OHLC Smart Candle

Ritz Vela Inteligente OHLC

Ritz Smart OHLC Candle es un indicador avanzado de velas de precio-acción que mejora las velas OHLC estándar con un análisis inteligente de momentum, validación de volatilidad y filtrado de sesgo direccional - todo mostrado directamente a través de los colores de las velas.

Este indicador está diseñado para los operadores que quieren gráficos limpios, detección temprana del impulso, y la reducción de señales falsas, sin añadir líneas o paneles adicionales.

Características principales

✔ Análisis Inteligente de Fuerza OHLC, Evalúa la fuerza de la vela usando el progreso OHLC relativo al rango ponderado ATR, revelando la presión real de compra o venta.

✔ Lógica de Vela Adaptativa en Tiempo Real, La vela en formación actual se analiza por separado utilizando la lógica Smart OHLC, mientras que las velas históricas permanecen estables y confirmadas.

✔ EMA-Smoothed Momentum Filter, Reduce el ruido y detecta el debilitamiento del impulso antes de la reversión del precio.

✔ Filtro de sesgo direccional (EMA x / EMA x Cross), Confirma sesgo alcista o bajista utilizando la lógica de cruce de medias móviles (sólo lógica, sin líneas MA dibujadas).

✔ Protección contra el ruido y la reducción de movimientos falsos, asigna automáticamente el color de la vela neutral cuando la calidad de la fuerza o el impulso es insuficiente.

✔ Sistema avanzado del tema de la vela, incluye temas profesionales múltiples del color para emparejar diversos estilos que negocian y preferencias visuales.

Cómo funciona

Mide la fuerza del movimiento interno OHLC

Valida el rango de precios usando ATR

Suaviza el impulso utilizando la lógica EMA

Confirma la dirección con el sesgo cruzado de MA

Muestra los resultados directamente en el color de las velas

Sin indicadores adicionales, sin desorden gráfico.

Recomendado para

Scalping

Operaciones intradía

Estrategias de impulso y ruptura

Confirmación de tendencias

Operadores de precio-acción

Notas sobre el indicador

Funciona en todos los símbolos y marcos temporales

No se repinta en velas históricas

Optimizado para el rendimiento

No requiere indicadores externos

Filosofía de diseño

"La acción del precio debe ser clara, estable y honesta".

Ritz Smart OHLC Candle transforma los datos de precios en bruto en una señal visual limpia y fiable, ayudando a los operadores a centrarse en lo que realmente importa: la calidad del impulso y la intención del mercado.