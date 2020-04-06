Bee Sting – Sistema de Grid Avanzado Guiado por Tendencia

Bee Sting es un Asesor Experto de grid de nueva generación diseñado para instrumentos volátiles como XAUUSD y BTCUSD. Combina un motor de grid controlado, detección de tendencia mediante la pendiente de EMA, separación adaptativa basada en ATR y múltiples mecanismos de protección.

A diferencia de los sistemas martingala tradicionales, Bee Sting no usa multiplicadores de lotes. Todas las capas del grid utilizan un lote fijo, permitiendo un control preciso del riesgo y una exposición predecible.

Bee Sting está diseñado para traders que buscan una estrategia de grid robusta con lógica de tendencia y protección contra volatilidad, sin los riesgos excesivos del martingala clásico.

Funciones principales

1. Motor de grid guiado por tendencia

Utiliza un modelo dual de EMA (21 rápida / 55 lenta) y sólo abre operaciones cuando coinciden con la dirección del grid.

2. Espaciamiento adaptativo por ATR

Ajusta automáticamente la distancia del grid según la volatilidad del mercado.

3. Grid con tamaño de lote fijo

Sin martingala ni crecimiento exponencial del lote.

4. Sistema de take-profit por cesta

Cierra todas las operaciones cuando la cesta completa alcanza el beneficio objetivo.

5. Protección contra picos de volatilidad

Pausa temporalmente la operativa cuando detecta velas anómalas o saltos bruscos de precio.

6. Seguridad de stopout y sistema de enfriamiento

Protección por máxima pérdida en USD o en porcentaje.

7. Cobertura opcional ante cambio de tendencia

Abre una cesta de hedge cuando hay un giro brusco del mercado.

8. Frecuencia de trading suave y reducida

Menos operaciones aleatorias y mayor calidad de entradas.

Bee Sting NO es:

– No es martingala

– No es sólo hedge

– No es scalping

– No es arbitraje

– No es trading por noticias

– No es red neuronal

Es un sistema de grid guiado por tendencia con protección estructurada.

Instrumentos recomendados

– XAUUSD (Oro)

– BTCUSD

Requisitos