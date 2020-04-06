MaxPro Averaging MT4

Echtzeitsignal von diesem EA :
 - Hohes Risiko
 - Mittleres Risiko
 - Niedriges Risiko


Was ist MaxPro Averaging MT4 EA?


MaxPro Averaging MT4 ist ein Scalping-Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt wurde.
Er basiert auf einem Averaging/Grid-System mit eingebauten Risikokontrollen, die es Händlern ermöglichen, Gewinnpotenzial und Kapitalschutz in Einklang zu bringen.

MaxPro Averaging MT4 wurde sowohl für neue als auch für erfahrene Trader entwickelt. Er ist einfach einzurichten, vollständig automatisiert und lässt sich an verschiedene Handelsstile anpassen.

Hauptmerkmale

  • Averaging/Grid-Strategie mit benutzerdefinierten Sicherheitseinstellungen

  • Flexible Lot-Verwaltung: Festes Lot basierend auf dem Kontostand

  • Max Drawdown-Limit zum Beenden des Handels bei den von Ihnen festgelegten Werten

  • Einfaches Setup: An den Chart anhängen, Einstellungen konfigurieren und handeln

Technische Spezifikationen

  • Symbol: XAUUSD

  • Zeitrahmen: M1

  • Mindesteinlage: $400 für jedes 0,01 Lot

  • Empfohlene Einzahlung: $700 für jedes 0,01 Lot

  • Konto-Typ: ECN / Roh-Spread

  • Hebelwirkung: 1:500 oder höher

  • VPS: Empfohlen für kontinuierlichen Betrieb




Empfohlene Produkte
Argo Master MT4
Encho Enev
1 (1)
Experten
Willkommen in der Welt der neuesten innovativen Devisenhandelstechnologie, die auf einem tiefgreifenden mathematischen Modell basiert. Beliebte Indikatoren werden verwendet, die angemessene Informationen über die Bewegung des rollenden Paares geben. ARGO MASTER MT4 ist für den Handel auf dem EURUSD-Zeitrahmen von 30 Minuten optimiert. Ich empfehle, nicht mehr als 5 offene Positionen zu verwenden. Sie können den Filter mit Werten von 1-5% je nach Ihrem Broker optimieren. In den beigefügten Bilder
Team Trading Eur Aud Nzd Jpy
Hulya Cinar
Experten
Das Team Trading System basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Strategien sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Strategien eröffnen weiterhin unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge du
Glitter Grass
Aleksandr Nadein
Experten
ADVISOR "GG" - UNIVERSAL, IN DER LAGE, DEN HANDEL SELBST UND MIT HILFE EINES HÄNDLERS! DAS PANEL ZEIGT DEN GESAMTEN DOWNLOAD ZU HELFEN, WENN DER HANDEL. TASTEN VORHANDEN 1. PROFITABLE AUFTRÄGE SCHLIESSEN 2. ALLE AUFTRÄGE SCHLIESSEN 3. SPERREN DIESER POSITIONEN UM DEN EXPERTEN EINZURICHTEN, WIRD DER ABSTAND VERWENDET, DER VOM TREND ABHÄNGT, UM DEN TREND ZU OPTIMIEREN, ES GIBT EINEN SPEZIELLEN ALGORITHMUS! WENN SIE HANDELN, KÖNNEN SIE ERÖFFNUNGSAUFTRÄGE MANUELL HINZUFÜGEN, ES IST AUCH MÖG
Forex Bacteria MT4
Kaloyan Ivanov
Experten
Forex Bacteria – Expert Advisor für MetaTrader 4/5 Forex Bacteria ist ein automatisierter Expert Advisor (EA), der für die Plattform MetaTrader 4/5 entwickelt wurde. So wie nützliche Bakterien in der Natur mit uns in Symbiose leben, streben auch wir eine harmonische und symbiotische Beziehung zu den Märkten an. Dieser EA ist sofort einsatzbereit – du musst lediglich deine Risikoparameter einstellen und die Wochentage auswählen, an denen du handeln möchtest. Er wurde über die letzten 12 Jahre hin
BoxEA
Damir Duseev
Experten
Vorteile und Funktionsweise BoxEA v1.10 ist ein moderner und effizienter Trading Advisor, der historische Kursniveaus analysiert, um optimale Einstiegspunkte im Markt zu identifizieren. Dieses Produkt ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler geeignet und bietet automatisiertes Handelsmanagement und Risikominimierung. Vorteile: Analyse historischer Daten : Der Advisor identifiziert wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage historischer Kursdaten innerhalb ein
High Quality EA
Abdullah Alrai
Experten
Wir stellen Ihnen unseren leistungsstarken Expert Advisor (EA) vor, der speziell optimiert wurde, um Gold im M5-Zeitrahmen zu handeln. Egal, ob Sie ein erfahrener Trader oder ein Anfänger sind, dieser EA wurde entwickelt, um den Handel zu vereinfachen und Ihr Gewinnpotenzial zu maximieren. ### Hauptmerkmale: - **Optimierter Goldhandel**: Der EA ist fein abgestimmt auf den Handel mit Gold im M5-Zeitrahmen und erfasst präzise Trades mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit. Unser Entwicklerteam hat u
MacdTrade
Evgeniy Zhdan
Experten
Der Expert Advisor verwendet die Strategie der Dissonanzanalyse zwischen der Wellenbildung der Kursbewegung des unteren Niveaus und den Fraktalen zweier aufeinander folgender oberer Niveaus. Die Daten des MACD-Indikators sind bestätigend und ausschlaggebend für die Entscheidung, eine Transaktion einzugehen. Jede Handelsposition hat einen Stop-Loss und einen Take-Profit. Gefährliche Handelsmethoden werden nicht verwendet. Der Expert Advisor verfügt über ein nicht-lineares Trailing-Stop-System
Team Trading Eur Aud Nzd
Hulya Cinar
Experten
Das Team Trading System basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Strategien sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Die Strategien eröffnen unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge durch da
Team Trading Eur Jpy
Hulya Cinar
Experten
Das Team Trading System basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Strategien sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Die Strategien eröffnen unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge durch da
Team Trading Eur Nzd
Hulya Cinar
Experten
Das Team Trading System basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Strategien sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Strategien eröffnen weiterhin unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge du
Team Trading Gbp Nzd
Hulya Cinar
Experten
Das Team Trading System basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Strategien sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Strategien eröffnen weiterhin unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge du
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experten
Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
FREE
Forest
Vadim Podoprigora
Experten
Forest ist ein Trend Expert Advisor, der auf der Analyse eines einzigartigen mathematischen Modells von Trendlinien basiert, das Ihnen erlaubt, die Trendbewegung zu bestimmen. Der Expert Advisor ist am besten für das Währungspaar "USDCHF" in der Periode "H1" geeignet. Der EA kann auf jeder Art von Konto und bei jedem Broker funktionieren. Der EA verwendet mathematische Analysen, um Trades zu eröffnen, und wendet Verlustkontrolle auf offene Trades an. Im Kern verwendet der EA keine risikoreichen
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Experten
Ilan Geist Der Expert Advisor Ilan Spirit ist ein Analogon des Expert Advisors, mit dem Zusatz vieler zusätzlicher Logiken und Möglichkeiten für den Handel, mit den übrigen Einstellungen des Expert Advisors. Der Expert Advisor handelt nach dem Martingale-System mit der Erhöhung der nachfolgenden Lots in einer Reihe von Aufträgen, um diese zu mitteln. Die erste Order wird vom Roboter entsprechend den Signalen des eingebauten Indikators platziert. Der Expert Advisor hat auch die Möglichkeit, den H
Trading Intraday EA
Sahid Akbar
Experten
HANDEL INTRADAY EA- Forex Robot MT4. Möglicherweise haben Sie mehrere verschiedene EAs ausprobiert und nicht alle haben Ihren Erwartungen entsprochen. Wir möchten Sie einladen, sich unser System anzusehen, um zu sehen, wie der EA funktioniert. Der TRADING INTRADAY EA ist einer der besten Forex-Roboter, die Sie auf dem Markt finden werden. Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie uns bitte, damit wir Ihnen eine detaillierte Beschreibung senden können. Dies ist eine Strategie
BreakthroughEA
Li Peng Fang
Experten
Dieser EA ist ein bahnbrechender EA. Wenn der Überwachungsmarkt sich schnell ändert, schnell in eine Richtung schwankt und den festgelegten Schwellenwert überschreitet, wird der EA schnell eine Order platzieren und schnell eine mobile Stop-Loss-Strategie anwenden, um Kapitalerhalt und Rentabilität zu vervollständigen. Vorteile dieses EAs: 1. Die Transaktion ist sehr schnell bis zur Schließung der Position, und es ist nie prokrastiniert. 2. Nach der Transaktion ist die Genauigkeitsrate sehr hoch.
OtmScalpHedge
Otmane Achandir
Experten
OtmScalp EA V1 - Der ultimative AI-Scalping-Roboter für EUR, Gold & BTC OtmScalp EA V1 - Der ultimative AI-Scalping-Roboter für EUR, Gold & BTC Zeitbegrenztes Angebot: Nur 499$ (Ursprünglicher Preis: 1200$ - Preiserhöhung in Kürze!) Warum OtmScalp EA V1 die beste Wahl für ernsthafte Trader ist Konsistente tägliche Gewinne - Entwickelt für aggressives, aber kontrolliertes Scalping 3 spezialisierte Versionen - Optimiert für EUR-Paare, Gold (XAU/USD) und Bitcoin (BTC/USD) Vollautomatisierter AI-Han
Spiderbot GOLD
Petr Popov
Experten
Die Aufgabe des Händlers besteht darin, ein Muster zu finden und damit Geld zu verdienen. Beim klassischen Handel werden Muster in Form von grafischen Analysen verwendet - Candlestick-Muster, Niveaus, Trendlinien, grafische Figuren usw. Ihre Hauptschwierigkeit besteht darin, dass sie nicht eindeutig sind. Jeder Trader sieht alles anders. Vor dem Hintergrund dieser Zweideutigkeit ergeben sich eine Reihe weiterer Probleme: Psychologie ist der häufigste Grund für den Verlust einer Einlage, das Anl
Team Trading Gbp Aud Nzd Jpy
Hulya Cinar
Experten
Das Team Trading System basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Strategien sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Die Strategien eröffnen unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge durch da
Black Out EA
Jason Thato Hartley
Experten
Danke, dass Sie uns besuchen. Wir möchten Ihnen unseren neuen BLACK OUT EA vorstellen, der mit einem gleitenden Durchschnittsindikator für besseren Handel ausgestattet ist. Dieser EA öffnet und schließt Trades für Sie, ohne dass Sie sich selbst stressen müssen. Sie können mit jedem Broker und jedem Zeitrahmen handeln, es gibt keine Einschränkungen!!! Sie können Ihre Lotgröße in den EA-Einstellungen leicht erhöhen. Backtest wurde für zwei Monate durchgeführt. bleiben Sie dran für mehr !!!
Team Trading System Pro
Hulya Cinar
Experten
Team Trading System Pro basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Strategien Abschnitt sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Strategien eröffnen weiterhin unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende A
Teamwork Eurusd
Hulya Cinar
Experten
Teamwork EURUSD EA basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmeteil. Strategien Abschnitt sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Strategien eröffnen weiterhin unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge
Fidelity MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (5)
Experten
Beschreibung : Fidelity EA ist ein Expert Advisor für den Handel auf allen Forex-Paaren und allen Zeitrahmen. Der EA verfügt über spezielle Algorithmen zur Trenderkennung. Der Algorithmus ist völlig intelligent und automatisch. Daher ist die Verwendung und Einrichtung des EA sehr einfach und es besteht keine Notwendigkeit, tiefe Kenntnisse über den Markt zu haben. Wachsen des EA : Der EA wird ständig aktualisiert und unterstützt. Neue Funktionen werden später kostenlos hinzugefügt. Wenn Sie e
Sentinex EA
DENIS BRAUN
Experten
Sentinex EA - Ein fortschrittlicher Grid-Roboter für versierte Trader Beschreibung: Herzlich willkommen bei Sentinex EA, Ihrem Tor zu außergewöhnlichem Grid-Trading auf der MetaTrader 4 Plattform. Entwickelt von einem Team erfahrener Experten, ist Sentinex EA ein hochmoderner Handelsroboter, der Trader mit fortschrittlichen Grid-Strategien ausstattet, die sorgfältig entwickelt wurden, um die dynamischen Finanzmärkte mit Präzision und Finesse zu bewältigen. Hauptmerkmale: Intelligente Grid-Str
Universal Reversal EA MT4
Matthias Effler
Experten
The Universal Reversal EA is based on a reversal/pullback strategy of the current trend. Due to the wide range of applications, the EA can operate as a stand-alone EA, or due to the low risk settings, serve as a supplement to an existing trading setup. The solid backtests of more than 10 years show the durability of the EA under various market situations and global economic crises. The setting file can be found here   (Comments #1) .   Further explanations are below the settings. Universal Reve
Team Trading Gbp Nzd Jpy
Hulya Cinar
Experten
Das Team Trading System basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Strategien sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Strategien eröffnen weiterhin unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge du
Team Trading Gbp Jpy
Hulya Cinar
Experten
Das Team Trading System basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Strategien sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Strategien eröffnen weiterhin unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge du
AI Neural Nexus EA MT4
John Dickenson
Experten
Einführung in den AI Neural Nexus EA Ein hochmoderner Expert Advisor für den Handel mit Gold (XAUUSD) und GBPUSD. Dieses fortschrittliche System nutzt die Leistung von künstlicher Intelligenz und neuronalen Netzwerken, um profitable Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, wobei der Schwerpunkt auf Sicherheit und Konsistenz liegt. Im Gegensatz zu traditionellen, risikoreichen Methoden setzt AI Neural Nexus auf risikoarme Strategien, die sich in Echtzeit an Marktschwankungen anpassen und so ein in
King Scalper
Le Dang Nguyen Hoang Vu
Experten
King Scalper ist ein intelligentes EA, das den Zigzag-Indikator verwendet, um die empfindliche Situation des Marktpreises zu ermitteln. mit diesem Punkt, King Scalper EA automatisch erstellen Trendlinie, die Marktbewegung in diesem Punkt reagiert. mit Zigzag finden die höchsten und niedrigsten Preis (Unterstützung und Widerstand) und mit diesem Punkt EA Trendlinie. es ändert und aktualisiert automatisch ... wenn der Preis diese Linie berührt, entscheidet der Experte, mit ihr zu handeln. BUY oder
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Experten
EINFÜHRUNG PROMO Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endgültiger Preis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Morgiger Preis: $399 Stratos Mistral ist ein robuster Forex-Handelsroboter , der für Trader entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus ADX, gleitendem Durchschnitt und High/Low Level Indikatoren, liefert Stratos Mistral hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem M15 Zeitrahmen. Er
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experten
The Golden Way ist eine automatisierte Handelssoftware für die MT4-Plattform. Es nutzt eine umfassende Hybridstrategie: Durch die synergetische Zusammenarbeit mehrerer Teilstrategien erfasst es genau die Kauf-(Long-) und Verkaufs-(Short-)Chancen auf dem Goldmarkt (XAUUSD) und hilft dir, in unterschiedlichen Marktlagen zeitnah Handelsgelegenheiten zu nutzen. Basierend auf einer bewährten Handelslogik ermöglicht es dir, professionelle und effiziente Handelsoperationen auf dem Goldmarkt durchzufüh
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experten
EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experten
Multi Gold Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD) und andere Währungspaare. Jetzt ausprobieren! Die profitabelsten Strategien im Inneren Close Order mit Money Profit, CutOff Technologie, Cutloss nach Anzahl der Trades. Super Special Edition für Trader und Introducing Broker und Partner WOW!!! Sonderpreis: $650 für nur 99 Kopien, Normalpreis $2,999 !!! Sonderaktion jede Woche. Der Ai Robot ist so konzip
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Experten
Über Warp Drive Forex AI ist ein GBPUSD-Scalper, der zur Nachtzeit handelt, wenn das Volumen gering und die Gewinnchancen hoch sind. Er verwendet eine hochpräzise Scalping-Strategie, die durch eine einzigartige und effektive Risikomanagement-Technik unterstützt wird. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei , um weitere nützliche Informationen und Produkt-Updates zu erhalten. Außerdem können Sie die MT5-Version hier erhalten . Dies ist die Pro-Version von W Drive Forex AI. In der Pro-Version kann der
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experten
UPDATE — DEZEMBER 2025 Ende November 2024 wurde der Expert Advisor Aurum offiziell zum Verkauf veröffentlicht. Seitdem handelt er unter realen Marktbedingungen – ohne News-Filter, ohne zusätzliche Schutzmechanismen und ohne komplexe Einschränkungen – und blieb dabei durchgehend stabil profitabel. Dieses Jahr realer Handelsarbeit hat die Zuverlässigkeit des Handelssystems deutlich bestätigt. Und erst danach, basierend auf realer Statistik und echter Markterfahrung, haben wir im Dezember 2025 ei
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experten
Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 3/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
Experten
Letzte Kopie für 399$ -> nächster Preis 499$ Dark Algo ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Scalping Trading auf Eurusd und Gbpusd . Dieser Expert Advisor basiert auf der neuesten Generation von Algorithmen und ist hochgradig anpassbar an Ihre Handelsbedürfnisse. Wenn Sie diesen Expert Advisor kaufen , können Sie ein Feedback auf dem Markt schreiben und erhalten einen zweiten EA kostenlos , für weitere Informationen kontaktieren Sie mich Die Grundstrategie dieses EA basiert auf einem hoc
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
Weitere Produkte dieses Autors
Button for Trade in Multi Layer with TP and SL
Sutardi
Utilitys
Tools zur Eröffnung mehrerer Positionen/Handelsgeschäfte auf einmal? Wir haben eine einfache Lösung für Sie. Sie können jetzt mehrere Positionen auf einmal eröffnen. Sie können die Losgröße, Anzahl der Positionen, Intervall für jede offene Position, Gewinnmitnahme und Stop Loss sowie Trailing Stop einstellen. eine zusätzliche Schaltfläche für Alle schließen Alle Gewinne schließen Alle Verluste schließen Alle Verkäufe schließen Alle Käufe schließen Ein Beispiel: Sie möchten 2, 4, 6 oder ei
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension