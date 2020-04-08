Liquidation Reversal Signals MT5 Scanner

Oferta especial: ALL TOOLS , apenas $35 cada!

Liquidation Reversal Signals é um indicador projetado para marcar fases direcionais de liquidação e confirmar pontos de reversão ao combinar extremos de volume por Z-score com mudanças de estado do Supertrend. Em vez de imprimir uma seta sempre que a tendência simplesmente “muda de cor”, esta ferramenta separa o fluxo de trabalho em duas camadas claras: Eventos de liquidação: registrados quando o volume direcional (volume de alta/baixa) de um timeframe inferior produz um pico estatisticamente significativo acima de um limite definido. Sinais de reversão: confirmados apenas quando o Supertrend muda de estado enquanto o evento de liquidação registrado permanece válido dentro de uma janela de Timeout. Essa estrutura em duas etapas facilita a leitura do gráfico: você consegue ver onde ocorreu o pico, e somente quando uma condição de confirmação é atendida BUY/SELL aparecerá.

1. Motor principal: volume Z-score + Supertrend + Timeout

1.1. Volume direcional de um timeframe inferior O indicador extrai dados de um timeframe inferior selecionado pelo usuário (normalmente um período menor do gráfico) e divide o volume em:

Up volume : volume associado ao movimento de alta

: volume associado ao movimento de alta Down volume: volume associado ao movimento de baixa

Usar um timeframe inferior adiciona mais granularidade à entrada de volume direcional do que depender apenas do timeframe do gráfico atual. 1.2. Normalização por Z-score para identificar picos Cada fluxo de volume direcional é normalizado via Z-score usando: Z Score Length: janela de lookback para média e desvio padrão

Z-Score Threshold: limite de pico (eventos são registrados apenas quando o limite é excedido) Esse mecanismo destaca desvios estatisticamente significativos do volume em relação à sua linha de base recente. 1.3. Supertrend como contexto de tendência e gatilho de mudança

No gráfico atual, o indicador calcula o Supertrend usando: SuperTrend Factor

SuperTrend Length O Supertrend é desenhado no gráfico e também usado como um interruptor de estado para detectar transições entre regimes de alta e de baixa. 1.4. Timeout: janela de validade para confirmação Quando um pico de liquidação é registrado, o indicador armazena sua direção e referência de barra e o mantém válido por: Liquidation Timeout Bars (0 = sem limite) Um sinal de reversão é confirmado apenas se uma mudança do Supertrend ocorrer dentro dessa janela de validade.

2. O que você vê no gráfico

A exibição é modular, então você pode habilitar/desabilitar cada camada conforme necessário.

2.1. Marcas de liquidação (Show liquidity arrow) Duas marcas separadas estão disponíveis: Long Liquidation: símbolo plotado abaixo da vela

símbolo plotado Short Liquidation: símbolo plotado acima da vela Essas marcas são deslocadas usando ATR para evitar sobreposição com as velas e para tornar fácil localizar os picos. Você pode escolher arrow codes separados para cada tipo. 2.2. Setas de sinal BUY/SELL (Show signal arrow) Quando as condições de confirmação são atendidas, o indicador imprime: BUY/SELL As setas de sinal são uma camada separada das marcas de liquidação. Você pode definir códigos de seta distintos para BUY e SELL. 2.3. Linhas do Supertrend (Show supertrend) O Supertrend é desenhado como duas linhas coloridas por estado: uma linha representando a fase de alta

uma linha representando a fase de baixa As cores de alta/baixa são configuráveis. 2.4. Coloração de candles (Coloring candle transparency) É suportada uma coloração opcional de candles usando: Coloring candle transparency (%)

100% = coloração de candles desligada



valores menores aplicam coloração por estado com a transparência escolhida Isso ajuda a enfatizar o estado sem sobrecarregar a ação do preço.

3. Entradas principais e o que controlam Data & performance

Max bars back: limita as barras históricas processadas (0 = todas), útil para equilibrar profundidade do histórico e desempenho.

Lower Timeframe: timeframe usado para obter o volume direcional.

Z Score Length: valores maiores estabilizam a linha de base; valores menores reagem mais rápido.

Z-Score Threshold: valores maiores filtram picos mais fortes; valores menores capturam mais picos.

Liquidation Timeout Bars: número máximo de barras após um pico durante o qual uma mudança do Supertrend pode confirmar o sinal.

SuperTrend Factor and SuperTrend Length: controlam como o Supertrend acompanha o preço e com que frequência muda.

4. Alertas: separe “eventos” de “sinais”

Z-score (sensibilidade a picos)Confirmação baseada em tempoSupertrend (sensibilidade de mudança)

O indicador fornece dois grupos de alertas independentes, cada um com seu próprio botão de liga/desliga:

Liquidity Alerts Disparados em: Long Liquidation

Short Liquidation Signal Alerts Disparados em: BUY/SELL Canais de alerta disponíveis: Alert Message

Push Notification

Send Email

Sound (habilitar/desabilitar e selecionar o arquivo de som) Você também pode escolher se os alertas se aplicam a: o símbolo atual, ou

todos os símbolos ao usar o modo scanner/dashboard.

5. Scanner multi-símbolo & multi-timeframe

O modo Scanner é destinado a monitorar múltiplos símbolos e timeframes em um layout de tabela.

5.1. Lista de timeframes & conjuntos de parâmetros por timeframe

Timeframe list : uma lista de timeframes separada por ;

: uma lista de timeframes separada por ; Usar separate parameters for each time frame: permite que cada timeframe use seu próprio conjunto de parâmetros por meio de configurações baseadas em listas (Lower TF / Z-score / Timeout / Supertrend). 5.2. Lista de símbolos & limites do Market Watch

Symbols list: uma lista de símbolos separada por ;

opções para selecionar fontes de símbolos e limitar o número de símbolos quando o Market Watch contém muitos instrumentos. 5.3. Controles de interação & layout

comportamento opcional de clique para trocar símbolo

controles de tabela: largura da coluna, altura da linha, posição fixa ou arrastável, âncoras X/Y, razão de largura minimizada, cores de fundo/texto (incluindo cores de texto de alta/baixa), fonte e tamanho da fonte, e ID da tabela para executar múltiplas tabelas. Um hotkey também está disponível para comportamento de mostrar/ocultar dependendo do modo de exibição selecionado.

6. Nota sobre disponibilidade de dados e outros

O volume direcional é obtido do timeframe inferior selecionado. Se os dados desse timeframe ainda não estiverem disponíveis no terminal, pode ser necessário abrir o período de gráfico correspondente para carregar os dados antes que o indicador possa operar totalmente.

Usar dados de apenas um timeframe inferior para todos os gráficos pode não ser necessário, então você pode especificar qual gráfico usa qual timeframe inferior usando "separate parameters". Observe que, ao usar essa função, outros parâmetros também serão afetados, então você precisa ajustá-los adequadamente para evitar confusão desnecessária.

Por exemplo: habilite "separate parameters" com a lista de timeframes inferiores: "1;1;1;1;1;15;60;240" correspondente à lista de timeframes: "M1;M5;M15;M30;H1;H4;D1;W1". Então, o timeframe inferior é determinado por:

- M1: usar timeframe inferior M1 (1) - M5: usar timeframe inferior M1 (1) - M15: usar timeframe inferior M1 (1) - M30: usar timeframe inferior M1 (1) - H1: usar timeframe inferior M1 (1) - H4: usar timeframe inferior M15 (15) - D1: usar timeframe inferior H1 (60) - W1: usar timeframe inferior H4 (240).

--> Ao usar Scanner, você deve usar esta opção para otimizar a velocidade e a eficiência do trading.

Reduzir o Z-Score Threshold tornará os sinais mais fáceis de identificar, resultando em mais sinais. Você pode aumentar ou diminuir esse parâmetro para adequá-lo ao seu estilo de trading.