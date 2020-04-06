Bee Sting – Продвинутая трендовая грид-система

Bee Sting — это торговый советник нового поколения, разработанный специально для волатильных инструментов, таких как XAUUSD и BTCUSD. Он объединяет контролируемый грид-механизм, определение тренда по наклону EMA, адаптивный ATR-шаг и многоуровневую защиту, обеспечивая более стабильный и структурированный подход к грид-трейдингу.

В отличие от типичных мартингейл-систем, Bee Sting не использует увеличение лота. Все уровни грида работают с фиксированным лотом, что позволяет точно контролировать риски и делать систему предсказуемой. Советник сосредоточен на стабильности, структурированном восстановлении и дисциплинированном управлении рисками.

Bee Sting создан для трейдеров, которым нужна надёжная грид-стратегия с трендовыми фильтрами и защитой от волатильности без чрезмерных рисков классического мартингейла.

Основные особенности

1. Тренд-ориентированный грид-движок

Bee Sting использует двойную EMA-модель (быстрая 21 / медленная 55) для определения направления тренда. Новые сделки открываются только при соответствии тренда направлению грида, уменьшая лишнюю нагрузку и исключая флэт.

2. ATR-адаптивные интервалы грида

Расстояние между уровнями автоматически оптимизируется с помощью ATR.

Это позволяет расширять грид при высокой волатильности и сужать его при стабильном рынке.

3. Структура грида с фиксированным лотом

Без мартингейла и роста лота.

Размер лота остаётся неизменным на всех уровнях.

4. Система корзинного тейк-профита

Советник закрывает все позиции корзины при достижении целевой прибыли по суммарным лотам.

5. Защита от волатильности

Обнаруживает аномальные свечи и резкие скачки, временно приостанавливая торговлю.

6. Стоп-аут защита и система охлаждения

Ограничение по максимальной просадке (USD или %) и пауза после срабатывания.

7. Опциональное хедж-восстановление при смене тренда

Автоматическое хеджирование при резком развороте тренда (можно отключить).

8. Низкошумная торговля

Фильтры спреда, подтверждение тренда, проверки волатильности и паузы.

Bee Sting НЕ является:

– Не мартингейл

– Не чистое хеджирование

– Не скальпер

– Не арбитраж

– Не новостная торговля

– Не нейросеть

Это трендовый грид с защитой, а не высокорисковая система.

Рекомендуемые инструменты

– XAUUSD (Gold)

– BTCUSD

Требования