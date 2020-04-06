MaxPro Averaging MT4
- Asesores Expertos
- Sutardi
- Versión: 1.18
- Activaciones: 5
- Alto Riesgo
- Riesgo Medio
- Bajo Riesgo
¿Qué es MaxPro Averaging MT4 EA?
MaxPro Averaging MT4 es un robot de scalping desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M1.
Se basa en un sistema Averaging/Grid con controles de riesgo incorporados, lo que permite a los operadores equilibrar el potencial de beneficios con la protección del capital.
Diseñado tanto para operadores nuevos como experimentados, MaxPro Averaging MT4 es fácil de configurar, totalmente automatizado y personalizable para adaptarse a diferentes estilos de trading.Características principales
EstrategiaAveraging/Grid con ajustes de seguridad definidos por el usuario
Gestión flexible de lotes: Lote fijo basado en el saldo de la cuenta
Límite máximo de reducción para detener las operaciones en el punto que usted establezca
Configuración sencilla: adjuntar al gráfico, configurar los ajustes y operar
Símbolo: XAUUSD
Marco temporal: M1
Depósito mínimo: $400 por cada 0.01 lote
Depósito recomendado: $700 por cada 0.01 lote
Tipo de cuenta: ECN / spread bruto
Apalancamiento: 1:500 o superior
VPS: Recomendado para operación continua