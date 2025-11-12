Azimuth wurde für strukturorientierte Trader entwickelt, die eine vollständige Marktzyklusanalyse in einer professionellen Suite suchen.
Während die meisten ZigZag-Indikatoren nur große Swings anzeigen, zeigt Azimuth 4 verschachtelte Swing-Ebenen gleichzeitig (L1/L2/L3/L4) — für frühe Zykluseinstiege, späte Zykluswarnungen und vollständigen strukturellen Kontext. Kombiniert mit Swing-verankertem VWAP (keine willkürlichen täglichen Resets), MTF-ZigZag-Swings und automatisierter ABC-Mustererkennung erhalten Sie institutionelle Strukturanalyse ohne Chart-Hopping.
✅ HAUPTFUNKTIONEN
4-Ebenen ZigZag-System
• Level 1-4 gleichzeitige Darstellung (minor bis macro Swings)
• Anpassbare Perioden (Standard: 9/36/144/576 — Fibonacci-ausgerichtet)
• Farbcodierte Visualisierung für sofortige Mustererkennung
Swing-Verankerter VWAP
• AVWAP L3 verankert an wichtigen Swing-Hochs/Tiefs
• Tägliche VWAP-Referenzlinie (institutioneller Benchmark)
• Richtungslogik (Unterstützung im Aufwärtstrend, Widerstand im Abwärtstrend)
• Echtzeit-Updates bei neuer Swing-Formation
Gleitende Durchschnitte
• Zwei Exponentielle Gleitende Durchschnitte zur Trenderkennung
ABC-Mustererkennung
• Early Cycle Signale (L3→L1 Konfluenz)
• Main Trend Signale (L2→L3 Konfluenz)
• Late Cycle Signale (L1→L2 Konfluenz)
• Aktuelle TF-Bias-Filterung (Cycle/Wave Modus L4/L3)
Multi-Timeframe Dashboard
• 3 Timeframe-Bias-Anzeige (Aktueller TF + HTF1 + HTF2)
• ATR (Average True Range) - Volatilitätsanzeige
• ADR% (Average Daily Range) - Intraday-Fortschritt
• Live-Spread-Monitoring - Ausführungskosten-Tracking
• Kerzen-Timer - Countdown zur nächsten Kerze
• MTF Market Cycle Bias Mapping
• Institutionelle HTF-Zuordnungen (automatisch berechnete optimale höhere TFs)
HTF-Strukturlinien
• Horizontale S/R von HTF-ZigZag-Swings
• Zusammengeführte überlappende Zonen (konsolidierte Levels)
• Linienstil-Hierarchie (Punkt/Strich/Solid nach Timeframe)
• Auto-Updates bei HTF-Kerzenschluss
Erscheinungsbild
• 18 professionelle Themes
• Smart Candle Coloring (3-Farben oder 2-Farben Modi)
• Balken-Modus für minimale Chart-Setups
Alarmsystem
• Box-Alarme (Popup-Benachrichtigungen)
• Sound-Alarme (Audio-Bestätigung)
• Push-Benachrichtigungen (MT5 Mobile App)
• E-Mail-Alarme (Posteingang-Zustellung)
📊 TIMEFRAME-KOMPATIBILITÄT
✅ M1 bis M30: Vollständige Analyse mit Standardeinstellungen (9999 Kerzen)
⚙️ H1+: MaxCalculationBars auf 15.000+ erhöhen für vollständiges MTF-Dashboard
Empfohlen: M5-M30 für optimales Intraday/Swing-Trading-Erlebnis.
⚙️ TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
• Plattform: MetaTrader 5 (Build 3802+)
• Instrumente: Alle (Forex, Crypto, Indizes, Rohstoffe, Aktien)
• Dateityp: Kompilierte .ex5 (keine DLL-Abhängigkeiten)
• Performance: Multi-Instanz-sicher, verzögerungsfreies Rendering
• Support: E-Mail + Private Nachrichten
📦 ENTHALTENE LEISTUNGEN
✅ Azimuth Indikator (kompilierte .ex5)
✅ Quantum Color Themes (18 Themes)
✅ Vollständiges Alarmsystem (Box/Sound/Push/Email)
✅ MTF Dashboard (3-TF Bias-Anzeige)
✅ HTF-Strukturlinien
✅ Regelmäßige Updates und Verbesserungen
🏛️ ÜBER MERKAVA LABS
"Die besten Trades sind bereits auf Ihrem Chart. Sie können sie nur noch nicht sehen."
Merkava Labs spezialisiert sich auf institutionelle MT5-Tools, die Marktstruktur entschlüsseln. Von Quants gebaut, für Trader.
Kontakt: contact@merkavalabs.com
⚠️ WICHTIGE HINWEISE
Live-Strukturanalyse: Azimuth ist ein Echtzeit-Analysetool. ZigZag- und ABC-Signale aktualisieren sich dynamisch mit der Marktstruktur. Zum Testen verwenden Sie Forward-Testing auf einem Demokonto — Chart-Historie ist nicht für Backtesting geeignet.
Der Vorteil liegt nicht in einzelnen Signalen, sondern im Gesamtsystem: mehrstufige Marktstruktur, bestätigt durch Swing-verankerten AVWAP und adaptive gleitende Durchschnitte im Zusammenspiel.
Authentizität: Nur vom offiziellen MQL5 Market herunterladen. Vorsicht vor gefälschten Versionen.
Risikohinweis: Trading birgt erhebliche Verlustrisiken. Azimuth ist ein technisches Analysetool, keine Finanzberatung. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate. Verwenden Sie stets ein angemessenes Risikomanagement.
Damn, I have no words to describe this indicator. It's so difficult to find good programmers and developers in MQL5 who build truly efficient tools for traders. Azimuth is a beast, and Otavianno de Cicco deserves praise; my trading system is almost perfect thanks to this indicator. (The indicator still has a lot of room for improvement regarding the many bugs it has, but okay, that's fine). Thank you.