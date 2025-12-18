Symbol Basket Control Panel

Symbol Basket Control Panel ist ein professionelles Handelsdienstprogramm, das die Verwaltung mehrerer Währungen vereinfacht. Es fungiert als zentrale Kommandozentrale, die es Händlern ermöglicht, Handelskörbe über verschiedene Symbole hinweg mit unvergleichlicher Geschwindigkeit und Präzision auszuführen und zu verwalten.

Anstatt Aufträge für jedes Paar manuell zu öffnen und zu schließen, bietet dieses Dashboard eine leistungsstarke grafische Oberfläche, mit der Sie Ihr gesamtes Portfolio von einem einzigen Chart aus steuern können.

Hauptmerkmale:

  • Zentralisierte Ausführung: Eröffnen Sie BUY- oder SELL-Körbe für bis zu 5 Symbole gleichzeitig mit einem Klick.

  • Intelligenter Lotspeicher: Im Gegensatz zu anderen Panels merkt sich dieses Tool die von Ihnen für jedes Symbol eingegebenen Losgrößen und sorgt so für Konsistenz beim Wechsel zwischen den Menüs.

  • Erweitertes selektives Schließen: Erhalten Sie die volle Kontrolle über Ihre Ausstiege. Sie können wählen, ob Sie nur KAUF-Positionen oder nur VERKAUF-Positionen schließen oder den gesamten Korb sofort löschen möchten.

  • Moderne professionelle Benutzeroberfläche: Ein schlankes, kontrastreiches, dunkles Thema, das für Klarheit optimiert wurde. Keine unübersichtlichen Charts oder versteckten Beschriftungen mehr.

  • Chirurgische Präzision: Mit optimiertem MQL5-Code, der eine schnelle Ausführung ohne Verzögerung gewährleistet.

  • Sicherheit geht vor: Das Panel verwaltet nur Trades, die mit seiner einzigartigen Magic Number geöffnet wurden, so dass Ihre anderen manuellen Trades oder EAs unberührt bleiben.

Wie es funktioniert:

  1. Auswählen: Schalten Sie die Symbole, mit denen Sie handeln möchten, um (Aktiv/Aus).

  2. Eingeben: Geben Sie die Losgröße für jedes ausgewählte Paar ein.

  3. Handeln: Klicken Sie auf "AUSFÜHREN", um Ihren Korb zu starten.

  4. Verwalten: Verwenden Sie das "VERWALTUNGSMENÜ", um Positionen selektiv auf der Grundlage Ihrer Marktansicht zu schließen.


