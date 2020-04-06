Bee Sting – Sistema Avançado de Grid Guiado por Tendência

Bee Sting é um Expert Advisor de grid de nova geração, projetado para instrumentos voláteis como XAUUSD e BTCUSD. Ele combina um motor de grid controlado, detecção de tendência via inclinação das EMAs, espaçamento adaptativo por ATR e mecanismos de proteção em múltiplas camadas.

Ao contrário dos sistemas martingale tradicionais, Bee Sting não usa multiplicadores de lote. Todas as camadas do grid operam com lote fixo, garantindo controle preciso de risco e exposição previsível.

Bee Sting é ideal para traders que desejam uma estratégia de grid robusta com lógica de tendência e proteção contra volatilidade, sem os riscos elevados do martingale clássico.

Recursos principais

1. Motor de grid guiado por tendência

Modelo de EMA dupla (Rápida 21 / Lenta 55), abrindo trades somente quando alinhados com o sentido do grid.

2. Espaçamento adaptativo por ATR

O grid ajusta automaticamente a distância com base na volatilidade.

3. Estrutura de grid com lote fixo

Sem martingale e sem aumento exponencial de lotes.

4. Sistema de take-profit por cesta

Fecha todas as posições quando o lucro total da cesta é atingido.

5. Proteção contra picos de volatilidade

Detecta movimentos bruscos e pausa temporariamente a negociação.

6. Stopout e período de resfriamento

Proteção por drawdown máximo em USD ou em porcentagem.

7. Hedge opcional em reversão de tendência

Abre uma cesta de hedge em reversões fortes (recurso opcional).

8. Frequência de negociação suave e com pouco ruído

Menos entradas aleatórias e maior qualidade de trades.

O que Bee Sting NÃO é:

– Não é martingale

– Não é apenas hedge

– Não é scalper

– Não é arbitragem

– Não é baseado em notícias

– Não é um modelo de IA/neuronal

É um grid guiado por tendência com segurança estruturada.

Instrumentos recomendados

– XAUUSD (Ouro)

– BTCUSD

Requisitos