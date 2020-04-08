Fibonacci Auto Levels Pro MT5 – Retrações, Extensões e Pontos de Pivô (Pivot Points)

Fibonacci Auto Levels Pro MT5 é uma ferramenta avançada de análise técnica que detecta automaticamente os pontos de viragem do mercado e desenha estruturas completas de Retração (Retracement), Extensão (Extension) e Pontos de Pivô (Pivot Point) de Fibonacci no gráfico.

Este indicador combina vários sistemas independentes em uma ferramenta analítica unificada:

Pontos de Pivô (Modo Fibonacci) Os Pontos de Pivô são usados para identificar potenciais zonas de suporte e resistência com base na faixa de preço do período anterior. Este indicador usa Pontos de Pivô de Fibonacci, que são calculados usando as razões de Fibonacci aplicadas ao Máximo (High), Mínimo (Low) e Fechamento (Close) anteriores.

O timeframe (período de tempo) dos Pontos de Pivô pode ser definido manualmente ou automaticamente usando a seguinte lógica:

Para intraday ≤ 5 minutos → 4H

Para 5–45 minutos → 1D

Para 45 min–4H → 1W

Para Diário → 1M

Para Semanal → 3M

Para Mensal → 12M

Os usuários também podem escolher manualmente qualquer timeframe superior.

Níveis de Retração de Fibonacci (Automático) As Retrações de Fibonacci ajudam os traders a identificar potenciais áreas de suporte/resistência durante os pullbacks (reversões temporárias). O indicador varre automaticamente o gráfico, detecta os mínimos/máximos de pivô e desenha todos os principais níveis de retração: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%, 100%, e mais. O algoritmo é baseado em pontos de viragem detectados automaticamente, usando as entradas Depth (Profundidade) e Deviation (Desvio) para controlar a sensibilidade.

Extensões de Fibonacci (Automático) As Extensões de Fibonacci mostram o quão longe o preço pode viajar após a conclusão de uma retração. Elas ajudam a definir:

Alvos de continuação de tendência

Suporte/resistência estendidos

Possíveis zonas de reversão

O indicador projeta automaticamente os níveis de extensão usando os últimos três pontos de viragem. Importante: Ao usar extensões, os traders podem precisar ajustar Depth e Deviation para melhor precisão, especialmente durante tendências fortes.

Entradas Importantes para Retrações e Extensões

Deviation (Desvio) : Um multiplicador que determina o quanto o preço deve se afastar do pivô anterior para criar uma nova viragem. Desvio maior → menos pivôs → níveis de timeframe superior.

Depth (Profundidade) : O número mínimo de barras consideradas no algoritmo de detecção de pivôs. Maior profundidade produz uma análise de viragem mais limpa e estável.



Estrutura ZigZag (Guia Visual) Um ZigZag limpo é desenhado para ajudar a visualizar a estrutura de pivô usada para gerar os níveis de Fibonacci. Isso torna o indicador fácil de entender e adequado tanto para iniciantes quanto para traders avançados.

Visão Geral dos Recursos ✔ Retrações de Fibonacci Automáticas ✔ Extensões de Fibonacci Automáticas ✔ Pontos de Pivô de Fibonacci (Multi-timeframe) ✔ Detecção inteligente de pivô ZigZag ✔ Níveis e rótulos coloridos ✔ Modo de níveis-chave opcional ✔ Para XAUUSD, Maiores Pares Forex, Índices, Cripto ✔ Muito leve – sem buffers, desenho baseado em objetos

Para quem é este indicador? Esta ferramenta é ideal para:

Scalpers

Swing traders

Trend traders

Traders de breakout e pullback

Especialistas em XAUUSD

Traders da metodologia ICT/Fibonacci

Seja você prefira entradas agressivas ou confirmações conservadoras, o indicador se adapta à sua estratégia.