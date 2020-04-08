Liquidation Reversal Signals MT5 Scanner

Liquidation Reversal Signals — это индикатор, разработанный для отметки направленных фаз ликвидации и подтверждения точек разворота путём объединения экстремумов объёма по Z-оценке с сменой состояния Supertrend. Вместо того чтобы печатать стрелку каждый раз, когда тренд просто «меняет цвет», этот инструмент разделяет процесс на два чётких слоя:

  1. События ликвидации: фиксируются, когда направленный объём (вверх/вниз) с Младшего Таймфрейма даёт статистически значимый всплеск выше заданного порога.

  2. Сигналы разворота: подтверждаются только тогда, когда Supertrend меняет состояние, пока зафиксированное событие ликвидации остаётся действительным в пределах окна Timeout.

Эта двухшаговая структура упрощает чтение графика: вы видите где произошёл всплеск, и только при выполнении условия подтверждения BUY/SELL появится.

1. Основной движок: объём Z-score + Supertrend + Timeout

1.1. Направленный объём с Младшего Таймфрейма

Индикатор берёт данные с выбранного пользователем Младшего Таймфрейма (обычно меньший период графика) и разделяет объём на:

  • Up volume: объём, связанный с движением вверх
  • Down volume: объём, связанный с движением вниз

Использование младшего таймфрейма добавляет больше детализации во входные данные направленного объёма по сравнению с использованием только текущего таймфрейма графика.

1.2. Нормализация Z-score для выявления всплесков

Каждый поток направленного объёма нормализуется через Z-score с использованием:

  • Z Score Length: окно lookback для среднего и стандартного отклонения
  • Z-Score Threshold: порог всплеска (события фиксируются только при превышении порога)

Этот механизм выделяет статистически значимые отклонения объёма относительно его недавнего базового уровня.

1.3. Supertrend как контекст тренда и триггер переключения

На текущем графике индикатор рассчитывает Supertrend, используя:

  • SuperTrend Factor
  • SuperTrend Length

Supertrend одновременно рисуется на графике и используется как переключатель состояния для обнаружения переходов между бычьим и медвежьим режимами.

1.4. Timeout: окно действительности для подтверждения

Когда фиксируется всплеск ликвидации, индикатор сохраняет его направление и привязку к бару и оставляет его действительным на:

  • Liquidation Timeout Bars (0 = без ограничений)

Сигнал разворота подтверждается только если переключение Supertrend происходит в пределах этого окна действительности.

2. Что вы видите на графике

Отображение модульное, поэтому вы можете включать/отключать каждый слой по необходимости.

2.1. Метки ликвидации (Show liquidity arrow)

Доступны две отдельные метки:

  • Long Liquidation: символ строится ниже свечи
  • Short Liquidation: символ строится выше свечи

Эти метки смещаются с использованием ATR, чтобы избегать наложения на свечи и облегчать поиск мест всплесков. Вы можете выбрать отдельные arrow codes для каждого типа.

2.2. Стрелки сигналов BUY/SELL (Show signal arrow)

После выполнения условий подтверждения индикатор печатает: BUY/SELL

Стрелки сигналов — отдельный слой от меток ликвидации. Вы можете задать разные arrow codes для BUY и SELL.

2.3. Линии Supertrend (Show supertrend)

Supertrend рисуется как две линии, окрашенные по состоянию:

  • линия, представляющая бычью фазу
  • линия, представляющая медвежью фазу

Цвета бычьей/медвежьей фаз настраиваются.

2.4. Окраска свечей (Coloring candle transparency)

Поддерживается дополнительная окраска свечей с использованием:

  • Coloring candle transparency (%)
    • 100% = окраска свечей выключена
    • меньшие значения применяют окраску по состоянию с выбранной прозрачностью

Это помогает подчеркнуть состояние, не перегружая ценовое движение.

3. Ключевые входные параметры и что они контролируют Data & performance

  • Max bars back: ограничивает количество обрабатываемых исторических баров (0 = все), полезно для баланса глубины истории и производительности.

  • Lower Timeframe: таймфрейм, используемый как источник направленного объёма.

Z-score (чувствительность к всплескам)

  • Z Score Length: большие значения стабилизируют базовую линию; меньшие значения реагируют быстрее.

  • Z-Score Threshold: большие значения фильтруют более сильные всплески; меньшие значения фиксируют больше всплесков.

Подтверждение по времени

  • Liquidation Timeout Bars: максимальное число баров после всплеска, в течение которого переключение Supertrend может подтвердить сигнал.

Supertrend (чувствительность переключений)

  • SuperTrend Factor and SuperTrend Length: управляют тем, как Supertrend следует за ценой и как часто он переключается.

4. Оповещения: отделите “события” от “сигналов”

Индикатор предоставляет две независимые группы оповещений, каждая со своим переключателем вкл/выкл:

Оповещения о ликвидности

Срабатывают при:

  • Long Liquidation
  • Short Liquidation
Оповещения о сигналах

Срабатывают при: BUY/SELL

Доступные каналы оповещений:

  • Alert Message
  • Push Notification
  • Send Email
  • Sound (включить/выключить и выбрать файл звука)

Вы также можете выбрать, применяются ли оповещения к:

  • текущему символу, или
  • всем символам при использовании режима scanner/dashboard.
5. Мультисимвольный & мультитаймфреймовый Scanner

Режим Scanner предназначен для мониторинга нескольких символов и таймфреймов в табличном виде.

5.1. Список таймфреймов & наборы параметров для каждого таймфрейма
  • Timeframe list: список таймфреймов, разделённый ;
  • Использовать separate parameters for each time frame: позволяет каждому таймфрейму использовать свой набор параметров через конфигурации в виде списков (Lower TF / Z-score / Timeout / Supertrend).
5.2. Список символов & ограничения Market Watch
  • Symbols list: список символов, разделённый ;
  • параметры выбора источников символов и ограничения количества символов, когда Market Watch содержит много инструментов.
5.3. Управление взаимодействием & макетом
  • опциональное поведение клика для переключения символа
  • настройки таблицы: ширина колонок, высота строк, фиксированное или перетаскиваемое положение, привязки X/Y, коэффициент минимизированной ширины, цвета фона/текста (включая бычьи/медвежьи цвета текста), шрифт и размер шрифта, и ID таблицы для запуска нескольких таблиц.

Также доступна hotkey для поведения show/hide в зависимости от выбранного режима отображения.

6. Примечание о доступности данных и другое

Направленный объём берётся с выбранного Младшего Таймфрейма. Если данные этого таймфрейма ещё не доступны в терминале, возможно, потребуется открыть соответствующий период графика, чтобы загрузить данные до того, как индикатор сможет работать полностью.

Использование данных только одного младшего таймфрейма для всех графиков может быть не нужно, поэтому вы можете указать, какой график использует какой младший таймфрейм, с помощью "separate parameters". Обратите внимание, что при использовании этой функции будут затронуты и другие параметры, поэтому вам нужно настроить их соответствующим образом, чтобы избежать лишней путаницы.

Например: включите "separate parameters" со списком младших таймфреймов: "1;1;1;1;1;15;60;240" в соответствии со списком таймфреймов: "M1;M5;M15;M30;H1;H4;D1;W1". Тогда младший таймфрейм определяется так:

- M1: использовать младший таймфрейм M1 (1)

- M5: использовать младший таймфрейм M1 (1)

- M15: использовать младший таймфрейм M1 (1)

- M30: использовать младший таймфрейм M1 (1)

- H1: использовать младший таймфрейм M1 (1)

- H4: использовать младший таймфрейм M15 (15)

- D1: использовать младший таймфрейм H1 (60)

- W1: использовать младший таймфрейм H4 (240).

--> При использовании Scanner следует применять эту опцию для оптимизации скорости торговли и эффективности.

Уменьшение Z-Score Threshold упростит выявление сигналов, что приведёт к большему количеству сигналов. Вы можете увеличивать или уменьшать этот параметр в соответствии со своим стилем торговли.


FREE
