OHLC Smart Candle
- Indicadores
- Syamsurizal Dimjati
- Versión: 1.0
Ritz Vela Inteligente OHLC
Ritz Smart OHLC Candle es un indicador avanzado de velas de precio-acción que mejora las velas OHLC estándar con un análisis inteligente de momentum, validación de volatilidad y filtrado de sesgo direccional - todo mostrado directamente a través de los colores de las velas.
Este indicador está diseñado para los operadores que quieren gráficos limpios, detección temprana del impulso, y la reducción de señales falsas, sin añadir líneas o paneles adicionales.
Características principales
- ✔ Análisis Inteligente de Fuerza OHLC, Evalúa la fuerza de la vela usando el progreso OHLC relativo al rango ponderado ATR, revelando la presión real de compra o venta.
- ✔ Lógica de Vela Adaptativa en Tiempo Real, La vela en formación actual se analiza por separado utilizando la lógica Smart OHLC, mientras que las velas históricas permanecen estables y confirmadas.
- ✔ EMA-Smoothed Momentum Filter, Reduce el ruido y detecta el debilitamiento del impulso antes de la reversión del precio.
- ✔ Filtro de sesgo direccional (EMA x / EMA x Cross), Confirma sesgo alcista o bajista utilizando la lógica de cruce de medias móviles (sólo lógica, sin líneas MA dibujadas).
- ✔ Protección contra el ruido y la reducción de movimientos falsos, asigna automáticamente el color de la vela neutral cuando la calidad de la fuerza o el impulso es insuficiente.
- ✔ Sistema avanzado del tema de la vela, incluye temas profesionales múltiples del color para emparejar diversos estilos que negocian y preferencias visuales.
Cómo funciona
- Mide la fuerza del movimiento interno OHLC
- Valida el rango de precios usando ATR
- Suaviza el impulso utilizando la lógica EMA
- Confirma la dirección con el sesgo cruzado de MA
- Muestra los resultados directamente en el color de las velas
Sin indicadores adicionales, sin desorden gráfico.
Recomendado para
- Scalping
- Operaciones intradía
- Estrategias de impulso y ruptura
- Confirmación de tendencias
- Operadores de precio-acción
Notas sobre el indicador
- Funciona en todos los símbolos y marcos temporales
- No se repinta en velas históricas
- Optimizado para el rendimiento
- No requiere indicadores externos
Filosofía de diseño
"La acción del precio debe ser clara, estable y honesta".
Ritz Smart OHLC Candle transforma los datos de precios en bruto en una señal visual limpia y fiable, ayudando a los operadores a centrarse en lo que realmente importa: la calidad del impulso y la intención del mercado.
Ein sehr zuverlässiger Indikator mit klaren Signalen. Ausgezeichnete Arbeit!!!! DANKE!!!