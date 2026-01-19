Ashinton Smart Ultra Pro
- Experten
- Tsengiwe Lukanyo Azaria
- Version: 1.0
Ashinton Smart Ultra Pro - Smart Swing Breakout EA
Ashinton Smart Ultra Pro ist ein risikokontrollierter MT5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ausbruchsgelegenheiten zu handeln, indem er einen gleitenden Durchschnitts-Crossover-Trigger und schwebende Aufträge auf strategischen Marktschwingungsebenen verwendet. Er konzentriert sich auf eine saubere Ausführung, ein striktes Geldmanagement und Sicherheitsvorkehrungen (tägliche Drawdown-Sperre, Spread-Schutz, Cooldown-Regeln und mehr), wodurch er sich für Händler eignet, die ein strukturiertes System ohne Martingal/Grid-Verhalten wünschen.
Risikomanagement & Sicherheitsfunktionen
Dieser EA enthält mehrere Schutzmechanismen, um das Risiko zu kontrollieren und die Konsistenz zu verbessern:
- Festes %-Risiko pro Handel (empfohlen 0,5%-1,0%)
- Tägliche Drawdown-Sperre (schließt Trades und sperrt den Handel für den Tag)
- Maximal zulässiges tägliches Risiko (verhindert ein übermäßiges Engagement)
- Spread-Schutz (blockiert/storniert schwebende Aufträge bei Spread-Spitzen)
- Session Trading Window (Handel nur während der gewählten Stunden)
- Cooldown nach Stornierungen (verhindert schnelle Wiedereinstiegsschleifen)
- Schutz bei Freitagsschluss (verhindert das Halten von Geschäften bis zum Wochenende)
- Nachrichtenfilter verfügbar (kann ein- und ausgeschaltet werden)
- Trades nur bei neuer Kerze (reduziert Overtrading)
Empfohlene Einstellungen
Konservativ / Prop-Firm-Stil:
- Risiko_pro_Handel: 0.5%
- Max_Daily_Drawdown_Percent: 3% - 5%
- Max_Spread_Points: strikt (empfohlen)
- Session Hours: aktiviert (empfohlen)
- Nachrichten-Filter: Standardmäßig AUS (optional EIN)
Normal:
- Risiko_pro_Handel: 1.0%
- Aber lassen Sie die Drawdown-Einstellungen aktiviert (empfohlen)
Profi-Tipp: Beginnen Sie mit0,5 % Risiko, bis Sie mit den Spreads und der Ausführung Ihres Brokers zufrieden sind.
Empfohlene Märkte
Zeitrahmen: M15
Beste Symbole:
- USDJPY
- EURJPY
- NASDAQ100
- S&P500
Wichtig: Indizes erfordern einen Broker mit stabilen Spreads und schneller Ausführung. Verwenden Sie für die beste Leistung einen VPS.
Broker & Ausführungsanforderungen
- Nur MetaTrader 5
- Funktioniert am besten mit niedrigem Spread + schneller Ausführung
- VPS empfohlen (insbesondere für NASDAQ100 / S&P500)
- EA beinhaltet Spread + Slippage-Schutz
- Vermeiden Sie den Einsatz bei exotischen Symbolen mit hohem Spread (wichtig)
Nachrichtenfilter (optional)
Dieser EA enthält eine optionale Nachrichtenfilterfunktion, die jedoch standardmäßig ausgeschaltet ist, um maximale Kompatibilität zwischen Brokern und Terminals zu gewährleisten. Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann der EA den Handel rund um wichtige geplante Nachrichtenereignisse vorübergehend blockieren, mit einem konfigurierbaren Zeitfenster.
Installation und Einrichtung
- Hängen Sie den EA an einen M15-Chart an
- Algo-Handel aktivieren
- Erlauben Sie AutoTrading im MT5
- Stellen Sie Ihr Risk_Per_Trade ein (empfohlen 0.5%-1.0%)
- Bestätigen Sie, dass die Sitzungszeiten mit Ihrer Brokerzeit übereinstimmen
- Führen Sie einen Chart pro Symbol aus
Fehlersuche (EA handelt nicht?)
Wenn der EA keine Orders platziert, überprüfen Sie:
- Sie befinden sich innerhalb der Handelszeiten der Sitzung
- Der Spread liegt unter Max_Spread_Points
- Die tägliche Drawdown-Sperre wird nicht ausgelöst
- Cooldown ist nach Stornierungen nicht aktiv
- Es gibt keine offenen Geschäfte/anhängigen Aufträge für dieses Symbol
Wenn diese Option aktiviert ist, benachrichtigt der EA bei Sperren während der täglichen DD-Verletzung, beim Erreichen des Aktienziels, bei Spread-Anstiegen, im Cooldown-Fenster, bei der Blockierung/Freigabe des Handels während Nachrichtenereignissen und am Ende der Freitagssitzung:
Auf dem Telefon (MT5 Mobile)
- MetaTrader 5 App installieren
- Öffnen Sie die App → Einstellungen
- Tippen Sie auf Nachrichten
- MetaQuotes ID suchen
- Kopieren Sie die MetaQuotes ID (Beispiel: A1B2C3D4 )
Auf dem PC (MT5 Desktop)
- Öffnen Sie MT5
- Gehen Sie zu Extras → Optionen
- Öffnen Sie die Registerkarte Benachrichtigungen
- Aktivieren Sie die Option Push-Benachrichtigungen aktivieren
- Fügen Sie die MetaQuotes-ID ein
- Klicken Sie auf Test (Sie sollten eine Testnachricht erhalten)
Backtest-Ergebnisse
Alle Tests: M15 - 2023.01.01 - 2026.01.18 - 100% echte Ticks - Einzahlung $5,000 - Risiko 1% (normal)
|Symbol
|Nettogewinn ($)
|Nettogewinn (%)
|Max Eigenkapital DD (%)
|Gewinn-Faktor
|Total Trades
|USDJPY
|3,858
|+77%
|11.48%
|1.37
|388
|NASDAQ100 (XUSTEC)
|2,602
|+52%
|16.18%
|1.22
|463
|S&P500 (XUS500)
|2,168
|+43%
|14.89%
|1.14
|499
Wichtige Hinweise
- Der Handel birgt Risiken. Dieser EA kann Geld verlieren.
- Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Leistungen.
- Die Ergebnisse hängen stark von denSpreads der Broker, der Ausführungsgeschwindigkeit und den Spezifikationen der Symbole ab.
- Verwenden Sie die richtigen Risikoeinstellungen und testen Sie den EA in der Demo-Version, bevor Sie ihn live einsetzen.
Unterstützung
Der Support wird über MQL5-Nachrichten bereitgestellt:
- Hilfe zur Einrichtung
- Anleitung zur empfohlenen Konfiguration
- Hilfe bei der Fehlersuche
- Keine "garantiert profitablen Set-Dateien"
Häufig gestellte Fragen
F: Verwendet es Martingale oder Grid?
A: Nein.
F: Kann es auf Prop-Firm-Konten laufen?
A: Es beinhaltet einen täglichen DD-Schutz, aber die Ergebnisse hängen von den Bedingungen und Einstellungen des Brokers ab.
F: Bester Zeitrahmen?
A: M15/H1 (empfohlen).
F: Funktioniert es mit Gold (XAUUSD)?
A: Ja, aber nur mit niedrigen Spreads und stabiler Ausführung.
F: Kann ich mehrere Paare handeln?
A: Ja, ein Chart pro Symbol.
F: Hält die Software den Handel über das Wochenende aufrecht?
A: Nein, sie schließt die Positionen am Ende der Freitagssitzung.
ENDE