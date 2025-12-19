Channel Searcher MT4

Fonctionnement — en termes simples

L’indicateur analyse les N derniers chandeliers à la recherche de pics fractals (hauts/bas locaux), définis par le paramètre "Fractal Among "X" Candles". Il vérifie ensuite s’il est possible de tracer une ligne de support ou de résistance à travers deux de ces pics, de sorte qu’il y ait suffisamment de touches entre eux "Min./Max. Contacts About Border" et que la distance entre les pics soit dans la plage spécifiée "Min./Max. Bars Between Construction Fractals". Ensuite, l’inclinaison du canal et son « degré de remplissage » sont évalués. Si toutes les conditions sont remplies, le canal s’affiche sur le graphique. En mode "Use Following Mode", l’indicateur continue de suivre le prix : si le canal persiste, il reste actif ; dès que le prix sort de ses limites, un signal de fin de canal est généré.