Liquidation Reversal Signals MT5 Scanner

Liquidation Reversal Signals es un indicador diseñado para marcar fases direccionales de liquidación y confirmar puntos de reversión combinando extremos de volumen por Z-score con cambios de estado de Supertrend. En lugar de imprimir una flecha cada vez que una tendencia simplemente “cambia de color”, esta herramienta separa el flujo de trabajo en dos capas claras:

  1. Eventos de liquidación: registrados cuando el volumen direccional (volumen alcista/bajista) de un marco temporal inferior produce un pico estadísticamente significativo por encima de un umbral definido.

  2. Señales de reversión: confirmadas solo cuando Supertrend cambia de estado mientras el evento de liquidación registrado sigue siendo válido dentro de una ventana de Timeout.

Esta estructura de dos pasos facilita la lectura del gráfico: puedes ver dónde ocurrió el pico, y solo cuando se cumple una condición de confirmación BUY/SELL aparecerá.

Ver más versión MT5 en: Liquidation Reversal Signals MT5 Scanner

Ver más versión MT4 en: Liquidation Reversal Signals MT4 Scanner

Ver más productos en: All Products

1. Motor principal: volumen Z-score + Supertrend + Timeout

1.1. Volumen direccional desde un marco temporal inferior

El indicador extrae datos de un marco temporal inferior seleccionado por el usuario (normalmente un período de gráfico menor) y divide el volumen en:

  • Up volume: volumen asociado al movimiento alcista
  • Down volume: volumen asociado al movimiento bajista

Usar un marco temporal inferior añade más granularidad a la entrada de volumen direccional que depender solo del marco temporal del gráfico actual.

1.2. Normalización Z-score para identificar picos

Cada flujo de volumen direccional se normaliza mediante Z-score usando:

  • Z Score Length: ventana de lookback para media y desviación estándar
  • Z-Score Threshold: umbral de pico (los eventos se registran solo cuando se supera el umbral)

Este mecanismo resalta desviaciones estadísticamente significativas del volumen respecto a su línea base reciente.

1.3. Supertrend como contexto de tendencia y disparador de cambio

En el gráfico actual, el indicador calcula Supertrend usando:

  • SuperTrend Factor
  • SuperTrend Length

Supertrend se dibuja en el gráfico y se utiliza como un interruptor de estado para detectar transiciones entre regímenes alcistas y bajistas.

1.4. Timeout: ventana de validez para la confirmación

Cuando se registra un pico de liquidación, el indicador almacena su dirección y referencia de barra y lo mantiene válido durante:

  • Liquidation Timeout Bars (0 = sin límite)

Una señal de reversión se confirma solo si ocurre un cambio de Supertrend dentro de esta ventana de validez.

2. Lo que ves en el gráfico

La visualización es modular para que puedas activar/desactivar cada capa según sea necesario.

2.1. Marcas de liquidación (Show liquidity arrow)

Hay disponibles dos marcas separadas:

  • Long Liquidation: símbolo trazado debajo de la vela
  • Short Liquidation: símbolo trazado encima de la vela

Estas marcas se desplazan usando ATR para evitar solaparse con las velas y para que las ubicaciones de los picos sean fáciles de identificar. Puedes elegir arrow codes separados para cada tipo.

2.2. Flechas de señal BUY/SELL (Show signal arrow)

Una vez que se cumplen las condiciones de confirmación, el indicador imprime: BUY/SELL

Las flechas de señal son una capa separada de las marcas de liquidación. Puedes establecer códigos de flecha distintos para BUY y SELL.

2.3. Líneas Supertrend (Show supertrend)

Supertrend se dibuja como dos líneas coloreadas por estado:

  • una línea que representa la fase alcista
  • una línea que representa la fase bajista

Los colores alcista/bajista son configurables.

2.4. Coloreo de velas (Coloring candle transparency)

Se admite un coloreo opcional de velas usando:

  • Coloring candle transparency (%)
    • 100% = coloreo de velas desactivado
    • valores más bajos aplican el coloreo basado en el estado con la transparencia elegida

Esto ayuda a enfatizar el estado sin abrumar la acción del precio.

3. Entradas clave y lo que controlan Data & performance

  • Max bars back: limita las barras históricas procesadas (0 = todas), útil para equilibrar profundidad de historial y rendimiento.

  • Lower Timeframe: marco temporal usado para obtener el volumen direccional.

Z-score (sensibilidad de picos)

  • Z Score Length: valores más largos estabilizan la línea base; valores más cortos reaccionan más rápido.

  • Z-Score Threshold: valores más altos filtran picos más fuertes; valores más bajos capturan más picos.

Confirmación basada en tiempo

  • Liquidation Timeout Bars: número máximo de barras después de un pico durante el cual un cambio de Supertrend puede confirmar la señal.

Supertrend (sensibilidad de cambio)

  • SuperTrend Factor and SuperTrend Length: controlan cómo Supertrend sigue el precio y con qué frecuencia cambia.

4. Alertas: separa “eventos” de “señales”

El indicador proporciona dos grupos de alertas independientes, cada uno con su propio interruptor de encendido/apagado:

Alertas de liquidez

Se activan en:

  • Long Liquidation
  • Short Liquidation
Alertas de señal

Se activan en: BUY/SELL

Canales de alerta disponibles:

  • Alert Message
  • Push Notification
  • Send Email
  • Sound (habilitar/deshabilitar y seleccionar el archivo de sonido)

También puedes elegir si las alertas se aplican a:

  • el símbolo actual, o
  • todos los símbolos al usar el modo scanner/dashboard.
5. Scanner multi-símbolo & multi-timeframe

El modo Scanner está pensado para monitorear múltiples símbolos y marcos temporales en un diseño de tabla.

5.1. Lista de marcos temporales & conjuntos de parámetros por marco temporal
  • Timeframe list: una lista de marcos temporales separada por ;
  • Usar separate parameters for each time frame: permite que cada marco temporal use su propio conjunto de parámetros mediante configuraciones basadas en listas (Lower TF / Z-score / Timeout / Supertrend).
5.2. Lista de símbolos & límites de Market Watch
  • Symbols list: una lista de símbolos separada por ;
  • opciones para seleccionar fuentes de símbolos y limitar la cantidad de símbolos cuando Market Watch contiene muchos instrumentos.
5.3. Controles de interacción & diseño
  • comportamiento opcional de clic para cambiar símbolo
  • controles de tabla: ancho de columna, alto de fila, posición fija o arrastrable, anclajes X/Y, proporción de ancho minimizado, colores de fondo/texto (incluidos colores de texto alcista/bajista), fuente y tamaño de fuente, e ID de tabla para ejecutar múltiples tablas.

También está disponible un hotkey para mostrar/ocultar según el modo de visualización seleccionado.

6. Nota de disponibilidad de datos y otros

El volumen direccional se obtiene del marco temporal inferior seleccionado. Si los datos de ese marco temporal aún no están disponibles en el terminal, puede que debas abrir el período de gráfico correspondiente para cargar los datos antes de que el indicador pueda operar completamente.

Usar datos de un solo marco temporal inferior para todos los gráficos puede no ser necesario, por lo que puedes especificar qué gráfico usa qué marco temporal inferior mediante "separate parameters". Ten en cuenta que al usar esta función, otros parámetros también se verán afectados, por lo que debes ajustarlos en consecuencia para evitar confusiones innecesarias.

Por ejemplo: habilita "separate parameters" con la lista de marcos temporales inferiores: "1;1;1;1;1;15;60;240" correspondiente a la lista de marcos temporales: "M1;M5;M15;M30;H1;H4;D1;W1". Entonces, el marco temporal inferior se determina por:

- M1: usar marco temporal inferior M1 (1)

- M5: usar marco temporal inferior M1 (1)

- M15: usar marco temporal inferior M1 (1)

- M30: usar marco temporal inferior M1 (1)

- H1: usar marco temporal inferior M1 (1)

- H4: usar marco temporal inferior M15 (15)

- D1: usar marco temporal inferior H1 (60)

- W1: usar marco temporal inferior H4 (240).

--> Al usar Scanner, debes usar esta opción para optimizar la velocidad y la eficiencia del trading.

Reducir el Z-Score Threshold hará que las señales sean más fáciles de identificar, lo que dará como resultado más señales. Puedes aumentar o disminuir este parámetro para adaptarlo a tu estilo de trading.


Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 es un indicador para MetaTrader 5 que automatiza el análisis de la estructura de mercado y los conceptos ICT / Smart Money . No abre operaciones ni gestiona órdenes: es una herramienta de análisis visual , no un robot de trading automatizado. Qué muestra el indicador El indicador escanea el gráfico y destaca la siguiente información : Estructura de mercado : swings clave, HH, HL, LH, LL Rupturas de estructura 
