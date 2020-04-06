MaxPro Averaging MT4

Señal en tiempo real de este EA :
 - Alto Riesgo
 - Riesgo Medio
 - Bajo Riesgo


¿Qué es MaxPro Averaging MT4 EA?


MaxPro Averaging MT4 es un robot de scalping desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M1.
Se basa en un sistema Averaging/Grid con controles de riesgo incorporados, lo que permite a los operadores equilibrar el potencial de beneficios con la protección del capital.

Diseñado tanto para operadores nuevos como experimentados, MaxPro Averaging MT4 es fácil de configurar, totalmente automatizado y personalizable para adaptarse a diferentes estilos de trading.

Características principales

  • EstrategiaAveraging/Grid con ajustes de seguridad definidos por el usuario

  • Gestión flexible de lotes: Lote fijo basado en el saldo de la cuenta

  • Límite máximo de reducción para detener las operaciones en el punto que usted establezca

  • Configuración sencilla: adjuntar al gráfico, configurar los ajustes y operar

Especificaciones técnicas

  • Símbolo: XAUUSD

  • Marco temporal: M1

  • Depósito mínimo: $400 por cada 0.01 lote

  • Depósito recomendado: $700 por cada 0.01 lote

  • Tipo de cuenta: ECN / spread bruto

  • Apalancamiento: 1:500 o superior

  • VPS: Recomendado para operación continua




