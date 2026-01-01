Bollinger Bands based on SAR

Der Indikator zeigt im Chart den gleitenden Durchschnittswert des Parabolic SAR-Indikators sowie zwei Linien der Standardabweichungen an, die gemäß den Einstellungen verschoben sind .

Der Indikator dient dazu, die Toleranz zu bestimmen, innerhalb derer eine Kursbewegung nach einer Umkehr des SAR-Indikators möglich ist.

 

Konstruktionsprinzip

  • Die Mittellinie ist ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) des Parabolic -SAR-Indikators.
  • Die oberen und unteren Bänder stellen denselben gleitenden Durchschnitt dar, sind jedoch um mehrere Standardabweichungen verschoben. Sie dehnen sich aus, wenn sich der SAR-Trend ändert.

Einstellungen

  • Schritt (Schritt) – Die Einstellung erfolgt analog zum Parabolic -SAR-Indikator. Werte von 0,01 bis 0,2.
  • MaxStep (Maximum) – Die Einstellung erfolgt analog zum Parabolic -SAR-Indikator. Wertebereich: 0,1 bis 0,2
  • B (Periode) – gibt die Anzahl der Intervalle an, die zur Berechnung der Durchschnittslinie verwendet werden. Der Standardwert ist 16, für langfristige Trendanalysen können Sie ihn jedoch auf 40–60 einstellen.
  • OTKL (Abweichungskoeffizient ) – dieser Wert bestimmt die Breite der Bänder. Der Standardwert ist 2, manchmal wird aber auch 6 verwendet; damit lassen sich die Höchst- und Tiefstkurse eines Trends ermitteln.

Anwendung

  • Wohnung - Die obere und untere Linie markieren die Grenze der Wohnung .
  • Aufwärtstrend - die obere Linie ist das Stop-Level für Kaufpositionen.
  • Abwärtstrend - die untere Linie ist das Stop-Level für Verkaufspositionen.

