🔷 Azimuth Pro verfügbar — vollständig auto-konfiguriert, MTF-ausgerichtete Signale, Smart MAs, Multi-Chart optimiert. Kein Einstellen, nur Trading. Launch Promo aktiv.
   https://www.mql5.com/de/market/product/158500

Azimuth wurde für strukturorientierte Trader entwickelt, die eine vollständige Marktzyklusanalyse in einer professionellen Suite suchen.

Während die meisten ZigZag-Indikatoren nur große Swings anzeigen, zeigt Azimuth 4 verschachtelte Swing-Ebenen gleichzeitig (L1/L2/L3/L4) — für frühe Zykluseinstiege, späte Zykluswarnungen und vollständigen strukturellen Kontext. Kombiniert mit Swing-verankertem VWAP (keine willkürlichen täglichen Resets), MTF-ZigZag-Swings und automatisierter ABC-Mustererkennung erhalten Sie institutionelle Strukturanalyse ohne Chart-Hopping.


✅ HAUPTFUNKTIONEN

4-Ebenen ZigZag-System
• Level 1-4 gleichzeitige Darstellung (minor bis macro Swings)
• Anpassbare Perioden (Standard: 9/36/144/576 — Fibonacci-ausgerichtet)
• Farbcodierte Visualisierung für sofortige Mustererkennung

Swing-Verankerter VWAP
• AVWAP L3 verankert an wichtigen Swing-Hochs/Tiefs
• Tägliche VWAP-Referenzlinie (institutioneller Benchmark)
• Richtungslogik (Unterstützung im Aufwärtstrend, Widerstand im Abwärtstrend)
• Echtzeit-Updates bei neuer Swing-Formation

Gleitende Durchschnitte
• Zwei Exponentielle Gleitende Durchschnitte zur Trenderkennung

ABC-Mustererkennung
• Early Cycle Signale (L3→L1 Konfluenz)
• Main Trend Signale (L2→L3 Konfluenz)
• Late Cycle Signale (L1→L2 Konfluenz)
• Aktuelle TF-Bias-Filterung (Cycle/Wave Modus L4/L3)

Multi-Timeframe Dashboard
• 3 Timeframe-Bias-Anzeige (Aktueller TF + HTF1 + HTF2)
• ATR (Average True Range) - Volatilitätsanzeige
• ADR% (Average Daily Range) - Intraday-Fortschritt
• Live-Spread-Monitoring - Ausführungskosten-Tracking
• Kerzen-Timer - Countdown zur nächsten Kerze
• MTF Market Cycle Bias Mapping
• Institutionelle HTF-Zuordnungen (automatisch berechnete optimale höhere TFs)

HTF-Strukturlinien
• Horizontale S/R von HTF-ZigZag-Swings
• Zusammengeführte überlappende Zonen (konsolidierte Levels)
• Linienstil-Hierarchie (Punkt/Strich/Solid nach Timeframe)
• Auto-Updates bei HTF-Kerzenschluss

Erscheinungsbild
• 18 professionelle Themes
• Smart Candle Coloring (3-Farben oder 2-Farben Modi)
• Balken-Modus für minimale Chart-Setups

Alarmsystem
• Box-Alarme (Popup-Benachrichtigungen)
• Sound-Alarme (Audio-Bestätigung)
• Push-Benachrichtigungen (MT5 Mobile App)
• E-Mail-Alarme (Posteingang-Zustellung)


📊 TIMEFRAME-KOMPATIBILITÄT

✅ M1 bis M30: Vollständige Analyse mit Standardeinstellungen (9999 Kerzen)
⚙️ H1+: MaxCalculationBars auf 15.000+ erhöhen für vollständiges MTF-Dashboard

Empfohlen: M5-M30 für optimales Intraday/Swing-Trading-Erlebnis.


⚙️ TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

• Plattform: MetaTrader 5 (Build 3802+)
• Instrumente: Alle (Forex, Crypto, Indizes, Rohstoffe, Aktien)
• Dateityp: Kompilierte .ex5 (keine DLL-Abhängigkeiten)
• Performance: Multi-Instanz-sicher, verzögerungsfreies Rendering
• Support: E-Mail + Private Nachrichten


📦 ENTHALTENE LEISTUNGEN

✅ Azimuth Indikator (kompilierte .ex5)
✅ Quantum Color Themes (18 Themes)
✅ Vollständiges Alarmsystem (Box/Sound/Push/Email)
✅ MTF Dashboard (3-TF Bias-Anzeige)
✅ HTF-Strukturlinien
✅ Regelmäßige Updates und Verbesserungen


🏛️ ÜBER MERKAVA LABS

"Die besten Trades sind bereits auf Ihrem Chart. Sie können sie nur noch nicht sehen."

Merkava Labs spezialisiert sich auf institutionelle MT5-Tools, die Marktstruktur entschlüsseln. Von Quants gebaut, für Trader.

Kontakt: contact@merkavalabs.com


⚠️ WICHTIGE HINWEISE

Live-Strukturanalyse: Azimuth ist ein Echtzeit-Analysetool. ZigZag- und ABC-Signale aktualisieren sich dynamisch mit der Marktstruktur. Zum Testen verwenden Sie Forward-Testing auf einem Demokonto — Chart-Historie ist nicht für Backtesting geeignet.

Der Vorteil liegt nicht in einzelnen Signalen, sondern im Gesamtsystem: mehrstufige Marktstruktur, bestätigt durch Swing-verankerten AVWAP und adaptive gleitende Durchschnitte im Zusammenspiel.

Authentizität: Nur vom offiziellen MQL5 Market herunterladen. Vorsicht vor gefälschten Versionen.

Risikohinweis: Trading birgt erhebliche Verlustrisiken. Azimuth ist ein technisches Analysetool, keine Finanzberatung. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate. Verwenden Sie stets ein angemessenes Risikomanagement.

Bewertungen 7
RealDavyK1ngsiz3
77
RealDavyK1ngsiz3 2025.12.22 16:14 
 

Damn, I have no words to describe this indicator. It's so difficult to find good programmers and developers in MQL5 who build truly efficient tools for traders. Azimuth is a beast, and Otavianno de Cicco deserves praise; my trading system is almost perfect thanks to this indicator. (The indicator still has a lot of room for improvement regarding the many bugs it has, but okay, that's fine). Thank you.

dmgu
25
dmgu 2025.11.30 21:00 
 

A complete trading strategy in one indicator! Thank you, this is a very professional and powerful product.

ismasevi23
42
ismasevi23 2025.11.20 19:16 
 

Since discovering Azimuth and this user's other indicators, they've become an indispensable part of my trading. Identifying structures and trends has become ridiculously easy. It greatly simplifies trading if you know how to use it correctly. Eternally grateful, Sensei.

