

MaxPro Averaging MT4 es un robot de scalping desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M1.

Se basa en un sistema Averaging/Grid con controles de riesgo incorporados, lo que permite a los operadores equilibrar el potencial de beneficios con la protección del capital.

Diseñado tanto para operadores nuevos como experimentados, MaxPro Averaging MT4 es fácil de configurar, totalmente automatizado y personalizable para adaptarse a diferentes estilos de trading.

Estrategia Averaging/Grid con ajustes de seguridad definidos por el usuario

Gestión flexible de lotes: Lote fijo basado en el saldo de la cuenta



Límite máximo de reducción para detener las operaciones en el punto que usted establezca

Configuración sencilla: adjuntar al gráfico, configurar los ajustes y operar