Präzise entwickelt für XAUUSD Breakout Trading

Gold Titan Breakout EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das speziell für den täglichen Zeitrahmen von Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Entwickelt für Händler, die starke Breakout-Einträge, intelligentes Risikomanagement und Konsistenz in volatilen Marktbedingungen wünschen, verwendet dieser EA institutionelle Logik, um explosive Bewegungen zu erfassen, während falsche Signale vermieden werden.

Dieser EA wurde auf der Grundlage realer Marktdynamik entwickelt, einschließlich Momentum-Breaks, Referenzkerzenlogik, Volatilitätsfiltern und dynamischer Losgröße - ideal für Herausforderungen im Prop-Trading oder langfristiges Portfolio-Wachstum.

Hinweis:

1. Kontaktieren Sie mich in einer privaten Chat-Nachricht für weitere Unterstützung und optimale Einstellungen.

2. Es ist nicht-aggressiven Handel (3-4 Trades, wöchentlich) Motor mit hoher Gewinnrate.

3. Es funktioniert nur für XAUUSD mit täglichem Zeitrahmen

⭐ Wie funktioniert Gold Titan Breakout EA?

Gold Titan Breakout EA identifiziert eine Referenzkerze - einen starken Kursbalken, der das Hoch oder Tief der vorherigen Kerze durchbricht. Wenn eine solche Kerze erscheint:

1️⃣ Breakout Direction Detection

Der EA erkennt, ob Käufer oder Verkäufer die vorherige Struktur durchbrochen haben.

Wenn der Preis nach oben ausbricht , bereitet der EA nur einen BuyStop vor.

Wenn der Preis nach unten ausbricht, bereitet EA nur einen SellStop vor.

Dadurch wird verhindert, dass beide Seiten eingenommen werden, und es kommt nicht zu "Whipsaw"-Verlusten.

2️⃣ Intelligente Pending Orders bei wichtigen Levels

Der EA platziert:

BuyStop oberhalb des Referenzhochs , oder

SellStop unterhalb des Referenztiefs,

mit konfigurierbarem Pufferraum, um Spread-Manipulationen oder Liquiditätsspitzen zu vermeiden.

Die Orders bleiben nur für die aktuelle Kerze aktiv, um veraltete Einträge zu vermeiden.

3️⃣ Erweiterte Filterung & Trendbestätigung

Um Seitwärtsmärkte zu vermeiden, beinhaltet der EA:

✔ Trendfilter mit höherem Zeitrahmen (EMA Fast vs. EMA Slow)

✔ Spread-Filter

✔ Kerzenstärke-Filter

✔ Body/Range-Validierung

✔ Intrabar-Wiederholungslogik, um sicherzustellen, dass verpasste Einstiege aufgefangen werden

So erhalten Sie weniger, aber präzisere Trades.

4️⃣ Adaptiver Stop Loss & Take Profit (Dynamische Risikokontrolle)

Sie können wählen zwischen:

A) Fester Stop-Loss-Modus, oder

B) dem Modus "Range-Based Stop Loss", bei dem sich der SL an die Volatilität der Kerze anpasst.

TP kann sein:

Ein sauberes RR-Verhältnis (1:1, 1:2, 1:3), oder

Automatischer Trailing-Stop mit Step-Ladder-Logik

Der Trailing-Stop sichert den Gewinn, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten entwickelt.

5️⃣ Risikobasierte Positionsgrößenbestimmung

Gold Titan Breakout EA unterstützt:

✔ % Equity Risk pro Trade

✔ Max lot cap

✔ Equity-based scaling

✔ Auto lot normalization for broker rules

Dies ermöglicht nachhaltiges Wachstum und Kompatibilität mit Prop-Firmen.

6️⃣ Bärenmarktschutz - Drawdown Kill Switch

Wenn das Eigenkapital unter einen benutzerdefinierten Prozentsatz des Guthabens fällt:

🛑 Der EA schließt automatisch alle Verlustpositionen

🛑 Verhindert große Drawdowns

🛑 Schützt finanzierte Konten

⭐ Hauptmerkmale

✔ Speziell optimiert für GOLD (XAUUSD)

✔ Trendgefilterte direktionale Ausbrüche

✔ Intelligente Platzierung von Pending Orders

✔ Bereichsbasierte SL/TP für Volatilitätsanpassung

✔ Mehrere Trailing-Optionen

✔ Intrabar-Wiedereinstiegslogik

✔ Spread- und Kerzenqualitätsfilter

✔ Sauberes Statistik-Dashboard auf dem Bildschirm

✔ Vollautomatischer, handfreier Handel

🎯 Ideal für:

Herausforderungen für Prop-Firmen (FTMO, MFF, True Forex Funds, etc.)

Liebhaber von Breakout-Strategien

Gold-Skalierer und Swing-Trader

Automatisierte Portfoliokonstrukteure

Händler, die ein konsequentes Risikomanagement anstreben

🏆 Warum Gold Titan Breakout EA sich gut verkauft

Diese Beschreibung hebt den EA als:

Professionell

Zuverlässig

Intelligent

Risikokontrolliert

Entwickelt für GOLD-Volatilität

Geeignet für Prop-Firmen

Genau das, wonach die meisten Käufer heute suchen.