Trend Alchemist EA: Convierta las tendencias del mercado en oro puro

¿Está listo para revolucionar sus resultados de trading? Trend Alchemist EA no es sólo otro bot de trading; es un sofisticado motor de seguimiento de tendencias diseñado específicamente para el mercado del Oro (XAUUSD).

Construido sobre una base de disciplina y precisión, este EA filtra el ruido del mercado para capturar movimientos de alta probabilidad. A diferencia de los algoritmos de riesgo que juegan con su capital, Trend Alchemist actúa como un guardián de su capital, utilizando la gestión inteligente del dinero para asegurar la longevidad y el crecimiento constante.

Por qué necesita Trend Alchemist en su cartera:

Cero Tácticas Peligrosas: Valoramos su tranquilidad. Este EA NO utiliza estrategias Martingale ni Grid . Cada operación se calcula basándose en la estructura del mercado, no en la persecución de pérdidas.

Detección Inteligente de Tendencias: Utilizando una fórmula única "Alquimista" que combina la alineación Quad-EMA y la verificación estocástica, el EA sólo entra en el mercado cuando el impulso está claramente a su favor.

Gestión de riesgos blindada: El EA incorpora un sistema de Corte de Pérdidas Diario . Si el mercado tiene un mal día, el EA detiene automáticamente las operaciones para proteger su saldo, asegurando que usted viva para operar otro día.

Toma de beneficios dinámica: En lugar de objetivos rígidos, el EA calcula los niveles de Take Profit basándose en el rango diario reciente de 5 días y asegura los beneficios con un Trailing Stop basado en ATR. Deja correr a los ganadores y acorta a los perdedores.

Filtro de volatilidad: Sabe cuándo el mercado es demasiado lento. El umbral de ATR incorporado asegura que el EA se mantenga al margen durante los mercados planos y ataque sólo cuando la volatilidad aumenta.

Optimizado y listo para operar

Este EA ha sido rigurosamente probado y totalmente optimizado para XAUUSD (Oro) en el Timeframe M5.

Para usuarios de Exness: ¡Es completamente plug-and-play! Simplemente conéctelo a su gráfico de Oro M5, y estará listo para cazar beneficios inmediatamente.

Para otros brokers: La estrategia es robusta, pero recomendamos ejecutar una simple optimización en el parámetro RiskPercentage (Start: 1, Step: 1, Stop: 10) para que coincida con el apalancamiento de su broker y su apetito de riesgo personal.

Broker recomendado

Para obtener los resultados exactos pretendidos por nuestra optimización, recomendamos encarecidamente el uso de Exness.

Parámetros de entrada clave

Aquí está todo lo que puede personalizar para adaptarse a su estilo de negociación:

Porcentaje de riesgo: El porcentaje del saldo de su cuenta a arriesgar por operación. (Póngalo a 0 para utilizar lotes fijos).

Lotes: Tamaño de lote fijo (sólo se utiliza si RiskPercentage se establece en 0).

HoraInicio / HoraFin: Defina la ventana de tiempo específica en la que desea que opere el EA (por ejemplo, sesiones de Londres y NY).

DailyCutLossPercent: El interruptor de seguridad. Si su capital cae en este porcentaje en un solo día, el EA cierra todas las operaciones y se detiene hasta mañana.

ATRPeriod: El periodo utilizado para medir la volatilidad del mercado.

ATRThreshold: La volatilidad mínima requerida para abrir una operación.

EMAPeriod / EMA_Timeframe: Ajustes para el filtro de tendencia global (garantiza que sólo opera con la tendencia diaria principal).

ATR_Trailing_Period: La sensibilidad del trailing stop.

ATR_Trailing_Multiplier: La distancia detrás del precio que sigue el trailing stop.

ATR_Profit_Multiplier: A qué nivel de beneficio debe activarse el Trailing Stop.

Ajustes Trend Alchemist (EMA 230, 115, 46, 23): Los ajustes básicos para la estrategia de alineación de tendencia (Pre-optimizado, sólo usuarios avanzados).

Ajustes Estocásticos (K, D, Ralentización): Los ajustes de confirmación de momentum para entradas puntuales.

No deje sus operaciones con Oro al azar. Descargue Trend Alchemist EA hoy y experimente la diferencia de una estrategia profesional, no-martingale.

