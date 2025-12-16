OHLC Smart Candle

Ritz Smart OHLC-Kerze

Ritz Smart OHLC Candle ist ein fortschrittlicher Preis-Aktions-Kerzen-Indikator, der die Standard-OHLC-Kerzen mit einer intelligenten Momentum-Analyse, Volatilitätsvalidierung und direktionaler Bias-Filterung erweitert - alles direkt durch die Kerzenfarben angezeigt.

Dieser Indikator wurde für Trader entwickelt, die saubere Charts, eine frühzeitige Momentum-Erkennung und weniger Fehlsignale wünschen, ohne zusätzliche Linien oder Panels hinzuzufügen.

Hauptmerkmale

✔ Intelligente OHLC-Stärke-Analyse, bewertet die Kerzenstärke anhand des OHLC-Verlaufs im Verhältnis zur ATR-gewichteten Spanne und enthüllt so echten Kauf- oder Verkaufsdruck.

✔ Adaptive Kerzenlogik in Echtzeit, die sich aktuell bildende Kerze wird separat mit der Smart OHLC-Logik analysiert, während historische Kerzen stabil und bestätigt bleiben.

✔ EMA-geglätteter Momentum-Filter, reduziert das Rauschen und erkennt eine Schwächung des Momentums vor einer Preisumkehr.

✔ Directional Bias Filter (EMA x / EMA x Cross), bestätigt bullische oder bärische Tendenzen unter Verwendung der Logik des gleitenden Durchschnitts (nur Logik, keine MA-Linien gezeichnet).

✔ Noise Protection & Fake Move Reduction, Weist automatisch eine neutrale Kerzenfarbe zu, wenn die Qualität der Stärke oder des Momentums unzureichend ist.

✔ Fortgeschrittenes Kerzenthema-System, enthält mehrere professionelle Farbthemen, um verschiedenen Handelsstilen und visuellen Vorlieben zu entsprechen.

Wie es funktioniert

Misst die Stärke der internen OHLC-Bewegung

Überprüft die Preisspanne mit ATR

Glättet das Momentum mithilfe der EMA-Logik

Bestätigt die Richtung mit MA Cross Bias

Zeigt die Ergebnisse direkt als Kerzenfarben an

Keine zusätzlichen Indikatoren, keine Unordnung im Chart.

Empfohlen für

Skalpieren

Intraday-Handel

Momentum- und Ausbruchsstrategien

Trendbestätigung

Preis-Aktions-Händler

Hinweise zum Indikator

Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitfenstern

Keine erneute Darstellung historischer Kerzen

Optimiert für Leistung

Keine externen Indikatoren erforderlich

Philosophie des Designs

"Kursbewegungen sollten klar, stabil und ehrlich sein."

Ritz Smart OHLC Candle wandelt rohe Kursdaten in ein sauberes, zuverlässiges visuelles Signal um und hilft Händlern, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt: die Qualität des Momentums und die Absicht des Marktes.