Liquidation Reversal Signals MT5 Scanner
- Indicadores
- Duc Hoan Nguyen
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Liquidation Reversal Signals es un indicador diseñado para marcar fases direccionales de liquidación y confirmar puntos de reversión combinando extremos de volumen por Z-score con cambios de estado de Supertrend. En lugar de imprimir una flecha cada vez que una tendencia simplemente “cambia de color”, esta herramienta separa el flujo de trabajo en dos capas claras:
-
Eventos de liquidación: registrados cuando el volumen direccional (volumen alcista/bajista) de un marco temporal inferior produce un pico estadísticamente significativo por encima de un umbral definido.
-
Señales de reversión: confirmadas solo cuando Supertrend cambia de estado mientras el evento de liquidación registrado sigue siendo válido dentro de una ventana de Timeout.
Esta estructura de dos pasos facilita la lectura del gráfico: puedes ver dónde ocurrió el pico, y solo cuando se cumple una condición de confirmación BUY/SELL aparecerá.
1. Motor principal: volumen Z-score + Supertrend + Timeout
1.1. Volumen direccional desde un marco temporal inferior
El indicador extrae datos de un marco temporal inferior seleccionado por el usuario (normalmente un período de gráfico menor) y divide el volumen en:
- Up volume: volumen asociado al movimiento alcista
- Down volume: volumen asociado al movimiento bajista
Usar un marco temporal inferior añade más granularidad a la entrada de volumen direccional que depender solo del marco temporal del gráfico actual.1.2. Normalización Z-score para identificar picos
Cada flujo de volumen direccional se normaliza mediante Z-score usando:
- Z Score Length: ventana de lookback para media y desviación estándar
- Z-Score Threshold: umbral de pico (los eventos se registran solo cuando se supera el umbral)
Este mecanismo resalta desviaciones estadísticamente significativas del volumen respecto a su línea base reciente.1.3. Supertrend como contexto de tendencia y disparador de cambio
2. Lo que ves en el gráfico
En el gráfico actual, el indicador calcula Supertrend usando:
- SuperTrend Factor
- SuperTrend Length
Supertrend se dibuja en el gráfico y se utiliza como un interruptor de estado para detectar transiciones entre regímenes alcistas y bajistas.1.4. Timeout: ventana de validez para la confirmación
Cuando se registra un pico de liquidación, el indicador almacena su dirección y referencia de barra y lo mantiene válido durante:
- Liquidation Timeout Bars (0 = sin límite)
Una señal de reversión se confirma solo si ocurre un cambio de Supertrend dentro de esta ventana de validez.
La visualización es modular para que puedas activar/desactivar cada capa según sea necesario.
2.1. Marcas de liquidación (Show liquidity arrow)3. Entradas clave y lo que controlan Data & performance
Hay disponibles dos marcas separadas:
- Long Liquidation: símbolo trazado debajo de la vela
- Short Liquidation: símbolo trazado encima de la vela
Estas marcas se desplazan usando ATR para evitar solaparse con las velas y para que las ubicaciones de los picos sean fáciles de identificar. Puedes elegir arrow codes separados para cada tipo.2.2. Flechas de señal BUY/SELL (Show signal arrow)
Una vez que se cumplen las condiciones de confirmación, el indicador imprime: BUY/SELL
Las flechas de señal son una capa separada de las marcas de liquidación. Puedes establecer códigos de flecha distintos para BUY y SELL.2.3. Líneas Supertrend (Show supertrend)
Supertrend se dibuja como dos líneas coloreadas por estado:
- una línea que representa la fase alcista
- una línea que representa la fase bajista
Los colores alcista/bajista son configurables.2.4. Coloreo de velas (Coloring candle transparency)
Se admite un coloreo opcional de velas usando:
- Coloring candle transparency (%)
- 100% = coloreo de velas desactivado
- valores más bajos aplican el coloreo basado en el estado con la transparencia elegida
Esto ayuda a enfatizar el estado sin abrumar la acción del precio.
-
Max bars back: limita las barras históricas procesadas (0 = todas), útil para equilibrar profundidad de historial y rendimiento.
-
Lower Timeframe: marco temporal usado para obtener el volumen direccional.
-
Z Score Length: valores más largos estabilizan la línea base; valores más cortos reaccionan más rápido.
-
Z-Score Threshold: valores más altos filtran picos más fuertes; valores más bajos capturan más picos.
-
Liquidation Timeout Bars: número máximo de barras después de un pico durante el cual un cambio de Supertrend puede confirmar la señal.
-
SuperTrend Factor and SuperTrend Length: controlan cómo Supertrend sigue el precio y con qué frecuencia cambia.
El indicador proporciona dos grupos de alertas independientes, cada uno con su propio interruptor de encendido/apagado:
Alertas de liquidez5. Scanner multi-símbolo & multi-timeframe
Se activan en:
Alertas de señal
- Long Liquidation
- Short Liquidation
Se activan en: BUY/SELL
Canales de alerta disponibles:
- Alert Message
- Push Notification
- Send Email
- Sound (habilitar/deshabilitar y seleccionar el archivo de sonido)
También puedes elegir si las alertas se aplican a:
- el símbolo actual, o
- todos los símbolos al usar el modo scanner/dashboard.
El modo Scanner está pensado para monitorear múltiples símbolos y marcos temporales en un diseño de tabla.
5.1. Lista de marcos temporales & conjuntos de parámetros por marco temporal6. Nota de disponibilidad de datos y otros
5.2. Lista de símbolos & límites de Market Watch
- Timeframe list: una lista de marcos temporales separada por ;
- Usar separate parameters for each time frame: permite que cada marco temporal use su propio conjunto de parámetros mediante configuraciones basadas en listas (Lower TF / Z-score / Timeout / Supertrend).
5.3. Controles de interacción & diseño
- Symbols list: una lista de símbolos separada por ;
- opciones para seleccionar fuentes de símbolos y limitar la cantidad de símbolos cuando Market Watch contiene muchos instrumentos.
- comportamiento opcional de clic para cambiar símbolo
- controles de tabla: ancho de columna, alto de fila, posición fija o arrastrable, anclajes X/Y, proporción de ancho minimizado, colores de fondo/texto (incluidos colores de texto alcista/bajista), fuente y tamaño de fuente, e ID de tabla para ejecutar múltiples tablas.
También está disponible un hotkey para mostrar/ocultar según el modo de visualización seleccionado.
El volumen direccional se obtiene del marco temporal inferior seleccionado. Si los datos de ese marco temporal aún no están disponibles en el terminal, puede que debas abrir el período de gráfico correspondiente para cargar los datos antes de que el indicador pueda operar completamente.
Usar datos de un solo marco temporal inferior para todos los gráficos puede no ser necesario, por lo que puedes especificar qué gráfico usa qué marco temporal inferior mediante "separate parameters". Ten en cuenta que al usar esta función, otros parámetros también se verán afectados, por lo que debes ajustarlos en consecuencia para evitar confusiones innecesarias.
Por ejemplo: habilita "separate parameters" con la lista de marcos temporales inferiores: "1;1;1;1;1;15;60;240" correspondiente a la lista de marcos temporales: "M1;M5;M15;M30;H1;H4;D1;W1". Entonces, el marco temporal inferior se determina por:
- M1: usar marco temporal inferior M1 (1)
- M5: usar marco temporal inferior M1 (1)
- M15: usar marco temporal inferior M1 (1)
- M30: usar marco temporal inferior M1 (1)
- H1: usar marco temporal inferior M1 (1)
- H4: usar marco temporal inferior M15 (15)
- D1: usar marco temporal inferior H1 (60)
- W1: usar marco temporal inferior H4 (240).
--> Al usar Scanner, debes usar esta opción para optimizar la velocidad y la eficiencia del trading.
Reducir el Z-Score Threshold hará que las señales sean más fáciles de identificar, lo que dará como resultado más señales. Puedes aumentar o disminuir este parámetro para adaptarlo a tu estilo de trading.