Channel Searcher MT5
- Indicateurs
- Evgeniy Ilin
- Version: 1.0
- Activations: 5
Channel Searcher MT5 — Indicateur multi-devises de détection de canaux de prix
Outil auxiliaire pour la détection et la visualisation automatiques de canaux de prix basés sur des pics fractals et une analyse géométrique. L’indicateur est destiné exclusivement au trading manuel et convient aux traders adoptant une approche structurelle du marché. Il identifie les canaux selon plusieurs critères : nombre de touches, inclinaison, degré de remplissage, profondeur de cassure et position relative des fractals. Une personnalisation flexible est disponible pour tout graphique de prix.
Pour qui est cet indicateur ?
- Pour les traders qui recherchent des structures de prix claires et souhaitent afficher des canaux de qualité suffisante — sans bruit inutile ni lignes aléatoires.
- Pour les traders qui veulent obtenir plus de points d’intérêt sans devoir surveiller visuellement un grand nombre de graphiques. Un système de notifications est disponible.
- Pour ceux qui apprécient la flexibilité : vous pouvez ajuster la sensibilité, les couleurs, les sons, les modes d’affichage, et même limiter la recherche à des plages spécifiques de chandeliers.
Confort et avantages
|Approche multidimensionnelle
|L’indicateur recherche des canaux à partir de fractals, en vérifiant la géométrie, la densité de touches, l’inclinaison et la résistance aux cassures — le tout dans un seul outil.
|Visualisation flexible
|Contrôle total de l’affichage : vous pouvez activer/désactiver les points, les lignes de canal, le mode de suivi, les couleurs et l’épaisseur des éléments.
|Notifications sonores et textuelles
|L’indicateur peut vous alerter sur de nouveaux canaux, leur poursuite ou leur cassure — par son ou par message dans l’onglet « Experts » du terminal MetaTrader.
|Économie de ressources
|Le nettoyage automatique des anciens objets et la limitation du nombre de canaux affichés "Last Channels In Memory" évitent la surcharge du graphique.
|Interface intuitive directement sur le graphique
|Boutons intégrés « REDETECT », « HIDE », « STOP » et choix de l’angle du panneau.
Recommandations
- Périodes du graphique : Fonctionne sur toutes les périodes — de M1 à MN1.
- Instruments multiples : Vous pouvez appliquer l’indicateur à autant de graphiques que vous le souhaitez. Les notifications proviendront de tous simultanément.
- Configuration : Les paramètres par défaut sont simplifiés pour vous permettre de le tester dans le visualiseur du Testeur de Stratégies. Vous pouvez ensuite procéder à un réglage personnalisé ou conserver les réglages par défaut.
- Performance : La détection des canaux et les calculs sont assez exigeants en ressources. Soyez prudent dans le choix des paramètres et testez-les toujours dans le visualiseur avant toute utilisation réelle.
- Trading : L’indicateur est conçu exclusivement pour l’analyse manuelle et ne doit pas être utilisé dans des systèmes de trading automatiques.
Fonctionnement — en termes simples
L’indicateur analyse les N derniers chandeliers à la recherche de pics fractals (hauts/bas locaux), définis par le paramètre "Fractal Among "X" Candles". Il vérifie ensuite s’il est possible de tracer une ligne de support ou de résistance à travers deux de ces pics, de sorte qu’il y ait suffisamment de touches entre eux "Min./Max. Contacts About Border" et que la distance entre les pics soit dans la plage spécifiée "Min./Max. Bars Between Construction Fractals". Ensuite, l’inclinaison du canal et son « degré de remplissage » sont évalués. Si toutes les conditions sont remplies, le canal s’affiche sur le graphique. En mode "Use Following Mode", l’indicateur continue de suivre le prix : si le canal persiste, il reste actif ; dès que le prix sort de ses limites, un signal de fin de canal est généré.
Paramètres d’entrée de l’indicateur
|Catégorie
|Paramètre
|Description
|Principaux
|On/Off
|Active ou désactive la logique de l’indicateur sans le supprimer du graphique.
|Search In Last "N" Candles
|Nombre de chandeliers récents dans lesquels la recherche de canaux est effectuée. Augmenter cette valeur accélère l’analyse mais réduit la profondeur.
|Min. Bars Between Construction Fractals
|Distance minimale (en barres) entre les fractals utilisés pour construire le canal.
|Max. Bars Between Construction Fractals
|Distance maximale entre les fractals. Les canaux construits à partir de pics trop éloignés sont ignorés.
|Fractal Among "X" Candles
|Dimension du fractal : le pic est détecté au centre d’un segment de X chandeliers (valeurs impaires uniquement : 3, 5, 7...).
|Min. Contacts About Border
|Nombre minimal de touches du prix sur la ligne du canal pour sa confirmation.
|Max. Contacts About Border
|Nombre maximal de touches autorisées — filtre contre les canaux «collés».
|Rel. Dev. Of Fractals From The Line
|Déviation relative maximale d’un fractal par rapport à la ligne du canal (en fraction de l’amplitude totale du prix).
|Rel. Rem. Of The First Fractal From A Distant Fractal
|Distance relative minimale entre le fractal initial et un fractal distant — exclut les canaux trop « comprimés ».
|Rel. Filling Of A Starting Parallelogram
|Remplissage minimal du parallélogramme initial par le canal — filtre contre les structures « vides ».
|Relative Exit For Borders
|Sortie maximale autorisée du prix au-delà des limites du canal pendant son activité (en mode de suivi).
|Min. Inclination Of The Channel
|Inclinaison minimale absolue du canal (en points par barre). Filtre le « bruit » horizontal.
|Max. Inclination Of The Channel
|Inclinaison maximale autorisée — exclut les canaux trop raides ou instables.
|Sons
|Play Warn. Sound On Detect
|Émet un son lorsqu’un nouveau canal est détecté.
|Play Warn. Sound On Following
|Son lorsque le canal se prolonge avec succès (le prix reste dans les limites).
|Play Warn. Sound On Following Break
|Son lorsqu’une limite du canal est cassée et que le canal se termine.
|Messages
|Message On Detect
|Lorsqu’un nouveau canal est détecté, un message est enregistré dans l’onglet "Experts" de votre terminal MetaTrader.
|Message On Following
|Lorsque le canal actuel reste valide, un message est enregistré dans l’onglet "Experts" de votre terminal MetaTrader.
|Message On Following Break
|Lorsque le canal actuel est rompu, un message est enregistré dans l’onglet "Experts" de votre terminal MetaTrader.
|Modes d’affichage
|Draw Points
|Affiche les points fractals utilisés lors de la construction du canal.
|Draw Lower Line
|Trace la ligne inférieure du canal.
|Draw Upper Line
|Trace la ligne supérieure du canal.
|Use Following Mode
|Active le mode de suivi : l’indicateur continue de suivre le canal en temps réel.
|Old Line Cleaning
|Supprime automatiquement les anciens canaux, ne conservant que les plus récents.
|Last Channels In Memory
|Nombre de canaux conservés simultanément sur le graphique.
|Style
|Lower Line Color
|Couleur de la ligne inférieure du canal.
|Upper Line Color
|Couleur de la ligne supérieure du canal.
|Lower Help Line Color
|Couleur de la ligne inférieure prolongée en mode "Following".
|Upper Help Line Color
|Couleur de la ligne supérieure prolongée en mode "Following".
|Points Color
|Couleur des points fractals.
|Lines Width
|Épaisseur de toutes les lignes du canal (de 1 à 50).
|Points Width
|«Épaisseur» des points fractals.