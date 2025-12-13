Liquidation Reversal Signals MT5 Scanner

Liquidation Reversal Signals ist ein Indikator, der entwickelt wurde, um gerichtete Liquidationsphasen zu markieren und Umkehrpunkte zu bestätigen durch die Kombination von Z-Score-Volumenextremen mit Supertrend-Zustandswechseln. Anstatt bei jedem „Farbwechsel“ eines Trends einen Pfeil zu zeichnen, trennt dieses Tool den Workflow in zwei klare Ebenen:

  1. Liquidationsereignisse: werden erfasst, wenn das gerichtete Volumen (Up/Down-Volumen) aus einem Lower Timeframe einen statistisch signifikanten Spike über einen definierten Schwellenwert erzeugt.

  2. Umkehrsignale: werden nur bestätigt, wenn Supertrend den Zustand wechselt, während das aufgezeichnete Liquidationsereignis innerhalb eines Timeout-Fensters gültig bleibt.

Diese Zwei-Schritt-Struktur macht den Chart leichter lesbar: Sie sehen wo der Spike auftrat, und erst wenn eine Bestätigungsbedingung erfüllt ist, erscheint BUY/SELL .

1. Kernengine: Z-score volume + Supertrend + Timeout

1.1. Gerichtetes Volumen aus einem Lower Timeframe

Der Indikator zieht Daten aus einem vom Nutzer gewählten Lower Timeframe (typischerweise eine niedrigere Chart-Periode) und teilt das Volumen auf in:

  • Up volume: Volumen, das mit Aufwärtsbewegungen verbunden ist
  • Down volume: Volumen, das mit Abwärtsbewegungen verbunden ist

Die Verwendung eines Lower Timeframe liefert eine feinere Auflösung für das gerichtete Volumen als die ausschließliche Nutzung des aktuellen Chart-Timeframes.

1.2. Z-score-Normalisierung zur Spike-Erkennung

Jeder gerichtete Volumenstrom wird per Z-score normalisiert mit:

  • Z Score Length: Lookback-Fenster für Mittelwert und Standardabweichung
  • Z-Score Threshold: Spike-Schwelle (Ereignisse werden nur erfasst, wenn die Schwelle überschritten wird)

Dieser Mechanismus hebt statistisch signifikante Abweichungen des Volumens gegenüber seiner jüngsten Baseline hervor.

1.3. Supertrend als Trendkontext und Flip-Trigger

Auf dem aktuellen Chart berechnet der Indikator Supertrend mit:

  • SuperTrend Factor
  • SuperTrend Length

Supertrend wird sowohl im Chart gezeichnet als auch als Zustandsumschalter verwendet, um Übergänge zwischen bullischen und bärischen Regimen zu erkennen.

1.4. Timeout: Gültigkeitsfenster für Bestätigung

Wenn ein Liquidations-Spike erfasst wird, speichert der Indikator Richtung und Bar-Referenz und hält ihn gültig für:

  • Liquidation Timeout Bars (0 = unbegrenzt)

Ein Umkehrsignal wird nur bestätigt, wenn ein Supertrend-Flip innerhalb dieses Gültigkeitsfensters auftritt.

2. Was Sie im Chart sehen

Die Anzeige ist modular, sodass Sie jede Ebene nach Bedarf aktivieren/deaktivieren können.

2.1. Liquidationsmarkierungen (Show liquidity arrow)

Zwei getrennte Markierungen sind verfügbar:

  • Long Liquidation: Symbol unter der Kerze
  • Short Liquidation: Symbol über der Kerze

Diese Markierungen werden mit ATR versetzt, um Überlappungen mit Kerzen zu vermeiden und Spike-Positionen leicht erkennbar zu machen. Sie können getrennte arrow codes für jeden Typ wählen.

2.2. BUY/SELL-Signalpfeile (Show signal arrow)

Sobald die Bestätigungsbedingungen erfüllt sind, gibt der Indikator aus: BUY/SELL

Signalpfeile sind eine eigene Ebene getrennt von den Liquidationsmarkierungen. Sie können unterschiedliche arrow codes für BUY und SELL setzen.

2.3. Supertrend-Linien (Show supertrend)

Supertrend wird als zwei zustandsfarbige Linien gezeichnet:

  • eine Linie für die bullische Phase
  • eine Linie für die bärische Phase

Bullische/bärische Farben sind konfigurierbar.

2.4. Kerzenfärbung (Coloring candle transparency)

Optionale Kerzenfärbung wird unterstützt über:

  • Coloring candle transparency (%)
    • 100% = Kerzenfärbung aus
    • niedrigere Werte wenden zustandsbasierte Färbung mit der gewählten Transparenz an

Das hilft, den Zustand zu betonen, ohne die Price Action zu überlagern.

3. Wichtige Inputs und was sie steuern Data & performance

  • Max bars back: begrenzt die verarbeiteten historischen Bars (0 = alle), nützlich zum Ausbalancieren von Historientiefe und Performance.

  • Lower Timeframe: Timeframe zur Quelle des gerichteten Volumens.

Z-score (Spike-Empfindlichkeit)

  • Z Score Length: längere Werte stabilisieren die Baseline; kürzere Werte reagieren schneller.

  • Z-Score Threshold: höhere Werte filtern stärkere Spikes; niedrigere Werte erfassen mehr Spikes.

Zeitbasierte Bestätigung

  • Liquidation Timeout Bars: maximale Anzahl Bars nach einem Spike, in der ein Supertrend-Flip das Signal bestätigen kann.

Supertrend (Flip-Empfindlichkeit)

  • SuperTrend Factor and SuperTrend Length: steuern, wie Supertrend dem Preis folgt und wie häufig er flippt.

4. Alerts: trennen Sie “Events” von “Signals”

Der Indikator bietet zwei unabhängige Alert-Gruppen, jede mit eigenem Ein/Aus-Schalter:

Liquidity Alerts

Ausgelöst bei:

  • Long Liquidation
  • Short Liquidation
Signal Alerts

Ausgelöst bei: BUY/SELL

Verfügbare Alert-Kanäle:

  • Alert Message
  • Push Notification
  • Send Email
  • Sound (aktivieren/deaktivieren und Sounddatei wählen)

Sie können außerdem wählen, ob Alerts gelten für:

  • das aktuelle Symbol, oder
  • alle Symbole im scanner/dashboard-Modus.
5. Multi-Symbol & Multi-Timeframe Scanner

Scanner-Modus ist für die Überwachung mehrerer Symbole und Timeframes in Tabellenform gedacht.

5.1. Timeframe-Liste & parametersätze pro Timeframe
  • Timeframe list: eine durch ; getrennte Timeframe-Liste
  • separate parameters for each time frame verwenden: ermöglicht pro Timeframe einen eigenen Parametersatz über listenbasierte Konfigurationen (Lower TF / Z-score / Timeout / Supertrend).
5.2. Symbol-Liste & Market Watch-Limits
  • Symbols list: eine durch ; getrennte Symbolliste
  • Optionen zur Auswahl von Symbolquellen und zur Begrenzung der Symbolanzahl, wenn Market Watch viele Instrumente enthält.
5.3. Interaktion & Layout-Kontrollen
  • optionales Klick-zum-Wechseln-des-Symbols
  • Tabellenkontrollen: Spaltenbreite, Zeilenhöhe, feste oder ziehbare Position, X/Y-Anker, minimiertes Breitenverhältnis, Hintergrund-/Textfarben (inkl. bullischer/bärischer Textfarben), Schrift und Schriftgröße sowie Tabellen-ID für mehrere Tabellen.

Eine hotkey-Funktion ist ebenfalls verfügbar für show/hide je nach gewähltem Anzeigemodus.

6. Hinweis zur Datenverfügbarkeit und sonstiges

Gerichtetes Volumen wird aus dem gewählten Lower Timeframe bezogen. Wenn die Daten dieses Timeframes im Terminal noch nicht verfügbar sind, müssen Sie ggf. den entsprechenden Chart-Zeitraum öffnen, um Daten zu laden, bevor der Indikator vollständig arbeiten kann.

Die Nutzung nur eines Lower Timeframe für alle Charts ist möglicherweise nicht nötig; Sie können per "separate parameters" festlegen, welcher Chart welchen Lower Timeframe verwendet. Beachten Sie, dass dabei auch andere Parameter beeinflusst werden, daher sollten Sie diese entsprechend anpassen, um unnötige Verwirrung zu vermeiden.

Beispiel: Aktivieren Sie "separate parameters" mit der Lower-Timeframe-Liste: "1;1;1;1;1;15;60;240" passend zur Timeframe-Liste: "M1;M5;M15;M30;H1;H4;D1;W1". Dann wird der Lower Timeframe bestimmt durch:

- M1: Lower Timeframe M1 (1) verwenden

- M5: Lower Timeframe M1 (1) verwenden

- M15: Lower Timeframe M1 (1) verwenden

- M30: Lower Timeframe M1 (1) verwenden

- H1: Lower Timeframe M1 (1) verwenden

- H4: Lower Timeframe M15 (15) verwenden

- D1: Lower Timeframe H1 (60) verwenden

- W1: Lower Timeframe H4 (240) verwenden.

--> Beim Scanner sollten Sie diese Option verwenden, um Trading-Geschwindigkeit und Effizienz zu optimieren.

Wenn Sie den Z-Score Threshold reduzieren, werden Signale leichter identifizierbar, was zu mehr Signalen führt. Sie können diesen Parameter je nach Trading-Stil erhöhen oder senken.


FREE
