Gold Titan Breakout EA

🟡 Titan Oro Breakout EA

Diseñado con precisión para el comercio de ruptura XAUUSD

Gold Titan Breakout EA es un sistema de trading totalmente automatizado construido específicamente para Gold (XAUUSD) Daily Timeframe. Diseñado para los traders que quieren fuertes entradas de ruptura, gestión inteligente del riesgo y consistencia en condiciones de mercado volátiles, este EA utiliza lógica de grado institucional para capturar movimientos explosivos evitando señales falsas.

Este AE se diseñó basándose en la dinámica real del mercado, incluidas las rupturas de impulso, la lógica de velas de referencia, los filtros de volatilidad y el tamaño dinámico de los lotes, lo que lo hace ideal para los retos de las operaciones de apoyo o el crecimiento de la cartera a largo plazo.

Nota:

1. Póngase en contacto conmigo en mensaje de chat privado para obtener más ayuda y ajustes óptimos.

2. Es el comercio no agresivo (3-4 oficios, semanal) motor con alta tasa de ganancias.

3. Funciona sólo para XAUUSD con marco de tiempo diario.

Cómo funciona Gold Titan Breakout EA

Gold Titan Breakout EA identifica una vela de referencia, una barra de precio fuerte que rompe el máximo o mínimo de la vela anterior. Cuando aparece una vela de este tipo:

1️⃣ Detección de Dirección de Breakout

El EA detecta si los compradores o vendedores rompieron la estructura anterior.

  • Si el precio rompe al alza, el EA prepara un BuyStop solamente.

  • Si el precio rompe a la baja, el EA prepara un SellStop solamente.

De esta forma se evita tomar ambos lados y se evitan las pérdidas por whipsaw.

2️⃣ Órdenes Pendientes Inteligentes en Niveles Clave

El EA coloca:

  • BuyStop por encima del máximo de referencia, o

  • SellStop por debajo del mínimo de referencia,
    con espacio de buffer configurable para evitar manipulación de spreads o picos de liquidez.

Las órdenes permanecen activas sólo para la vela actual, evitando entradas obsoletas.

3️⃣ Filtrado avanzado y confirmación de tendencias

Para evitar los mercados laterales, el EA incluye:

✔ Filtro de tendencia de marco de tiempo superior (EMA rápida frente a EMA lenta)
✔ Filtro de diferencial
✔ Filtro de fuerza de vela
✔ Validación de cuerpo/rango
✔ Lógica de reintento intrabarra para garantizar que se capturen las entradas perdidas.

Esto le da menos pero más precisos oficios.

4️⃣ Stop Loss y Take Profit Adaptativos (Control Dinámico del Riesgo)

Puede elegir entre:

A) Modo Stop Loss fijo, o

B) Modo Stop Loss Basado en Rango, donde el SL se adapta a la volatilidad de la vela.

TP puede ser:

  • Una relación RR limpia (1:1, 1:2, 1:3), o

  • Trailing stop automatizado utilizando la lógica step-ladder

El trailing stop bloquea los beneficios cuando el mercado se mueve a su favor.

5️⃣ Dimensionamiento de posiciones en función del riesgo

Gold Titan Breakout EA soporta:

✔ Porcentaje de riesgo de equidad por operación
✔ Límite máximo de lote
✔ Escalado basado en equidad
✔ Normalización automática de lote para reglas de broker

Esto permite un crecimiento sostenible y la compatibilidad con las empresas prop.

6️⃣ Protección de mercados bajistas - Interruptor de reducción de pérdidas

Si la renta variable cae por debajo de un porcentaje del saldo definido por el usuario:

🛑 El EA cierra automáticamente todas las posiciones perdedoras
🛑 Evita grandes drawdowns
🛑 Protege las cuentas financiadas.

Características principales

✔ Especialmente optimizado para el ORO (XAUUSD)
✔ Entradas de ruptura direccional filtradas por tendencia
✔ Colocación inteligente de órdenes pendientes
✔ SL/TP basados en rangos para la adaptación a la volatilidad
✔ Múltiples opciones de arrastre
✔ Lógica de reentrada intrabarra
✔ Filtros de calidad de spreads + velas
✔ Panel de estadísticas limpio en pantalla
✔ Operaciones totalmente automatizadas y manos libres

🎯 Ideal para:

  • Retos de las firmas de prop (FTMO, MFF, True Forex Funds, etc.)

  • Los amantes de la estrategia de ruptura

  • Gold scalpers & swing traders

  • Creadores de carteras automatizadas

  • Operadores que buscan una gestión coherente del riesgo

🏆 Por qué se vende bien el EA Gold Titan Breakout

Esta descripción destaca el EA como:

  • Profesional

  • Fiable

  • Inteligente

  • Riesgo controlado

  • Diseñado para la volatilidad de GOLD

  • Adecuado para empresas de apoyo

Exactamente lo que la mayoría de los compradores buscan hoy en día.


