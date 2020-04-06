Bee Sting

Bee Sting – Sistema Avançado de Grid Guiado por Tendência
Bee Sting é um Expert Advisor de grid de nova geração, projetado para instrumentos voláteis como XAUUSD e BTCUSD. Ele combina um motor de grid controlado, detecção de tendência via inclinação das EMAs, espaçamento adaptativo por ATR e mecanismos de proteção em múltiplas camadas.

Ao contrário dos sistemas martingale tradicionais, Bee Sting não usa multiplicadores de lote. Todas as camadas do grid operam com lote fixo, garantindo controle preciso de risco e exposição previsível.

Bee Sting é ideal para traders que desejam uma estratégia de grid robusta com lógica de tendência e proteção contra volatilidade, sem os riscos elevados do martingale clássico.

Recursos principais

1. Motor de grid guiado por tendência
Modelo de EMA dupla (Rápida 21 / Lenta 55), abrindo trades somente quando alinhados com o sentido do grid.

2. Espaçamento adaptativo por ATR
O grid ajusta automaticamente a distância com base na volatilidade.

3. Estrutura de grid com lote fixo
Sem martingale e sem aumento exponencial de lotes.

4. Sistema de take-profit por cesta
Fecha todas as posições quando o lucro total da cesta é atingido.

5. Proteção contra picos de volatilidade
Detecta movimentos bruscos e pausa temporariamente a negociação.

6. Stopout e período de resfriamento
Proteção por drawdown máximo em USD ou em porcentagem.

7. Hedge opcional em reversão de tendência
Abre uma cesta de hedge em reversões fortes (recurso opcional).

8. Frequência de negociação suave e com pouco ruído
Menos entradas aleatórias e maior qualidade de trades.

O que Bee Sting NÃO é:

– Não é martingale
– Não é apenas hedge
– Não é scalper
– Não é arbitragem
– Não é baseado em notícias
– Não é um modelo de IA/neuronal

É um grid guiado por tendência com segurança estruturada.

Instrumentos recomendados

– XAUUSD (Ouro)
– BTCUSD

Requisitos

Informação Descrição
Símbolo XAUUSD / BTCUSD
Saldo mínimo $250 (preferível $500+)
Alavancagem mínima 1:500
Timeframe M5

