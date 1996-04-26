Channel Searcher MT4
- 지표
- Evgeniy Ilin
- 버전: 1.0
- 활성화: 5
Channel Searcher MT5 — 다중 통화 가격 채널 탐지 지표
프랙탈 피크(fractal peaks)와 기하학적 분석을 기반으로 가격 채널을 자동으로 탐지하고 시각화하는 보조 도구입니다. 이 지표는 **완전히 수동 트레이딩 전용**으로 설계되었으며, 시장의 구조적 접근법을 선호하는 트레이더에게 적합합니다. 채널은 터치 횟수, 기울기, 채움 밀도, 돌파 깊이, 프랙탈의 상대적 위치 등 다양한 기준에 따라 식별됩니다. 모든 가격 차트에 유연하게 맞춤 설정할 수 있습니다.
추가 기능 및 지원을 위한 링크
다음의 목적이 있으신 경우:
이 지표는 누구를 위한 것인가요?
- 명확한 가격 구조를 찾고, 불필요한 노이즈나 무작위 선 없이 충분히 고품질의 채널을 보고 싶은 트레이더용입니다.
- 다수의 차트를 직접 감시하지 않고도 더 많은 관심 지점을 확보하고 싶은 트레이더용입니다. 알림 시스템이 제공됩니다.
- 유연한 설정을 중시하는 분들: 민감도, 색상, 소리, 렌더링 모드를 조정할 수 있으며, 특정 캔들 범위로 검색을 제한할 수도 있습니다.
주요 기능 및 장점
|다중 접근 분석
|프랙탈 기반으로 채널을 탐색하며, 기하학, 터치 밀도, 기울기, 돌파 저항성을 하나의 도구에서 검증합니다.
|유연한 시각화
|포인트, 채널 라인, 추적 모드, 색상, 선 두께 등을 자유롭게 켜거나 끌 수 있어 완전한 제어가 가능합니다.
|음성 및 텍스트 알림
|새 채널, 채널 지속, 돌파 시, MetaTrader 터미널의 «Experts» 탭 또는 소리를 통해 알림을 받을 수 있습니다.
|리소스 절약
|이전 객체를 자동으로 정리하고 표시되는 채널 수를 "Last Channels In Memory"로 제한하여 차트 과부하를 방지합니다.
|차트 내 직관적 인터페이스
|«REDETECT», «HIDE», «STOP» 버튼과 패널 위치 선택 기능이 차트 상에 통합되어 있습니다.
권장 사항
- 차트 기간: M1부터 MN1까지 모든 기간에서 작동합니다.
- 다중 상품: 원하는 만큼의 차트에 지표를 적용할 수 있으며, 모든 차트에서 동시에 알림이 전달됩니다.
- 설정: 기본 파라미터는 전략 테스터의 시각화 모드에서 쉽게 테스트할 수 있도록 단순화되어 있습니다. 이후 개별 조정하거나 그대로 사용할 수 있습니다.
- 성능: 채널 탐지 및 계산은 상당히 리소스를 소모합니다. 파라미터 선택 시 주의하시고, 실거래 전 반드시 시각화 모드에서 테스트하세요.
- 트레이딩: 이 지표는 **수동 분석 전용**이며, 자동 거래 시스템에서는 사용할 수 없습니다.
작동 원리 — 쉽게 설명
지표는 "Fractal Among "X" Candles" 파라미터로 정의된 프랙탈 피크(국소 고점/저점)를 최근 N개의 캔들에서 스캔합니다. 그 후, 두 피크를 연결해 지지 또는 저항선을 그릴 수 있는지 확인하며, 그 사이에 충분한 터치 횟수 "Min./Max. Contacts About Border" 가 있고, 피크 간 거리가 지정된 범위 "Min./Max. Bars Between Construction Fractals" 내에 있는지를 검증합니다. 이후 채널의 기울기와 「채움 밀도」를 평가합니다. 모든 조건을 충족하면 차트에 채널이 표시됩니다. "Use Following Mode"에서는 가격을 지속적으로 추적하며, 채널이 유지되면 활성 상태를 유지하고, 가격이 경계를 벗어나면 채널 종료 신호를 생성합니다.
지표 입력 파라미터
|카테고리
|파라미터
|설명
|기본
|Search In Last "N" Candles
|채널 탐지를 위한 최근 캔들 수. 값을 높이면 분석은 빨라지지만 깊이는 줄어듭니다.
|Min. Bars Between Construction Fractals
|채널을 구성하는 프랙탈 간 최소 거리(캔들 수 기준).
|Max. Bars Between Construction Fractals
|프랙탈 간 최대 거리. 너무 멀리 떨어진 피크로 구성된 채널은 무시됩니다.
|Fractal Among "X" Candles
|프랙탈 차원: 피크는 X개 캔들 구간의 중앙에서 탐지됩니다(홀수만 허용: 3, 5, 7...).
|Min. Contacts About Border
|채널을 확인하기 위한 최소 터치 횟수.
|Max. Contacts About Border
|최대 허용 터치 횟수 — 「붙어 있는」 채널을 필터링합니다.
|Rel. Dev. Of Fractals From The Line
|프랙탈이 채널 라인에서 벗어날 수 있는 최대 상대적 편차(전체 가격 범위 대비 비율).
|Rel. Rem. Of The First Fractal From A Distant Fractal
|근접 프랙탈과 원거리 프랙탈 간 최소 상대적 거리 — 지나치게 「압축된」 채널을 제외합니다.
|Rel. Filling Of A Starting Parallelogram
|시작 평행사변형의 최소 채움 비율 — 「빈 껍데기」 구조를 필터링합니다.
|Relative Exit For Borders
|추적 모드 중 채널 활성화 시 가격이 경계를 벗어날 수 있는 최대 상대적 범위.
|Min. Inclination Of The Channel
|채널의 최소 절대 기울기(캔들당 포인트 수). 수평 「노이즈」를 필터링합니다.
|Max. Inclination Of The Channel
|최대 허용 기울기 — 급격하고 불안정한 채널을 제외합니다.
|소리
|Play Warn. Sound On Detect
|새 채널이 탐지될 때 소리를 재생합니다.
|Play Warn. Sound On Following
|채널이 정상적으로 지속될 때(가격이 경계 내에 머무를 때) 소리를 재생합니다.
|Play Warn. Sound On Following Break
|채널 경계가 돌파되고 채널이 종료될 때 소리를 재생합니다.
|메시지
|Message On Detect
|새 채널이 탐지되면 MetaTrader 터미널의 "Experts" 탭에 메시지가 기록됩니다.
|Message On Following
|현재 채널이 유효하게 유지되면 MetaTrader 터미널의 "Experts" 탭에 메시지가 기록됩니다.
|Message On Following Break
|현재 채널이 파괴되면 MetaTrader 터미널의 "Experts" 탭에 메시지가 기록됩니다.
|표시 모드
|Draw Points
|채널 생성에 사용된 프랙탈 포인트를 표시합니다.
|Draw Lower Line
|채널 하한선을 그립니다.
|Draw Upper Line
|채널 상한선을 그립니다.
|Use Following Mode
|추적 모드를 활성화: 채널을 실시간으로 지속적으로 추적합니다.
|Old Line Cleaning
|이전 채널을 자동으로 삭제하고 최신 채널만 유지합니다.
|Last Channels In Memory
|차트에 동시에 유지되는 채널 수.
|스타일
|Lower Line Color
|채널 하한선 색상.
|Upper Line Color
|채널 상한선 색상.
|Lower Help Line Color
|"Following" 모드에서 확장된 하한선 색상.
|Upper Help Line Color
|"Following" 모드에서 확장된 상한선 색상.
|Points Color
|프랙탈 포인트 색상.
|Lines Width
|모든 채널 선의 두께(1~50).
|Points Width
|프랙탈 포인트의 「굵기」.