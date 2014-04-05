Fibonacci Auto Levels Pro MT5

Fibonacci Auto Levels Pro MT5 – 되돌림, 확장 및 피봇 포인트 (Pivot Points)

Fibonacci Auto Levels Pro MT5는 시장의 스윙 포인트를 자동으로 감지하고 차트에 완전한 피보나치 되돌림 (Retracement), 확장 (Extension) 및 피봇 포인트 (Pivot Point) 구조를 그리는 고급 기술 분석 도구입니다.

이 지표는 여러 독립적인 시스템을 하나의 통합된 분석 도구로 결합합니다.

피봇 포인트 (피보나치 모드) 피봇 포인트는 이전 기간의 가격 범위를 기반으로 잠재적인 지지 및 저항 영역을 식별하는 데 사용됩니다. 이 지표는 이전 고가 (High), 저가 (Low), 종가 (Close)에 피보나치 비율을 적용하여 계산되는 피보나치 피봇 포인트를 사용합니다.

피봇 포인트의 시간대는 수동으로 설정하거나 다음 로직을 사용하여 자동으로 설정할 수 있습니다.

  • 일중 거래 ≤ 5분 → 4시간

  • 5–45분 → 1일

  • 45분–4시간 → 1주

  • 일간 → 1개월

  • 주간 → 3개월

  • 월간 → 12개월

사용자는 수동으로 더 높은 시간대를 선택할 수도 있습니다.

피보나치 되돌림 수준 (자동) 피보나치 되돌림은 트레이더가 되돌림 (Pullbacks) 중에 잠재적인 지지/저항 영역을 식별하는 데 도움을 줍니다. 이 지표는 차트를 자동으로 스캔하고, 피봇 저점/고점을 감지하며, 모든 주요 되돌림 수준을 그립니다. 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%, 100% 등. 이 알고리즘은 자동으로 감지된 스윙 포인트를 기반으로 하며, 민감도를 제어하기 위해 Depth (깊이) 및 Deviation (편차) 입력값을 사용합니다.

피보나치 확장 (자동) 피보나치 확장은 되돌림이 완료된 후 가격이 얼마나 멀리 이동할 수 있는지 보여줍니다. 이는 다음을 정의하는 데 도움이 됩니다.

  • 추세 지속 목표

  • 확장된 지지/저항

  • 가능한 반전 영역

이 지표는 최근 세 개의 스윙 포인트를 사용하여 확장 수준을 자동으로 예측합니다. 중요: 확장을 사용할 때는 특히 강한 추세 동안 최상의 정확도를 위해 Depth와 Deviation을 조정해야 할 수 있습니다.

되돌림 및 확장에 대한 중요 입력값

  • Deviation (편차): 가격이 이전 피봇에서 얼마나 멀어져야 새로운 스윙을 만들 수 있는지 결정하는 승수입니다.

    • 편차가 높을수록 → 피봇이 적음 → 더 높은 시간대 수준.

  • Depth (깊이): 피봇 감지 알고리즘에서 고려되는 최소 봉 (Bar) 수.

    • 깊이가 클수록 더 깨끗하고 안정적인 스윙 분석이 생성됩니다.

지그재그 구조 (시각적 가이드) 피보나치 수준을 생성하는 데 사용되는 피봇 구조를 시각화하는 데 도움이 되도록 깔끔한 지그재그 (ZigZag)가 그려집니다. 이로 인해 이 지표는 이해하기 쉽고 초보자와 고급 트레이더 모두에게 적합합니다.

기능 개요 ✔ 자동 피보나치 되돌림 ✔ 자동 피보나치 확장 ✔ 피보나치 피봇 포인트 (다중 시간대) ✔ 스마트한 지그재그 피봇 감지 ✔ 색상 있는 수준 및 레이블 ✔ 선택적 핵심 수준 모드 ✔ XAUUSD, 주요 외환 쌍, 지수, 암호화폐용 ✔ 매우 가벼움 – 버퍼 없음, 객체 기반 드로잉

이 지표는 누구를 위한 것입니까? 이 도구는 다음에 이상적입니다.

  • 스캘퍼 (Scalpers)

  • 스윙 트레이더 (Swing traders)

  • 추세 트레이더 (Trend traders)

  • 돌파 및 되돌림 트레이더

  • XAUUSD 전문가

  • ICT/피보나치 방법론 트레이더

공격적인 진입을 선호하든 보수적인 확인을 선호하든, 이 지표는 귀하의 전략에 적응합니다.


