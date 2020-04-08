Liquidation Reversal Signals MT5 Scanner

Liquidation Reversal Signals é um indicador projetado para marcar fases direcionais de liquidação e confirmar pontos de reversão ao combinar extremos de volume por Z-score com mudanças de estado do Supertrend. Em vez de imprimir uma seta sempre que a tendência simplesmente “muda de cor”, esta ferramenta separa o fluxo de trabalho em duas camadas claras:

  1. Eventos de liquidação: registrados quando o volume direcional (volume de alta/baixa) de um timeframe inferior produz um pico estatisticamente significativo acima de um limite definido.

  2. Sinais de reversão: confirmados apenas quando o Supertrend muda de estado enquanto o evento de liquidação registrado permanece válido dentro de uma janela de Timeout.

Essa estrutura em duas etapas facilita a leitura do gráfico: você consegue ver onde ocorreu o pico, e somente quando uma condição de confirmação é atendida BUY/SELL aparecerá.

1. Motor principal: volume Z-score + Supertrend + Timeout

1.1. Volume direcional de um timeframe inferior

O indicador extrai dados de um timeframe inferior selecionado pelo usuário (normalmente um período menor do gráfico) e divide o volume em:

  • Up volume: volume associado ao movimento de alta
  • Down volume: volume associado ao movimento de baixa

Usar um timeframe inferior adiciona mais granularidade à entrada de volume direcional do que depender apenas do timeframe do gráfico atual.

1.2. Normalização por Z-score para identificar picos

Cada fluxo de volume direcional é normalizado via Z-score usando:

  • Z Score Length: janela de lookback para média e desvio padrão
  • Z-Score Threshold: limite de pico (eventos são registrados apenas quando o limite é excedido)

Esse mecanismo destaca desvios estatisticamente significativos do volume em relação à sua linha de base recente.

1.3. Supertrend como contexto de tendência e gatilho de mudança

No gráfico atual, o indicador calcula o Supertrend usando:

  • SuperTrend Factor
  • SuperTrend Length

O Supertrend é desenhado no gráfico e também usado como um interruptor de estado para detectar transições entre regimes de alta e de baixa.

1.4. Timeout: janela de validade para confirmação

Quando um pico de liquidação é registrado, o indicador armazena sua direção e referência de barra e o mantém válido por:

  • Liquidation Timeout Bars (0 = sem limite)

Um sinal de reversão é confirmado apenas se uma mudança do Supertrend ocorrer dentro dessa janela de validade.

2. O que você vê no gráfico

A exibição é modular, então você pode habilitar/desabilitar cada camada conforme necessário.

2.1. Marcas de liquidação (Show liquidity arrow)

Duas marcas separadas estão disponíveis:

  • Long Liquidation: símbolo plotado abaixo da vela
  • Short Liquidation: símbolo plotado acima da vela

Essas marcas são deslocadas usando ATR para evitar sobreposição com as velas e para tornar fácil localizar os picos. Você pode escolher arrow codes separados para cada tipo.

2.2. Setas de sinal BUY/SELL (Show signal arrow)

Quando as condições de confirmação são atendidas, o indicador imprime: BUY/SELL

As setas de sinal são uma camada separada das marcas de liquidação. Você pode definir códigos de seta distintos para BUY e SELL.

2.3. Linhas do Supertrend (Show supertrend)

O Supertrend é desenhado como duas linhas coloridas por estado:

  • uma linha representando a fase de alta
  • uma linha representando a fase de baixa

As cores de alta/baixa são configuráveis.

2.4. Coloração de candles (Coloring candle transparency)

É suportada uma coloração opcional de candles usando:

  • Coloring candle transparency (%)
    • 100% = coloração de candles desligada
    • valores menores aplicam coloração por estado com a transparência escolhida

Isso ajuda a enfatizar o estado sem sobrecarregar a ação do preço.

3. Entradas principais e o que controlam Data & performance

  • Max bars back: limita as barras históricas processadas (0 = todas), útil para equilibrar profundidade do histórico e desempenho.

  • Lower Timeframe: timeframe usado para obter o volume direcional.

Z-score (sensibilidade a picos)

  • Z Score Length: valores maiores estabilizam a linha de base; valores menores reagem mais rápido.

  • Z-Score Threshold: valores maiores filtram picos mais fortes; valores menores capturam mais picos.

Confirmação baseada em tempo

  • Liquidation Timeout Bars: número máximo de barras após um pico durante o qual uma mudança do Supertrend pode confirmar o sinal.

Supertrend (sensibilidade de mudança)

  • SuperTrend Factor and SuperTrend Length: controlam como o Supertrend acompanha o preço e com que frequência muda.

4. Alertas: separe “eventos” de “sinais”

O indicador fornece dois grupos de alertas independentes, cada um com seu próprio botão de liga/desliga:

Liquidity Alerts

Disparados em:

  • Long Liquidation
  • Short Liquidation
Signal Alerts

Disparados em: BUY/SELL

Canais de alerta disponíveis:

  • Alert Message
  • Push Notification
  • Send Email
  • Sound (habilitar/desabilitar e selecionar o arquivo de som)

Você também pode escolher se os alertas se aplicam a:

  • o símbolo atual, ou
  • todos os símbolos ao usar o modo scanner/dashboard.
5. Scanner multi-símbolo & multi-timeframe

O modo Scanner é destinado a monitorar múltiplos símbolos e timeframes em um layout de tabela.

5.1. Lista de timeframes & conjuntos de parâmetros por timeframe
  • Timeframe list: uma lista de timeframes separada por ;
  • Usar separate parameters for each time frame: permite que cada timeframe use seu próprio conjunto de parâmetros por meio de configurações baseadas em listas (Lower TF / Z-score / Timeout / Supertrend).
5.2. Lista de símbolos & limites do Market Watch
  • Symbols list: uma lista de símbolos separada por ;
  • opções para selecionar fontes de símbolos e limitar o número de símbolos quando o Market Watch contém muitos instrumentos.
5.3. Controles de interação & layout
  • comportamento opcional de clique para trocar símbolo
  • controles de tabela: largura da coluna, altura da linha, posição fixa ou arrastável, âncoras X/Y, razão de largura minimizada, cores de fundo/texto (incluindo cores de texto de alta/baixa), fonte e tamanho da fonte, e ID da tabela para executar múltiplas tabelas.

Um hotkey também está disponível para comportamento de mostrar/ocultar dependendo do modo de exibição selecionado.

6. Nota sobre disponibilidade de dados e outros

O volume direcional é obtido do timeframe inferior selecionado. Se os dados desse timeframe ainda não estiverem disponíveis no terminal, pode ser necessário abrir o período de gráfico correspondente para carregar os dados antes que o indicador possa operar totalmente.

Usar dados de apenas um timeframe inferior para todos os gráficos pode não ser necessário, então você pode especificar qual gráfico usa qual timeframe inferior usando "separate parameters". Observe que, ao usar essa função, outros parâmetros também serão afetados, então você precisa ajustá-los adequadamente para evitar confusão desnecessária.

Por exemplo: habilite "separate parameters" com a lista de timeframes inferiores: "1;1;1;1;1;15;60;240" correspondente à lista de timeframes: "M1;M5;M15;M30;H1;H4;D1;W1". Então, o timeframe inferior é determinado por:

- M1: usar timeframe inferior M1 (1)

- M5: usar timeframe inferior M1 (1)

- M15: usar timeframe inferior M1 (1)

- M30: usar timeframe inferior M1 (1)

- H1: usar timeframe inferior M1 (1)

- H4: usar timeframe inferior M15 (15)

- D1: usar timeframe inferior H1 (60)

- W1: usar timeframe inferior H4 (240).

--> Ao usar Scanner, você deve usar esta opção para otimizar a velocidade e a eficiência do trading.

Reduzir o Z-Score Threshold tornará os sinais mais fáceis de identificar, resultando em mais sinais. Você pode aumentar ou diminuir esse parâmetro para adequá-lo ao seu estilo de trading.


Scalping EA Breakout Top and Bot MT5
Duc Hoan Nguyen
3.86 (7)
Experts
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Vamos começar pelos excelentes recursos: O EA está equipado com um FILTRO DE NOTÍCIAS e um FILTRO RSI. Baixo risco (alguns pares de moedas têm DrawDown <10%, até 5%). Este EA não utiliza qualquer função de martingale ou grid. O EA pode exibir zonas visuais para negociação manual, se dese
RSI Kernel Optimized MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (4)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Apresentamos o revolucionário RSI Kernel Optimized com Scanner, uma ferramenta inovadora que redefine a análise tradicional do RSI ao integrar o poderoso algoritmo de Estimativa de Densidade Kernel (KDE). Este indicador avançado não apenas fornece informações em tempo real sobre as tendê
SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
4.63 (8)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Apresentamos o SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5 – uma ferramenta versátil e poderosa projetada para ajudar você a se manter à frente das tendências do mercado, com recursos personalizáveis e alertas em tempo real. Seguindo a lógica confiável do SuperTrend de Kivanc Ozbilgic
FREE
Supertrend Fakeout MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me O indicador Supertrend Fakeout é uma versão aprimorada do clássico indicador Supertrend , projetado para fornecer sinais de tendência mais confiáveis. Ao incorporar recursos avançados como Fakeout Index Limit e Fakeout ATR Mult , este indicador ajuda a filtrar reversões de tendência fals
FREE
Liquidity Pools MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me O indicador Liquidity Pools é uma ferramenta avançada que identifica e marca zonas potenciais de liquidez no gráfico ao analisar áreas altas e baixas com frequentes toques de pavio, juntamente com o número de revisitações e o volume negociado em cada zona. Esta ferramenta oferece aos tra
Inversion Fair Value Gaps MT4 Multi TF
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Desbloqueie o poder do conceito de Inversion Fair Value Gap (IFVG) de ICT com o Inversion Fair Value Gaps Indicator ! Esta ferramenta inovadora eleva os Fair Value Gaps (FVGs) a um novo nível, identificando e exibindo zonas de FVG invertidas — áreas-chave de suporte e resistência formada
Three Bar Reversal Pattern MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me O Indicador de Padrão de Reversão de Três Barras oferece uma ferramenta poderosa para traders, identificando e destacando automaticamente padrões de reversão de três barras diretamente no gráfico de preços. Este indicador é um recurso valioso para detectar reversões potenciais de tendênc
Follow Line MT5 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (7)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Maximize sua vantagem de negociação com o Follow Line MT5 com Scanner, um indicador avançado baseado em volatilidade, projetado para traders sérios. Esta ferramenta combina o poder das Bandas de Bollinger com configurações personalizáveis, oferecendo insights precisos sobre os movimentos
FREE
Fibonacci Confluence Toolkit MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me O Fibonacci Confluence Toolkit Multi-Timeframe é uma ferramenta avançada de análise técnica projetada para traders profissionais, ajudando a identificar zonas potenciais de reversão de preços ao combinar sinais e padrões de mercado-chave. Com capacidades de exibição de múltiplos interval
Fibonacci Trend MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indicadores
Oferta especial : ALL TOOLS , apenas $35 cada! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Em um ambiente de negociação volátil, uma ferramenta de análise poderosa e intuitiva pode ajudá-lo a aproveitar rapidamente as oportunidades. O Fibonacci Trend Scanner não apenas integra recursos tradicionais do indicador Fibonacci e do SuperTrend, mas também expande a funcionalidade
OA SnR Power MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Visão Geral OA SnR Power é uma ferramenta poderosa projetada para ajudar traders a identificar e avaliar a força dos níveis de suporte e resistência. Incorporando fatores-chave como volume de negociação, frequência de rebote e número de testes, este indicador fornece uma visão abrangent
FREE
Inversion Fair Value Gaps MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Desbloqueie o poder do conceito de Inversion Fair Value Gap (IFVG) de ICT com o Inversion Fair Value Gaps Indicator ! Esta ferramenta inovadora eleva os Fair Value Gaps (FVGs) a um novo nível, identificando e exibindo zonas de FVG invertidas — áreas-chave de suporte e resistência formada
Volumatic VIDyA MT4
Duc Hoan Nguyen
4.5 (4)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) é um indicador avançado projetado para rastrear tendências e analisar a pressão de compra e venda em cada fase de uma tendência. Utilizando o Promédio Dinâmico de Índice Variável (Variable Index Dynamic Average) como técnica central de sua
Supertrend Fakeout MT4
Duc Hoan Nguyen
4.25 (4)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me O indicador Supertrend Fakeout é uma versão aprimorada do clássico indicador Supertrend , projetado para fornecer sinais de tendência mais confiáveis. Ao incorporar recursos avançados como Fakeout Index Limit e Fakeout ATR Mult , este indicador ajuda a filtrar reversões de tendência fals
FREE
RSI Kernel Optimized with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Apresentamos o revolucionário RSI Kernel Optimized com Scanner para MT5, uma ferramenta inovadora que redefine a análise tradicional do RSI ao integrar o poderoso algoritmo de Estimativa de Densidade Kernel (KDE). Este indicador avançado não apenas fornece informações em tempo real sobre
Supply Demand Retest and Break MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Supply Demand Retest and Break Multi Timeframe , esta ferramenta traça zonas de oferta e demanda com base em velas de forte momentum, permitindo que você identifique essas zonas em múltiplos intervalos de tempo usando o recurso   timeframe selector   . Com etiquetas de reteste e quebra,
Trendlines with Breaks Scanner MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner é uma ferramenta de trading de última geração projetada para ajudar os traders a identificar tendências críticas e detectar rompimentos em tempo real. Com linhas de tendência geradas automaticamente com base em pontos de pivô, este indicador permite que os
SuperTrend AI Clustering MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Descubra o poder da IA com o SuperTrend AI Clustering com Scanner , uma ferramenta revolucionária de negociação para MetaTrader 4 (MT4). Este indicador redefine a análise de mercado ao combinar o agrupamento K-means com o amplamente popular indicador SuperTrend, dando aos traders uma van
SMC System MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SMC é uma abordagem de trading que ajuda os traders a identificar zonas de liquidez, posições institucionais e pontos de reversão importantes no mercado. Ao aproveitar os princípios do SMC, os traders podem navegar pelo mercado de forma mais eficaz, encontrando entradas e saídas ideais.
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me O indicador Volumetric Order Blocks Multi Timeframe é uma ferramenta poderosa projetada para traders que buscam insights mais profundos sobre o comportamento do mercado, identificando áreas de preço chave onde participantes significativos do mercado acumulam ordens. Essas áreas, conhecid
Volumetric Order Blocks MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me O indicador Volumetric Order Blocks Multi Timeframe é uma ferramenta poderosa projetada para traders que buscam insights mais profundos sobre o comportamento do mercado, identificando áreas de preço chave onde participantes significativos do mercado acumulam ordens. Essas áreas, conhecid
SnR Retest and Break MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me No cenário em constante mudança do comércio financeiro, identificar e analisar com precisão os níveis de suporte e resistência é essencial para tomar decisões de investimento informadas. SnR Retest and Break Multi-Timeframe é um indicador de suporte e resistência projetado para aprimorar
SuperTrend by Kivanc Ozbilgic MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Apresentamos o SuperTrend by Kivanc Ozbilgic with Scanner – uma ferramenta versátil e poderosa projetada para ajudar você a se manter à frente das tendências do mercado, com recursos personalizáveis e alertas em tempo real. Você pode ajustar o método de cálculo do ATR entre RMA (Média Mó
FREE
Liquidity Pools MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me O indicador Liquidity Pools é uma ferramenta avançada que identifica e marca zonas potenciais de liquidez no gráfico ao analisar áreas altas e baixas com frequentes toques de pavio, juntamente com o número de revisitações e o volume negociado em cada zona. Esta ferramenta oferece aos tra
Follow Line MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
2.33 (3)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Maximize sua vantagem de negociação com o Follow Line com Scanner, um indicador avançado baseado em volatilidade, projetado para traders sérios. Esta ferramenta combina o poder das Bandas de Bollinger com configurações personalizáveis, oferecendo insights precisos sobre os movimentos de
FREE
Volumatic VIDyA MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) é um indicador avançado projetado para rastrear tendências e analisar a pressão de compra e venda em cada fase de uma tendência. Utilizando o Promédio Dinâmico de Índice Variável (Variable Index Dynamic Average) como técnica central de sua
Trendlines with Breaks Scanner MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner é uma ferramenta de trading de última geração projetada para ajudar os traders a identificar tendências críticas e detectar rompimentos em tempo real. Com linhas de tendência geradas automaticamente com base em pontos de pivô, este indicador permite que os
AI Channels MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me O indicador AI Channels utiliza clusterização K-means deslizante — uma técnica poderosa de aprendizado de máquina na análise de clusters — para fornecer insights em tempo real sobre tendências de preços subjacentes. Este indicador cria canais adaptativos com base em dados de preços agrup
FREE
RSI Divergence MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
3 (2)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Nos mercados financeiros dinâmicos, identificar sinais de reversão de tendência é essencial para uma negociação eficaz. O RSI Divergence Scanner foi projetado para ajudá-lo a detectar sinais de divergência RSI em vários pares de moedas e prazos de forma precisa e eficiente. Veja mais a v
FREE
OA SnR Power MT4
Duc Hoan Nguyen
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Visão Geral OA SnR Power é uma ferramenta poderosa projetada para ajudar traders a identificar e avaliar a força dos níveis de suporte e resistência. Incorporando fatores-chave como volume de negociação, frequência de rebote e número de testes, este indicador fornece uma visão abrangent
FREE
