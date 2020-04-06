MaxPro Averaging MT4
- Hohes Risiko
- Mittleres Risiko
- Niedriges Risiko
Was ist MaxPro Averaging MT4 EA?
MaxPro Averaging MT4 ist ein Scalping-Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt wurde.
Er basiert auf einem Averaging/Grid-System mit eingebauten Risikokontrollen, die es Händlern ermöglichen, Gewinnpotenzial und Kapitalschutz in Einklang zu bringen.
MaxPro Averaging MT4 wurde sowohl für neue als auch für erfahrene Trader entwickelt. Er ist einfach einzurichten, vollständig automatisiert und lässt sich an verschiedene Handelsstile anpassen.Hauptmerkmale
-
Averaging/Grid-Strategie mit benutzerdefinierten Sicherheitseinstellungen
-
Flexible Lot-Verwaltung: Festes Lot basierend auf dem Kontostand
-
Max Drawdown-Limit zum Beenden des Handels bei den von Ihnen festgelegten Werten
-
Einfaches Setup: An den Chart anhängen, Einstellungen konfigurieren und handeln
-
Symbol: XAUUSD
-
Zeitrahmen: M1
-
Mindesteinlage: $400 für jedes 0,01 Lot
-
Empfohlene Einzahlung: $700 für jedes 0,01 Lot
-
Konto-Typ: ECN / Roh-Spread
-
Hebelwirkung: 1:500 oder höher
-
VPS: Empfohlen für kontinuierlichen Betrieb