Black Horse indicator
- Indikatoren
- Shengzu Zhong
- Version: 2.1
- Aktualisiert: 25 November 2025
- Aktivierungen: 5
Das Ziel des "Black Horse"-Indikators besteht darin, Abweichungen zwischen der Preisentwicklung und dem VWAP-Indikator zu identifizieren. Er verwendet Filter, um potenziell falsche Abweichungen herauszufiltern und hochwertige, genaue Warnungen zu generieren.
Im Abschnitt "Visuelle Einstellungen" besteht die Möglichkeit, die Farbe der VWAP-Linie zu ändern, abwechselnde VWAP-Farben anzuzeigen, die Größe der Divergenzsignale anzupassen und die VWAP-Linie anzuzeigen oder zu verbergen.
Hauptmerkmale all unserer Pfeilsignal-Indikatoren
-
100% Non-Repaint / Kein Lag bei den Pfeilsignalen
-
Ein Signal bleibt nach seiner Generierung fest bestehen — kein Flackern, kein Verschieben, kein Redraw
-
Enthält Chartpfeile, Info-Panel, Pop-up-Alerts, Sound und Push-Benachrichtigungen
-
EA-kompatibel (Buffer-Output) für automatisierten Handel oder Signal-Copy-Systeme
You will love it!