Trend Alchemist EA: Verwandeln Sie Markttrends in pures Gold

Sind Sie bereit, Ihre Handelsergebnisse zu revolutionieren? Trend Alchemist EA ist nicht einfach nur ein weiterer Trading-Bot, sondern eine hochentwickelte Trendfolgemaschine, die speziell für den Goldmarkt (XAUUSD) entwickelt wurde.

Auf der Grundlage von Disziplin und Präzision filtert dieser EA Marktgeräusche heraus, um Bewegungen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erfassen. Im Gegensatz zu riskanten Algorithmen, die mit Ihrem Kapital spielen, fungiert Trend Alchemist als Hüter Ihres Kapitals, indem er durch intelligentes Geldmanagement Langlebigkeit und beständiges Wachstum gewährleistet.

Warum Sie Trend Alchemist in Ihrem Portfolio brauchen:

Keine gefährlichen Taktiken: Ihr Seelenfrieden ist uns wichtig. Dieser EA verwendet KEINE Martingale- und KEINE Grid-Strategien . Jeder Handel wird auf der Grundlage der Marktstruktur berechnet, nicht auf der Jagd nach Verlusten.

Intelligente Trend-Erkennung: Mit einer einzigartigen "Alchemist"-Formel, die Quad-EMA-Ausrichtung und Stochastik-Überprüfung kombiniert, steigt der EA nur in den Markt ein, wenn das Momentum eindeutig zu Ihren Gunsten ist.

Eisernes Risikomanagement: Der EA verfügt über ein eingebautes tägliches Cut-Loss-System . Wenn der Markt einen schlechten Tag hat, stoppt der EA automatisch den Handel, um Ihr Guthaben zu schützen und sicherzustellen, dass Sie noch einen weiteren Tag handeln können.

Dynamische Gewinnmitnahmen: Anstelle starrer Ziele berechnet der EA Take-Profit-Levels auf der Grundlage der jüngsten 5-Tage-Tagesspanne und sichert die Gewinne mit einem ATR-basierten Trailing Stop ab. Er lässt Ihre Gewinner laufen, während er die Verlierer kurz hält.

Volatilitätsfilter: Er erkennt, wenn der Markt zu langsam ist. Der eingebaute ATR-Schwellenwert stellt sicher, dass der EA bei flachen Märkten an der Seitenlinie bleibt und nur dann zuschlägt, wenn die Volatilität ansteigt.

Ob Sie die Demo testen oder den EA bereits gekauft haben, ich bin hier, um Ihnen bei der Einrichtung zu helfen. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren. 📥 Se nden Sie mir hier eine Nachricht: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul



Optimiert & bereit zum Handeln

Dieser EA wurde ausgiebig getestet und vollständig für XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen optimiert.

Für Exness-Benutzer: Er ist komplett Plug-and-Play! Hängen Sie ihn einfach an Ihr M5-Gold-Chart an, und er ist sofort bereit, auf Gewinnjagd zu gehen.

Für andere Makler: Die Strategie ist robust, aber wir empfehlen eine einfache Optimierung des RiskPercentage-Parameters (Start: 1, Step: 1, Stop: 10), um den Leverage Ihres Brokers und Ihre persönliche Risikobereitschaft zu berücksichtigen.

Empfohlener Broker

Um genau die Ergebnisse zu erzielen, die wir mit unserer Optimierung beabsichtigen, empfehlen wir die Verwendung von Exness.

👉 Melden Sie sich hier an: https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Wichtige Eingabeparameter

Hier finden Sie alles, was Sie an Ihren Handelsstil anpassen können:

RisikoProzentsatz: Der Prozentsatz Ihres Kontoguthabens, den Sie pro Handel riskieren. (Setzen Sie ihn auf 0, um feste Lots zu verwenden).

Lose: Feste Losgröße (wird nur verwendet, wenn RiskPercentage auf 0 gesetzt ist).

StartStunde/EndStunde: Definieren Sie das spezifische Zeitfenster, in dem der EA handeln soll (z. B. London und NY Sessions).

DailyCutLossPercent: Der Sicherheitsschalter. Wenn Ihr Eigenkapital an einem einzigen Tag um diesen Prozentsatz fällt, schließt der EA alle Geschäfte und hält bis morgen an.

ATRPeriode: Der Zeitraum, der zur Messung der Marktvolatilität verwendet wird.

ATRSchwellenwert: Die Mindestvolatilität, die erforderlich ist, um einen Handel zu eröffnen.

EMAPeriod / EMA_Timeframe: Einstellungen für den globalen Trendfilter (stellt sicher, dass Sie nur mit dem wichtigsten Tagestrend handeln).

ATR_Trailing_Periode: Die Empfindlichkeit des Trailing-Stopps.

ATR_Trailing_Multiplikator: Wie weit hinter dem Kurs der Trailing-Stop folgt.

ATR_Profit_Multiplikator: Bei welchem Profit-Level der Trailing-Stop aktiviert werden soll.

Trend Alchemist Einstellungen (EMA 230, 115, 46, 23): Die wichtigsten Einstellungen für die Trendausrichtungsstrategie (voroptimiert, nur für fortgeschrittene Benutzer).

Stochastik-Einstellungen (K, D, Verlangsamung): Die Einstellungen für die Momentum-Bestätigung bei punktgenauen Eingängen.

Überlassen Sie Ihren Goldhandel nicht dem Zufall. Laden Sie Trend Alchemist EA noch heute herunter und erleben Sie den Unterschied einer professionellen, nicht-martingalen Strategie.

Trend Alchemist EA jetzt herunterladen