Channel Searcher MT4
- Indicatori
- Evgeniy Ilin
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Channel Searcher MT5 — Indicatore multi-valuta per il rilevamento di canali di prezzo
Strumento ausiliario per il rilevamento e la visualizzazione automatica di canali di prezzo basati su picchi frattali e analisi geometrica. L’indicatore è destinato esclusivamente al trading manuale ed è adatto ai trader che adottano un approccio strutturale al mercato. Identifica i canali in base a molteplici criteri: numero di tocchi, inclinazione, grado di riempimento, profondità della rottura e posizione relativa dei frattali. Offre una personalizzazione flessibile per qualsiasi grafico di prezzo.
Per chi è questo indicatore?
- Per i trader che cercano strutture di prezzo chiare e desiderano visualizzare canali di qualità sufficiente — senza rumore inutile o linee casuali.
- Per i trader che vogliono ottenere più punti di interesse senza dover monitorare visivamente un gran numero di grafici. Per te è disponibile un sistema di notifiche.
- Per chi apprezza la flessibilità: puoi regolare sensibilità, colori, suoni, modalità di disegno e persino limitare la ricerca a intervalli specifici di candele.
Funzionalità e vantaggi
|Approccio multidimensionale
|L’indicatore cerca canali basati su frattali, verificando geometria, densità di tocchi, inclinazione e resistenza alle rotture — tutto in un unico strumento.
|Visualizzazione flessibile
|Controllo completo sulla visualizzazione: puoi attivare/disattivare punti, linee del canale, modalità di tracciamento, colori e spessore degli elementi.
|Notifiche sonore e testuali
|L’indicatore può avvisarti riguardo a nuovi canali, alla loro continuazione o rottura — sia tramite suono che con messaggi nella scheda «Experts» del terminale MetaTrader.
|Risparmio di risorse
|Pulizia automatica degli oggetti obsoleti e limitazione del numero di canali visualizzati "Last Channels In Memory" evitano di sovraccaricare il grafico.
|Interfaccia intuitiva direttamente sul grafico
|Pulsanti integrati «REDETECT», «HIDE», «STOP» e selezione dell’angolo del pannello.
Raccomandazioni
- Timeframe: Funziona su qualsiasi periodo — da M1 a MN1.
- Strumenti multipli: Puoi applicare l’indicatore a quanti grafici desideri. Le notifiche arriveranno simultaneamente da tutti.
- Configurazione: I parametri predefiniti sono semplificati per consentirti di testarlo nel visualizzatore dello Strategy Tester. Successivamente puoi procedere con una configurazione personalizzata o lasciare tutto com’è.
- Prestazioni: La ricerca dei canali e i calcoli sono piuttosto impegnativi; pertanto, sii cauto nella scelta dei parametri e testa sempre tutto nel visualizzatore prima dell’uso reale.
- Trading: L’indicatore è progettato esclusivamente per l’analisi manuale e non può essere utilizzato in sistemi di trading automatici.
Come funziona — in termini semplici
L’indicatore analizza le ultime N candele alla ricerca di picchi frattali (massimi/minimi locali), definiti dal parametro "Fractal Among "X" Candles". Verifica quindi se è possibile tracciare una linea di supporto o resistenza attraverso due di questi picchi, in modo che tra di essi vi sia un numero sufficiente di tocchi "Min./Max. Contacts About Border" e la distanza tra i picchi rientri nell’intervallo specificato "Min./Max. Bars Between Construction Fractals". Successivamente valuta l’inclinazione del canale e il suo «grado di riempimento». Se tutte le condizioni sono soddisfatte, il canale viene visualizzato sul grafico. In modalità "Use Following Mode", l’indicatore continua a tracciare il prezzo: se il canale persiste, rimane attivo; non appena il prezzo esce dai suoi limiti, viene generato un segnale di chiusura del canale.
Parametri di input dell’indicatore
|Categoria
|Parametro
|Descrizione
|Principali
|On/Off
|Attiva o disattiva la logica dell’indicatore senza rimuoverlo dal grafico.
|Search In Last "N" Candles
|Numero di candele recenti in cui viene eseguita la ricerca dei canali. Aumentare questo valore accelera l’analisi, ma ne riduce la profondità.
|Min. Bars Between Construction Fractals
|Distanza minima (in barre) tra i frattali utilizzati per costruire il canale.
|Max. Bars Between Construction Fractals
|Distanza massima tra i frattali. I canali costruiti su picchi troppo distanti vengono ignorati.
|Fractal Among "X" Candles
|Dimensione del frattale: il picco viene rilevato al centro di un segmento di X candele (solo valori dispari: 3, 5, 7...).
|Min. Contacts About Border
|Numero minimo di tocchi del prezzo sulla linea del canale per la sua conferma.
|Max. Contacts About Border
|Numero massimo consentito di tocchi — filtro contro i canali «sovrapposti».
|Rel. Dev. Of Fractals From The Line
|Deviazione relativa massima di un frattale dalla linea del canale (in frazione dell’intervallo di prezzo totale).
|Rel. Rem. Of The First Fractal From A Distant Fractal
|Distanza relativa minima tra il frattale iniziale e uno distante — esclude canali eccessivamente «compressi».
|Rel. Filling Of A Starting Parallelogram
|Riempimento minimo del parallelogramma iniziale da parte del canale — filtro contro strutture «vuote».
|Relative Exit For Borders
|Uscita massima consentita del prezzo oltre i limiti del canale durante la sua attività (in modalità di tracciamento).
|Min. Inclination Of The Channel
|Inclinazione minima assoluta del canale (in punti per barra). Filtra il «rumore» orizzontale.
|Max. Inclination Of The Channel
|Inclinazione massima consentita — esclude canali bruschi e instabili.
|Suoni
|Play Warn. Sound On Detect
|Riproduce un suono quando viene rilevato un nuovo canale.
|Play Warn. Sound On Following
|Suono quando il canale continua con successo (il prezzo non esce dai limiti).
|Play Warn. Sound On Following Break
|Suono quando il limite del canale viene rotto e il canale termina.
|Messaggi
|Message On Detect
|Quando viene rilevato un nuovo canale, un messaggio viene registrato nella scheda "Experts" del tuo terminale MetaTrader.
|Message On Following
|Quando il canale attuale rimane valido, un messaggio viene registrato nella scheda "Experts" del tuo terminale MetaTrader.
|Message On Following Break
|Quando il canale attuale viene rotto, un messaggio viene registrato nella scheda "Experts" del tuo terminale MetaTrader.
|Modalità di visualizzazione
|Draw Points
|Visualizza i punti frattali utilizzati nella costruzione del canale.
|Draw Lower Line
|Disegna la linea inferiore del canale.
|Draw Upper Line
|Disegna la linea superiore del canale.
|Use Following Mode
|Attiva la modalità di tracciamento: l’indicatore continua a monitorare il canale in tempo reale.
|Old Line Cleaning
|Elimina automaticamente i canali obsoleti, mantenendo solo quelli più recenti.
|Last Channels In Memory
|Numero di canali mantenuti contemporaneamente sul grafico.
|Stile
|Lower Line Color
|Colore della linea inferiore del canale.
|Upper Line Color
|Colore della linea superiore del canale.
|Lower Help Line Color
|Colore della linea inferiore estesa in modalità "Following".
|Upper Help Line Color
|Colore della linea superiore estesa in modalità "Following".
|Points Color
|Colore dei punti frattali.
|Lines Width
|Spessore di tutte le linee del canale (da 1 a 50).
|Points Width
|«Spessore» dei punti frattali.