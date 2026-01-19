Ashinton Smart Ultra Pro

Backtest-Ergebnisse

Alle Tests: M15 - 2023.01.01 - 2026.01.18 - 100% echte Ticks - Einzahlung $5,000 - Risiko 1% (normal)

Symbol Nettogewinn ($) Nettogewinn (%) Max Eigenkapital DD (%) Gewinn-Faktor Total Trades USDJPY 3,858 +77% 11.48% 1.37 388 NASDAQ100 (XUSTEC) 2,602 +52% 16.18% 1.22 463 S&P500 (XUS500) 2,168 +43% 14.89% 1.14 499



Wichtige Hinweise

Der Handel birgt Risiken. Dieser EA kann Geld verlieren.

Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Leistungen.

Die Ergebnisse hängen stark von den Spreads der Broker, der Ausführungsgeschwindigkeit und den Spezifikationen der Symbole ab.

ab. Verwenden Sie die richtigen Risikoeinstellungen und testen Sie den EA in der Demo-Version, bevor Sie ihn live einsetzen.

Unterstützung

Der Support wird über MQL5-Nachrichten bereitgestellt:

Hilfe zur Einrichtung

Anleitung zur empfohlenen Konfiguration

Hilfe bei der Fehlersuche

Keine "garantiert profitablen Set-Dateien"