🔷 Azimuth Pro verfügbar — vollständig auto-konfiguriert, MTF-ausgerichtete Signale, Smart MAs, Multi-Chart optimiert. Kein Einstellen, nur Trading. Launch Promo aktiv. https://www.mql5.com/de/market/product/158500



Azimuth wurde für strukturorientierte Trader entwickelt, die eine vollständige Marktzyklusanalyse in einer professionellen Suite suchen.





Während die meisten ZigZag-Indikatoren nur große Swings anzeigen, zeigt Azimuth 4 verschachtelte Swing-Ebenen gleichzeitig (L1/L2/L3/L4) — für frühe Zykluseinstiege, späte Zykluswarnungen und vollständigen strukturellen Kontext. Kombiniert mit Swing-verankertem VWAP (keine willkürlichen täglichen Resets), MTF-ZigZag-Swings und automatisierter ABC-Mustererkennung erhalten Sie institutionelle Strukturanalyse ohne Chart-Hopping.









✅ HAUPTFUNKTIONEN





4-Ebenen ZigZag-System

• Level 1-4 gleichzeitige Darstellung (minor bis macro Swings)

• Anpassbare Perioden (Standard: 9/36/144/576 — Fibonacci-ausgerichtet)

• Farbcodierte Visualisierung für sofortige Mustererkennung





Swing-Verankerter VWAP

• AVWAP L3 verankert an wichtigen Swing-Hochs/Tiefs

• Tägliche VWAP-Referenzlinie (institutioneller Benchmark)

• Richtungslogik (Unterstützung im Aufwärtstrend, Widerstand im Abwärtstrend)

• Echtzeit-Updates bei neuer Swing-Formation





Gleitende Durchschnitte

• Zwei Exponentielle Gleitende Durchschnitte zur Trenderkennung





ABC-Mustererkennung

• Early Cycle Signale (L3→L1 Konfluenz)

• Main Trend Signale (L2→L3 Konfluenz)

• Late Cycle Signale (L1→L2 Konfluenz)

• Aktuelle TF-Bias-Filterung (Cycle/Wave Modus L4/L3)





Multi-Timeframe Dashboard

• 3 Timeframe-Bias-Anzeige (Aktueller TF + HTF1 + HTF2)

• ATR (Average True Range) - Volatilitätsanzeige

• ADR% (Average Daily Range) - Intraday-Fortschritt

• Live-Spread-Monitoring - Ausführungskosten-Tracking

• Kerzen-Timer - Countdown zur nächsten Kerze

• MTF Market Cycle Bias Mapping

• Institutionelle HTF-Zuordnungen (automatisch berechnete optimale höhere TFs)





HTF-Strukturlinien

• Horizontale S/R von HTF-ZigZag-Swings

• Zusammengeführte überlappende Zonen (konsolidierte Levels)

• Linienstil-Hierarchie (Punkt/Strich/Solid nach Timeframe)

• Auto-Updates bei HTF-Kerzenschluss





Erscheinungsbild

• 18 professionelle Themes

• Smart Candle Coloring (3-Farben oder 2-Farben Modi)

• Balken-Modus für minimale Chart-Setups





Alarmsystem

• Box-Alarme (Popup-Benachrichtigungen)

• Sound-Alarme (Audio-Bestätigung)

• Push-Benachrichtigungen (MT5 Mobile App)

• E-Mail-Alarme (Posteingang-Zustellung)









📊 TIMEFRAME-KOMPATIBILITÄT





✅ M1 bis M30: Vollständige Analyse mit Standardeinstellungen (9999 Kerzen)

⚙️ H1+: MaxCalculationBars auf 15.000+ erhöhen für vollständiges MTF-Dashboard





Empfohlen: M5-M30 für optimales Intraday/Swing-Trading-Erlebnis.









⚙️ TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN





• Plattform: MetaTrader 5 (Build 3802+)

• Instrumente: Alle (Forex, Crypto, Indizes, Rohstoffe, Aktien)

• Dateityp: Kompilierte .ex5 (keine DLL-Abhängigkeiten)

• Performance: Multi-Instanz-sicher, verzögerungsfreies Rendering

• Support: E-Mail + Private Nachrichten









📦 ENTHALTENE LEISTUNGEN





✅ Azimuth Indikator (kompilierte .ex5)

✅ Quantum Color Themes (18 Themes)

✅ Vollständiges Alarmsystem (Box/Sound/Push/Email)

✅ MTF Dashboard (3-TF Bias-Anzeige)

✅ HTF-Strukturlinien

✅ Regelmäßige Updates und Verbesserungen









🏛️ ÜBER MERKAVA LABS





"Die besten Trades sind bereits auf Ihrem Chart. Sie können sie nur noch nicht sehen."





Merkava Labs spezialisiert sich auf institutionelle MT5-Tools, die Marktstruktur entschlüsseln. Von Quants gebaut, für Trader.





Kontakt: contact@merkavalabs.com









⚠️ WICHTIGE HINWEISE





Live-Strukturanalyse: Azimuth ist ein Echtzeit-Analysetool. ZigZag- und ABC-Signale aktualisieren sich dynamisch mit der Marktstruktur. Zum Testen verwenden Sie Forward-Testing auf einem Demokonto — Chart-Historie ist nicht für Backtesting geeignet.





Der Vorteil liegt nicht in einzelnen Signalen, sondern im Gesamtsystem: mehrstufige Marktstruktur, bestätigt durch Swing-verankerten AVWAP und adaptive gleitende Durchschnitte im Zusammenspiel.





Authentizität: Nur vom offiziellen MQL5 Market herunterladen. Vorsicht vor gefälschten Versionen.





Risikohinweis: Trading birgt erhebliche Verlustrisiken. Azimuth ist ein technisches Analysetool, keine Finanzberatung. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate. Verwenden Sie stets ein angemessenes Risikomanagement.



