Bee Sting
- Эксперты
- Faisal Ammari
- Версия: 1.4
- Активации: 5
Bee Sting – Продвинутая трендовая грид-система
Bee Sting — это торговый советник нового поколения, разработанный специально для волатильных инструментов, таких как XAUUSD и BTCUSD. Он объединяет контролируемый грид-механизм, определение тренда по наклону EMA, адаптивный ATR-шаг и многоуровневую защиту, обеспечивая более стабильный и структурированный подход к грид-трейдингу.
В отличие от типичных мартингейл-систем, Bee Sting не использует увеличение лота. Все уровни грида работают с фиксированным лотом, что позволяет точно контролировать риски и делать систему предсказуемой. Советник сосредоточен на стабильности, структурированном восстановлении и дисциплинированном управлении рисками.
Bee Sting создан для трейдеров, которым нужна надёжная грид-стратегия с трендовыми фильтрами и защитой от волатильности без чрезмерных рисков классического мартингейла.
Основные особенности
1. Тренд-ориентированный грид-движок
Bee Sting использует двойную EMA-модель (быстрая 21 / медленная 55) для определения направления тренда. Новые сделки открываются только при соответствии тренда направлению грида, уменьшая лишнюю нагрузку и исключая флэт.
2. ATR-адаптивные интервалы грида
Расстояние между уровнями автоматически оптимизируется с помощью ATR.
Это позволяет расширять грид при высокой волатильности и сужать его при стабильном рынке.
3. Структура грида с фиксированным лотом
Без мартингейла и роста лота.
Размер лота остаётся неизменным на всех уровнях.
4. Система корзинного тейк-профита
Советник закрывает все позиции корзины при достижении целевой прибыли по суммарным лотам.
5. Защита от волатильности
Обнаруживает аномальные свечи и резкие скачки, временно приостанавливая торговлю.
6. Стоп-аут защита и система охлаждения
Ограничение по максимальной просадке (USD или %) и пауза после срабатывания.
7. Опциональное хедж-восстановление при смене тренда
Автоматическое хеджирование при резком развороте тренда (можно отключить).
8. Низкошумная торговля
Фильтры спреда, подтверждение тренда, проверки волатильности и паузы.
Bee Sting НЕ является:
– Не мартингейл
– Не чистое хеджирование
– Не скальпер
– Не арбитраж
– Не новостная торговля
– Не нейросеть
Это трендовый грид с защитой, а не высокорисковая система.
Рекомендуемые инструменты
– XAUUSD (Gold)
– BTCUSD
Требования
|Инфо
|Описание
|Символ
|XAUUSD, BTCUSD
|Мин. депозит
|$250 (рекомендуется $500+)
|Мин. плечо
|1:500
|Таймфрейм
|M5