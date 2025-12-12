SL Based TP Multiplier
- Утилиты
- Muhammad Hassan Muhammad Ahmad Atiyah
- Версия: 1.2
Эта утилита помогает трейдерам управлять рисками, автоматически рассчитывая уровень Тейк Профита (Take Profit) на основе дистанции Стоп Лосса (Stop Loss).
Скрипт вычисляет расстояние между ценой открытия и Стоп Лоссом, умножает его на заданный пользователем коэффициент (R-Multiple) и соответствующим образом модифицирует ордер Тейк Профит.
Основные функции:
1. Автоматический расчет TP: Устанавливает Тейк Профит исходя из размера Стоп Лосса (например, соотношение 1:2, 1:3).
2. Поддержка мульти-символов: Может обрабатывать только текущий график или сразу все открытые позиции на счете.
3. Управление целью: Опция немедленного закрытия позиции, если текущая цена уже лучше рассчитанной цели.
Параметры (Входные данные):
* Ratio Multiplier: Коэффициент умножения риска (например, 2.0 для соотношения 1:2).
* Apply To All Symbols: Установите true, чтобы применить логику ко всем открытым сделкам на счете.
* Close If Reached: Установите true, чтобы закрыть сделку, если цена уже находится за пределами целевого уровня.
Важно: Для корректной работы расчета у открытой позиции должен быть заранее установлен Стоп Лосс.
Пользователь не оставил комментарий к оценке