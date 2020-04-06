Bee Sting

Bee Sting – 高级趋势引导网格系统
Bee Sting 是一款专为 XAUUSD 和 BTCUSD 等高波动品种设计的下一代网格交易 EA。它结合了可控网格引擎、EMA 斜率趋势识别、ATR 自适应间距和多层保护机制，为网格交易提供更稳定、更结构化的方法。

与传统的马丁策略不同，Bee Sting 不使用加倍手数。所有网格层均采用固定手数，使风险可控、敞口可预测。EA 重点关注稳定性、结构化恢复以及严格的风险管理。

Bee Sting 适合想要趋势逻辑+波动保护并避免高风险马丁策略的交易者。

核心功能

1. 趋势引导的网格引擎
使用双 EMA 斜率模型（快 21 / 慢 55）识别趋势方向，仅在趋势与网格方向一致时开仓。

2. ATR 自适应网格间距
根据 ATR 自动优化网格距离，在高波动时扩大网格，在稳定时缩小。

3. 固定手数网格架构
无马丁、无指数加仓。
所有层均使用固定手数，风险完全可控。

4. 网格篮子止盈系统
当整体网格达到组合利润目标时自动平仓。

5. 波动尖峰保护
检测异常波动，暂停交易以避免不可控风险。

6. 止损保护与冷却系统
支持 USD 最大回撤或百分比最大回撤，触发后自动清仓并暂停交易。

7. 可选趋势反转对冲恢复
趋势剧烈反转时自动建立对冲篮子（可关闭）。

8. 低噪音交易频率
通过过滤器减少随机交易，提高交易质量。

Bee Sting 不是什么：

– 不是马丁 EA
– 不是纯对冲系统
– 不是剥头皮
– 不是套利
– 不是新闻交易
– 不是 AI 神经网络

这是一个带有强大安全性的趋势网格系统。

推荐交易品种

– XAUUSD（黄金）
– BTCUSD

运行要求

信息 描述
品种 XAUUSD / BTCUSD
最低资金 $250（推荐 $500+）
最低杠杆 1:500
周期 M5

