Liquidation Reversal Signals MT5 Scanner

特别优惠: ALL TOOLS ，每个只要 $35！

新工具 将 为 $30 ，适用于 第一周 或 前 3 次购买！ Trading Tools Channel on MQL5: 加入我的 MQL5 频道以获取我的最新消息

Liquidation Reversal Signals 是一款指标，用于通过结合 Z-score 成交量极值 与 Supertrend 状态变化 来标记方向性清算阶段 并 确认反转点 。不同于在趋势只是“变色”时就打印箭头，该工具将流程清晰地拆分为两层： 清算事件： 当来自较低周期的方向性成交量（上涨/下跌成交量）产生超过定义阈值的统计显著尖峰时进行记录。 反转信号： 仅在 Supertrend 翻转状态且已记录的清算事件在 Timeout 窗口内仍然有效时才确认。 这种两步结构使图表更易阅读：你可以看到 尖峰发生的位置，并且只有在满足确认条件时 BUY/SELL 才会出现。

1. 核心引擎: Z-score 成交量 + Supertrend + Timeout

1.1. 来自较低周期的方向性成交量 指标从用户选择的较低周期（通常是更低的图表周期）拉取数据，并将成交量拆分为：

Up volume : 与上涨运动相关的成交量

: 与上涨运动相关的成交量 Down volume: 与下跌运动相关的成交量

使用较低周期相较于仅依赖当前图表周期，可为方向性成交量输入提供更高的细粒度。 1.2. 使用 Z-score 归一化识别尖峰 每条方向性成交量序列通过 Z-score 进行归一化，使用： Z Score Length: 用于计算均值与标准差的回看窗口

Z-Score Threshold: 尖峰阈值（仅在超过阈值时记录事件） 该机制突出显示相对于近期基线的成交量统计显著偏离。 1.3. Supertrend 作为趋势上下文与翻转触发器

在当前图表上，指标使用以下参数计算 Supertrend： SuperTrend Factor

SuperTrend Length Supertrend 既绘制在图表上，也作为状态切换器用于检测多头与空头状态之间的转换。 1.4. Timeout：用于确认的有效窗口 当记录到清算尖峰时，指标会存储其方向与柱参考，并在以下范围内保持有效： Liquidation Timeout Bars (0 = 无限制) 仅当 Supertrend 翻转发生在该有效窗口内时，才确认反转信号。

2. 图表上你会看到什么

显示是模块化的，你可以按需启用/禁用每一层。

2.1. 清算标记 (Show liquidity arrow) 提供两种独立标记： Long Liquidation: 符号绘制在 蜡烛下方

符号绘制在 Short Liquidation: 符号绘制在蜡烛上方 这些标记使用 ATR 进行偏移，以避免与蜡烛重叠并便于定位尖峰位置。你可以为每种类型选择不同的arrow codes。 2.2. BUY/SELL 信号箭头 (Show signal arrow) 当满足确认条件时，指标打印：BUY/SELL 信号箭头与清算标记是独立的显示层。你可以为 BUY 和 SELL 设置不同的 arrow codes。 2.3. Supertrend 线 (Show supertrend) Supertrend 以两条按状态着色的线绘制： 代表 多头 阶段的线

阶段的线 代表空头阶段的线 多头/空头颜色可配置。 2.4. K 线着色 (Coloring candle transparency) 支持可选的蜡烛着色，使用： Coloring candle transparency (%)

100% = 关闭蜡烛着色



更低的数值将按状态应用所选透明度的着色 这有助于强调状态而不压过价格行为。

3. 关键输入及其控制内容 Data & performance

Max bars back: 限制处理的历史柱数量（0 = 全部），用于平衡历史深度与性能。

Lower Timeframe: 用于获取方向性成交量的周期。

Z Score Length: 较长数值稳定基线；较短数值反应更快。

Z-Score Threshold: 较高数值过滤更强尖峰；较低数值捕捉更多尖峰。

Liquidation Timeout Bars: 尖峰之后允许 Supertrend 翻转确认信号的最大柱数。

SuperTrend Factor and SuperTrend Length: 控制 Supertrend 如何跟随价格以及翻转频率。

4. Alerts：将“事件”与“信号”分离

Z-score（尖峰敏感度）基于时间的确认Supertrend（翻转敏感度）

指标提供两组独立告警，每组都有各自的开/关开关：

Liquidity Alerts 触发于： Long Liquidation

Short Liquidation Signal Alerts 触发于：BUY/SELL 可用告警渠道： Alert Message

Push Notification

Send Email

Sound（启用/禁用并选择声音文件） 你还可以选择告警适用于： 当前品种，或

在 scanner/dashboard 模式下的所有品种。

5. 多品种 & 多周期 Scanner

Scanner 模式用于以表格布局监控多个品种与周期。

5.1. 周期列表 & 按周期的参数集

Timeframe list : 以 ; 分隔的周期列表

: 以 ; 分隔的周期列表 使用 separate parameters for each time frame: 允许每个周期通过列表式配置（Lower TF / Z-score / Timeout / Supertrend）使用自己的参数集。 5.2. 品种列表 & Market Watch 限制

Symbols list: 以 ; 分隔的品种列表

可选择品种来源，并在 Market Watch 含有大量工具时限制品种数量。 5.3. 交互 & 布局控制

可选的点击切换品种行为

表格控制：列宽、行高、固定或可拖动位置、X/Y 锚点、最小化宽度比例、背景/文字颜色（包含多头/空头文字颜色）、字体与字号，以及用于运行多张表的表格 ID。 还提供hotkey，用于根据所选显示模式实现显示/隐藏行为。

6. 数据可用性说明与其他

方向性成交量来自所选的较低周期。如果该周期的数据尚未在终端中可用，可能需要打开相应的图表周期以加载数据，之后指标才能完全运行。

对所有图表仅使用一个较低周期的数据可能并非必要，因此你可以通过 "separate parameters" 指定哪个图表使用哪个较低周期。注意，使用该功能时其他参数也会受到影响，因此你需要相应调整其他参数以避免不必要的混淆。

例如：启用 "separate parameters"，设置较低周期列表："1;1;1;1;1;15;60;240"，对应周期列表："M1;M5;M15;M30;H1;H4;D1;W1"。那么较低周期按如下确定：

- M1: 使用较低周期 M1 (1) - M5: 使用较低周期 M1 (1) - M15: 使用较低周期 M1 (1) - M30: 使用较低周期 M1 (1) - H1: 使用较低周期 M1 (1) - H4: 使用较低周期 M15 (15) - D1: 使用较低周期 H1 (60) - W1: 使用较低周期 H4 (240).

--> 使用 Scanner 时，你应使用此选项来优化交易速度与效率。

降低 Z-Score Threshold 会使信号更容易识别，从而产生更多信号。你可以根据自己的交易风格提高或降低该参数。