Channel Searcher MT4

Channel Searcher MT5 — Indicatore multi-valuta per il rilevamento di canali di prezzo

Strumento ausiliario per il rilevamento e la visualizzazione automatica di canali di prezzo basati su picchi frattali e analisi geometrica. L’indicatore è destinato esclusivamente al trading manuale ed è adatto ai trader che adottano un approccio strutturale al mercato. Identifica i canali in base a molteplici criteri: numero di tocchi, inclinazione, grado di riempimento, profondità della rottura e posizione relativa dei frattali. Offre una personalizzazione flessibile per qualsiasi grafico di prezzo.

Se desideri:

Per chi è questo indicatore?

  • Per i trader che cercano strutture di prezzo chiare e desiderano visualizzare canali di qualità sufficiente — senza rumore inutile o linee casuali.
  • Per i trader che vogliono ottenere più punti di interesse senza dover monitorare visivamente un gran numero di grafici. Per te è disponibile un sistema di notifiche.
  • Per chi apprezza la flessibilità: puoi regolare sensibilità, colori, suoni, modalità di disegno e persino limitare la ricerca a intervalli specifici di candele.

Funzionalità e vantaggi

Approccio multidimensionale L’indicatore cerca canali basati su frattali, verificando geometria, densità di tocchi, inclinazione e resistenza alle rotture — tutto in un unico strumento.
Visualizzazione flessibile Controllo completo sulla visualizzazione: puoi attivare/disattivare punti, linee del canale, modalità di tracciamento, colori e spessore degli elementi.
Notifiche sonore e testuali L’indicatore può avvisarti riguardo a nuovi canali, alla loro continuazione o rottura — sia tramite suono che con messaggi nella scheda «Experts» del terminale MetaTrader.
Risparmio di risorse Pulizia automatica degli oggetti obsoleti e limitazione del numero di canali visualizzati "Last Channels In Memory" evitano di sovraccaricare il grafico.
Interfaccia intuitiva direttamente sul grafico Pulsanti integrati «REDETECT», «HIDE», «STOP» e selezione dell’angolo del pannello.

Raccomandazioni

  • Timeframe: Funziona su qualsiasi periodo — da M1 a MN1.
  • Strumenti multipli: Puoi applicare l’indicatore a quanti grafici desideri. Le notifiche arriveranno simultaneamente da tutti.
  • Configurazione: I parametri predefiniti sono semplificati per consentirti di testarlo nel visualizzatore dello Strategy Tester. Successivamente puoi procedere con una configurazione personalizzata o lasciare tutto com’è.
  • Prestazioni: La ricerca dei canali e i calcoli sono piuttosto impegnativi; pertanto, sii cauto nella scelta dei parametri e testa sempre tutto nel visualizzatore prima dell’uso reale.
  • Trading: L’indicatore è progettato esclusivamente per l’analisi manuale e non può essere utilizzato in sistemi di trading automatici.

Come funziona — in termini semplici

L’indicatore analizza le ultime N candele alla ricerca di picchi frattali (massimi/minimi locali), definiti dal parametro "Fractal Among "X" Candles". Verifica quindi se è possibile tracciare una linea di supporto o resistenza attraverso due di questi picchi, in modo che tra di essi vi sia un numero sufficiente di tocchi "Min./Max. Contacts About Border" e la distanza tra i picchi rientri nell’intervallo specificato "Min./Max. Bars Between Construction Fractals". Successivamente valuta l’inclinazione del canale e il suo «grado di riempimento». Se tutte le condizioni sono soddisfatte, il canale viene visualizzato sul grafico. In modalità "Use Following Mode", l’indicatore continua a tracciare il prezzo: se il canale persiste, rimane attivo; non appena il prezzo esce dai suoi limiti, viene generato un segnale di chiusura del canale.

Parametri di input dell’indicatore

Categoria Parametro Descrizione
Principali On/Off Attiva o disattiva la logica dell’indicatore senza rimuoverlo dal grafico.
Search In Last "N" Candles Numero di candele recenti in cui viene eseguita la ricerca dei canali. Aumentare questo valore accelera l’analisi, ma ne riduce la profondità.
Min. Bars Between Construction Fractals Distanza minima (in barre) tra i frattali utilizzati per costruire il canale.
Max. Bars Between Construction Fractals Distanza massima tra i frattali. I canali costruiti su picchi troppo distanti vengono ignorati.
Fractal Among "X" Candles Dimensione del frattale: il picco viene rilevato al centro di un segmento di X candele (solo valori dispari: 3, 5, 7...).
Min. Contacts About Border Numero minimo di tocchi del prezzo sulla linea del canale per la sua conferma.
Max. Contacts About Border Numero massimo consentito di tocchi — filtro contro i canali «sovrapposti».
Rel. Dev. Of Fractals From The Line Deviazione relativa massima di un frattale dalla linea del canale (in frazione dell’intervallo di prezzo totale).
Rel. Rem. Of The First Fractal From A Distant Fractal Distanza relativa minima tra il frattale iniziale e uno distante — esclude canali eccessivamente «compressi».
Rel. Filling Of A Starting Parallelogram Riempimento minimo del parallelogramma iniziale da parte del canale — filtro contro strutture «vuote».
Relative Exit For Borders Uscita massima consentita del prezzo oltre i limiti del canale durante la sua attività (in modalità di tracciamento).
Min. Inclination Of The Channel Inclinazione minima assoluta del canale (in punti per barra). Filtra il «rumore» orizzontale.
Max. Inclination Of The Channel Inclinazione massima consentita — esclude canali bruschi e instabili.
Suoni Play Warn. Sound On Detect Riproduce un suono quando viene rilevato un nuovo canale.
Play Warn. Sound On Following Suono quando il canale continua con successo (il prezzo non esce dai limiti).
Play Warn. Sound On Following Break Suono quando il limite del canale viene rotto e il canale termina.
Messaggi Message On Detect Quando viene rilevato un nuovo canale, un messaggio viene registrato nella scheda "Experts" del tuo terminale MetaTrader.
Message On Following Quando il canale attuale rimane valido, un messaggio viene registrato nella scheda "Experts" del tuo terminale MetaTrader.
Message On Following Break Quando il canale attuale viene rotto, un messaggio viene registrato nella scheda "Experts" del tuo terminale MetaTrader.
Modalità di visualizzazione Draw Points Visualizza i punti frattali utilizzati nella costruzione del canale.
Draw Lower Line Disegna la linea inferiore del canale.
Draw Upper Line Disegna la linea superiore del canale.
Use Following Mode Attiva la modalità di tracciamento: l’indicatore continua a monitorare il canale in tempo reale.
Old Line Cleaning Elimina automaticamente i canali obsoleti, mantenendo solo quelli più recenti.
Last Channels In Memory Numero di canali mantenuti contemporaneamente sul grafico.
Stile Lower Line Color Colore della linea inferiore del canale.
Upper Line Color Colore della linea superiore del canale.
Lower Help Line Color Colore della linea inferiore estesa in modalità "Following".
Upper Help Line Color Colore della linea superiore estesa in modalità "Following".
Points Color Colore dei punti frattali.
Lines Width Spessore di tutte le linee del canale (da 1 a 50).
Points Width «Spessore» dei punti frattali.
