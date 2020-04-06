

MaxPro Averaging MT4 ist ein Scalping-Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt wurde.

Er basiert auf einem Averaging/Grid-System mit eingebauten Risikokontrollen, die es Händlern ermöglichen, Gewinnpotenzial und Kapitalschutz in Einklang zu bringen.

MaxPro Averaging MT4 wurde sowohl für neue als auch für erfahrene Trader entwickelt. Er ist einfach einzurichten, vollständig automatisiert und lässt sich an verschiedene Handelsstile anpassen.

Averaging/Grid-Strategie mit benutzerdefinierten Sicherheitseinstellungen

Flexible Lot-Verwaltung: Festes Lot basierend auf dem Kontostand



Max Drawdown-Limit zum Beenden des Handels bei den von Ihnen festgelegten Werten

Einfaches Setup: An den Chart anhängen, Einstellungen konfigurieren und handeln