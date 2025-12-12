Fibonacci Auto Levels Pro MT5 – Ritracciamenti, Estensioni e Punti Pivot (Pivot Points)

Fibonacci Auto Levels Pro MT5 è uno strumento avanzato di analisi tecnica che rileva automaticamente i punti di swing del mercato e disegna strutture complete di Ritracciamento (Retracement), Estensione (Extension) e Punti Pivot (Pivot Point) di Fibonacci sul grafico.

Questo indicatore combina diversi sistemi indipendenti in un unico strumento analitico unificato:

Punti Pivot (Modalità Fibonacci) I Punti Pivot sono utilizzati per identificare potenziali zone di supporto e resistenza basate sull'intervallo di prezzo del periodo precedente. Questo indicatore utilizza i Punti Pivot di Fibonacci, che vengono calcolati applicando i rapporti di Fibonacci ai prezzi Massimo (High), Minimo (Low) e Chiusura (Close) precedenti.

Il timeframe (periodo di tempo) dei Punti Pivot può essere impostato manualmente o automaticamente utilizzando la seguente logica:

Per intraday ≤ 5 minuti → 4H

Per 5–45 minuti → 1D

Per 45 min–4H → 1W

Per Giornaliero → 1M

Per Settimanale → 3M

Per Mensile → 12M

Gli utenti possono anche scegliere manualmente qualsiasi timeframe superiore.

Livelli di Ritracciamento di Fibonacci (Automatico) I Ritracciamenti di Fibonacci aiutano i trader a identificare potenziali aree di supporto/resistenza durante i pullback (ritorni). L'indicatore scansiona automaticamente il grafico, rileva i minimi/massimi di pivot e disegna tutti i principali livelli di ritracciamento: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%, 100%, e altro. L'algoritmo si basa su punti di swing rilevati automaticamente, utilizzando gli input Depth (Profondità) e Deviation (Deviazione) per controllare la sensibilità.

Estensioni di Fibonacci (Automatico) Le Estensioni di Fibonacci mostrano quanto lontano può viaggiare il prezzo dopo che un ritracciamento è completo. Aiutano a definire:

Obiettivi di continuazione del trend

Supporto/resistenza estesi

Possibili zone di inversione

L'indicatore proietta automaticamente i livelli di estensione utilizzando gli ultimi tre punti di swing. Importante: Quando si utilizzano le estensioni, i trader potrebbero aver bisogno di regolare Depth e Deviation per una migliore accuratezza, specialmente durante i trend forti.

Input Importanti per Ritracciamenti ed Estensioni

Deviation (Deviazione) : Un moltiplicatore che determina quanto il prezzo deve allontanarsi dal pivot precedente per creare un nuovo swing. Deviazione maggiore → meno pivot → livelli di timeframe superiore.

Depth (Profondità) : Il numero minimo di barre considerate nell'algoritmo di rilevamento dei pivot. Una maggiore profondità produce un'analisi di swing più pulita e stabile.



Struttura ZigZag (Guida Visiva) Viene disegnato un ZigZag pulito per aiutare a visualizzare la struttura di pivot utilizzata per generare i livelli di Fibonacci. Ciò rende l'indicatore facile da comprendere e adatto sia ai principianti che ai trader esperti.

Panoramica delle Funzionalità ✔ Ritracciamenti di Fibonacci Automatici ✔ Estensioni di Fibonacci Automatiche ✔ Punti Pivot di Fibonacci (Multi-timeframe) ✔ Rilevamento intelligente dei pivot ZigZag ✔ Livelli ed etichette colorati ✔ Modalità livelli chiave opzionale ✔ Per XAUUSD, Coppie Forex Principali, Indici, Crypto ✔ Molto leggero – nessun buffer, disegno basato su oggetti

A chi è rivolto questo indicatore? Questo strumento è ideale per:

Scalper

Swing trader

Trend trader

Trader di breakout e pullback

Specialisti XAUUSD

Trader di metodologia ICT/Fibonacci

Sia che tu preferisca ingressi aggressivi o conferme conservative, l'indicatore si adatta alla tua strategia.