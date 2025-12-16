OHLC Smart Candle

Ritz Vela Inteligente OHLC

Ritz Smart OHLC Candle es un indicador avanzado de velas de precio-acción que mejora las velas OHLC estándar con un análisis inteligente de momentum, validación de volatilidad y filtrado de sesgo direccional - todo mostrado directamente a través de los colores de las velas.

Este indicador está diseñado para los operadores que quieren gráficos limpios, detección temprana del impulso, y la reducción de señales falsas, sin añadir líneas o paneles adicionales.

Características principales

  • ✔ Análisis Inteligente de Fuerza OHLC, Evalúa la fuerza de la vela usando el progreso OHLC relativo al rango ponderado ATR, revelando la presión real de compra o venta.
  • ✔ Lógica de Vela Adaptativa en Tiempo Real, La vela en formación actual se analiza por separado utilizando la lógica Smart OHLC, mientras que las velas históricas permanecen estables y confirmadas.
  • ✔ EMA-Smoothed Momentum Filter, Reduce el ruido y detecta el debilitamiento del impulso antes de la reversión del precio.
  • ✔ Filtro de sesgo direccional (EMA x / EMA x Cross), Confirma sesgo alcista o bajista utilizando la lógica de cruce de medias móviles (sólo lógica, sin líneas MA dibujadas).
  • ✔ Protección contra el ruido y la reducción de movimientos falsos, asigna automáticamente el color de la vela neutral cuando la calidad de la fuerza o el impulso es insuficiente.
  • ✔ Sistema avanzado del tema de la vela, incluye temas profesionales múltiples del color para emparejar diversos estilos que negocian y preferencias visuales.

Cómo funciona

  • Mide la fuerza del movimiento interno OHLC
  • Valida el rango de precios usando ATR
  • Suaviza el impulso utilizando la lógica EMA
  • Confirma la dirección con el sesgo cruzado de MA
  • Muestra los resultados directamente en el color de las velas

Sin indicadores adicionales, sin desorden gráfico.

Recomendado para

  • Scalping
  • Operaciones intradía
  • Estrategias de impulso y ruptura
  • Confirmación de tendencias
  • Operadores de precio-acción

Notas sobre el indicador

  • Funciona en todos los símbolos y marcos temporales
  • No se repinta en velas históricas
  • Optimizado para el rendimiento
  • No requiere indicadores externos

Filosofía de diseño

"La acción del precio debe ser clara, estable y honesta".

Ritz Smart OHLC Candle transforma los datos de precios en bruto en una señal visual limpia y fiable, ayudando a los operadores a centrarse en lo que realmente importa: la calidad del impulso y la intención del mercado.

Detleff Böhmer
3060
Detleff Böhmer 2025.12.22 10:32 
 

Ein sehr zuverlässiger Indikator mit klaren Signalen. Ausgezeichnete Arbeit!!!! DANKE!!!

Syamsurizal Dimjati
12444
Respuesta del desarrollador Syamsurizal Dimjati 2025.12.22 10:41
Vielen Dank!
Es freut mich zu hören, dass der Indikator Ihnen klare und zuverlässige Signale liefert.
Weitere Verbesserungen und neue Funktionen sind bereits geplant – bleiben Sie gespannt!
