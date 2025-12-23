Quantum Market Scanner V333

Quantum Market Scanner v4.0 - Erweiterte Multi-Symbol-Signal-Scanner

Überblick:
Quantum Market Scanner v4.0 ist ein hochentwickelter Multi-Market-Scanning-Indikator, der kontinuierlich mehrere Finanzinstrumente überwacht, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Mithilfe eines einzigartigen progressiven Bestätigungssystems verfolgt er Signale von der ersten Erkennung bis hin zu den besten Einstiegsbedingungen und hilft Händlern, fundierte Entscheidungen mit größerem Vertrauen zu treffen.

Hauptmerkmale:

🚀 Progressives Statussystem (Schlüsselinnovation):
Der Scanner implementiert ein revolutionäres 5-stufiges Progressionssystem, das die Signalentwicklung verfolgt:
- ★☆☆☆☆=ZU FRÜH - Anfängliche Erkennung, nur beobachten
- ★★☆☆☆ =FRÜHES SIGNAL - Alarm, genau beobachten
- ★★★☆☆ = HANDELSEINSTELLUNG -Planen Sie Ihre Handelsstrategie
- ★★★★☆ =STRONG SIGNAL - Erwägen Sie den Einstieg in eine Position
- ★★★★★ =PRIME ENTRY - Optimale Bedingungen für die Handelsausführung


- Scannen von bis zu 100 Symbolen gleichzeitig
- Unterstützt Devisenpaare, Gold (XAUUSD), Indizes und Kryptowährungen
- Benutzerdefinierte Symbollistenoption für personalisiertes Scannen
- Echtzeit-Signalerkennung für alle ausgewählten Instrumente

🔍 Intelligente technische Analyse:
- MA-Ausrichtung: EMA 9/21 und SMA 50 Konvergenz/Divergenz-Erkennung
- RSI-Analyse: Überkaufte/überverkaufte Bedingungen mit Trendbestätigung
- MACD-Signale: Momentum- und Crossover-Analyse
- ATR-basiertes Risikomanagement: Dynamische Stop-Loss- und Take-Profit-Berechnung
- Volume Spike Detection: Bestätigung durch ungewöhnliche Volumenaktivität

🎯Signal Scoring & Confirmation:
- 0-100 Punkte Scoring-System bewertet die Signalqualität
- Multi-Confirmation-Tracking pro Symbol (1-5+ Bestätigungen)
- Star-Rating-Visualisierung für schnelle Bewertung
- Minimum-Score-Schwellenwertfilter (konfigurierbar)

📈 Echtzeit-Dashboard-Anzeige:
- Übersichtliches, organisiertes Panel mit farbcodierten Signalen
- 11 kritische Datenspalten pro Signal:

  1. Symbol

  2. Signalrichtung (▲ KAUFEN/▼ VERKAUFEN)

  3. Punktzahl (0-100)

  4. Stern-Bewertung

  5. Anzahl der Bestätigungen

  6. Einstiegskurs

  7. Stop-Loss

  8. Gewinnmitnahme

  9. Risiko/Gewinn-Verhältnis

  10. Status Zusammenfassung

  11. Progressiver Status

🔔 Umfassendes Alarmsystem:
- Mehrstufige Alarmauslöser auf Basis der Sternebewertung
- Optionen für Sound-, Popup- und Push-Benachrichtigungen
- Abkühlzeit für Alarme, um eine Ermüdung der Benachrichtigung zu verhindern
- Alarm bei Bestätigung erhöht

⚙️ Anpassbare Konfiguration:

Scanner-Einstellungen:
- Maximal zu scannende Symbole (1-100)
- Aktivieren/Deaktivieren von Anlageklassen
- Benutzerdefiniertes Symboleingabefeld
- Filter für maximale Streuung

Signalkonfiguration:
- Minimale Signalbewertung (0-100)
- Erforderliche Mindestbestätigungen
- Umschalten des Volumenfilters
- Intensität der Trendstärke

Anzeigeoptionen:
- Alle Signale oder nur starke Signale anzeigen
- Anpassbare Abmessungen des Panels
- Farbcodierung umschaltbar
- Einstellung des Scan-Intervalls (Sekunden)
- SL/TP-Ebenen anzeigen/ausblenden

Risikomanagement:
- Einstellung der ATR-Periode und des Multiplikators
- Automatische SL/TP-Berechnung
- Anzeige des Risiko-Ertrags-Verhältnisses

Technische Spezifikationen:
- Primärer Zeitrahmen: H4
- Erforderliche Indikatoren: EMA 9, EMA 21, SMA 50, RSI 14, MACD (12,26,9), ATR 14
- Aktualisierungsintervall: Konfigurierbar (Standard 60 Sekunden)
- Speichereffizient: Löscht alte Signale automatisch

Installation & Verwendung:

  1. Anhängen an jeden MT5-Chart (es werden alle konfigurierten Symbole gescannt)

  2. Konfigurieren Sie die Einstellungen in den Eingabeparametern

  3. Überwachen Sie das Dashboard auf Signalverläufe

  4. Verwenden Sie das progressive Statussystem, um Eingaben zu timen

  5. Kombinieren Sie die Signale mit Preisaktionen für die endgültige Bestätigung

Vorteile von Pro-Trading:
- Erspart stundenlange manuelle Chartanalysen
- Bietet eine objektive Signalbewertung
- Verfolgt die Signalentwicklung über einen längeren Zeitraum
- Identifiziert die größten Chancen auf allen Märkten
- Verbessert das Timing mit dem progressiven Statussystem
- Reduziert emotionale Handelsentscheidungen

Risikomanagement-Funktionen:
- Spread-Filter eliminiert schlechte Handelsbedingungen
- ATR-basierte Vorschläge zur Positionsgröße
- Klare Anzeige des Risiko-Ertrags-Verhältnisses
- Stop-Loss- und Take-Profit-Levels werden automatisch berechnet

Ideal für:
- Swing Trader und Positionshändler
- Multi-Market-Portfolio-Manager
- Händler, die eine Bestätigung vor dem Einstieg suchen
- Diejenigen, die die Analysezeit reduzieren möchten
- Händler, die eine systematische Signalverfolgung suchen

Hinweis: Dies ist ein Werkzeug zur technischen Analyse, kein Handelsberater. Praktizieren Sie stets ein angemessenes Risikomanagement und kombinieren Sie die Signale mit Ihrer Handelsstrategie und dem Marktumfeld.

Version: 4 .0
Mindest-MT5-Build: 2000+
Empfohlene Verwendung: H4-Zeitrahmen für optimale Ergebnisse

Perfekt für Händler, die:
- Mehrere Märkte effizient scannen
- Signalentwicklung im Zeitverlauf verfolgen
- Optimale Einstiegsbedingungen abwarten
- Analyse-Lähmung reduzieren
- Mit höherer Bestätigungssicherheit handeln

Das progressive Statussystem macht Schluss mit dem Rätselraten, indem es genau anzeigt, wo ein Signal in seinem Entwicklungszyklus steht, und hilft Ihnen, auf "PRIME ENTRY"-Bedingungen zu warten, anstatt zu früh einzusteigen.

Trading Utility
Tahir Hussain
Utilitys
Trading Utility nur für Forex-Währungspaare, nicht für Gold Funktionen Automatische Lotberechnung auf Basis des Risikos Automatischer StopLoss Automatischer TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Schließen in Prozent in Bezug auf die PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit mit Abständen BuyStop Sell Stop mit Abständen Handelsinformationen Risiko in Prozent Bei mehreren Geschäften Takeprofit und Stoploss zusammenfassen
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitys
Umgekehrtes_Diagramm_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA erstellt und verwaltet einen spiegelverkehrten Chart eines beliebigen Symbols und Zeitrahmens. Es generiert automatisch ein benutzerdefiniertes Instrument (z. B. US30_INV ) und aktualisiert dessen Kursverlauf in Echtzeit, wobei die Balken um einen ausgewählten Pivot gespiegelt werden. Dieses Tool bietet Händlern eine neue Möglichkeit, den Markt aus einer anderen Perspektive zu analysieren , indem es den Chart auf den Kopf stellt. W
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilitys
Überblick Mirror Signals Service EA (nur Text) ist ein leistungsstarker Überwachungs-Expert Advisor, der automatisch Echtzeit-Telegram-Benachrichtigungen für alle wichtigen Handelsereignisse auf Ihrem MetaTrader 5-Konto sendet. Er wurde speziell für Signalanbieter , Betreiber von Handelskopierern , Prüfer , Ausbilder und professionelle Handelsdienste entwickelt , die sofortige, detaillierte und zuverlässige Berichte benötigen. Alles von Eingängen, Ausgängen, SL/TP-Änderungen, Kommentaränderu
Signal Alerts Max
Roberto Mubonane Muiambo
Utilitys
Was das Tool leistet SignalAlerts Max überwacht mehrere Indikatoren: RSI MACD Stochastik CCI DeMarker RVI EMA-Trend-Filter (optional) Immer wenn ein aktivierter Indikator ein bestimmtes Niveau über- oder unterschreitet, sendet das Tool Warnmeldungen: Terminal Pop-up Push-Benachrichtigungen Sendet Benachrichtigungen über die MT5-App an das Telefon. Wie man Push-Benachrichtigungen auf Metatrader 4 & 5 einrichtet - YouTube Wichtige Hinweise Ihr PC muss mit dem Internet verbunden sein MT5
FREE
Magic Finger Singal
Hui Zhao
5 (1)
Indikatoren
Magic Finger kann Ihnen helfen, Trends und Handelsmöglichkeiten klar zu erkennen. Der Finger zeigt auf das Signal der offenen Position, und die Verfärbungslinie wird durch den Trend bestätigt. Wenn Sie ein Daytrader sind, können Sie einen Zeitraum mit aktivem Handel wählen und die Verfärbungslinie als Grundlage für die nächste Order heranziehen, das Fingersignal als Filter. Wenn Sie ein Trendhändler sind, können Sie eine Periode oberhalb von H1 wählen, auf das Erscheinen des Fingersignals im Sc
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilitys
TradePilot Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 TradePilot ist ein professioneller und benutzerfreundlicher Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 5 (MT5) . Er vereinfacht den automatisierten Handel , das Risikomanagement und die Handelsausführung mit einem intelligenten Handelspanel . Perfekt für Anfänger und erfahrene Trader, die einen zuverlässigen Handelsmanager EA mit automatischer Losgrößenberechnung und intelligentem Positionsmanagement suchen. Hauptvorteile Benutzerfreundliches Ha
DRS Semi Automated
Enrique Alexander Madera Pimentel
Utilitys
DRS halbautomatisch: Fair Value Gap Trading Inspiriert durch die DRS-Strategie von SMT FX. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie deren Website. Hauptmerkmale: 1. Fair Value Gap-Erkennung: Identifiziert bullische und bearische Fair Value Gaps auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen. 2. Anpassbare Handelssitzungen: Handeln Sie in London, New York oder in beiden Sitzungen mit einstellbaren Startzeiten. 3. Risikomanagement: Legen Sie den Risikoprozentsatz fest und wählen Sie zwischen aktienbasierter oder fester
Trend Line Map Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.09 (11)
Indikatoren
Trend Line Map Indicator ist ein Add-On für Trend Screener Indicator. Es arbeitet als Scanner für alle Signale, die vom Trendscreener (Trendliniensignale) erzeugt werden. Es ist ein Trend Line Scanner basierend auf dem Trend Screener Indicator. Wenn Sie keinen Trend Screener Pro Indicator haben, funktioniert die Trend Line Map Pro nicht. It's a Trend Line Scanner based on Trend Screener Indicator. If you don't have Trend Screener Pro Indicator,     the Trend Line Map Pro will not work . Wen
Gann Squaring Out of Time and Price
Yardley Zuniga
Indikatoren
Gann Time–Price Square Cycles (MT5) Dieser Indikator basiert auf dem von W.D. Gann eingeführten Konzept des Gleichgewichts zwischen Zeit und Preis. Er erkennt Preisschwünge im Chart und projiziert die Zeitintervalle der Quarter-, Half- und Full-Cycles in die Zukunft, wobei diese mit vertikalen Linien markiert werden. Das Werkzeug wurde entwickelt, um Tradern zu helfen, die Beziehung zwischen Schwunggröße und vergangener Zeit direkt auf MT5-Charts zu untersuchen. Funktionen Erkennt Swing-Hochs u
RM Divergence Pro
Mohammadreza Mahdi Mavaddat
Indikatoren
RM Divergence Pro ist ein professioneller, nicht nachzeichnender RSI-Divergenzindikator, der für Händler entwickelt wurde, die echte strukturelle Einblicke jenseits der klassischen Divergenz-Tools wünschen. Er erkennt präzise reguläre Divergenz (RD), versteckte Divergenz (HD), Unfähigkeit (IA) und potenzielle Divergenz (P-DVG) unter Verwendung einer stabilen Swing-basierten Logik. Entwickelt für Klarheit, Präzision und saubere Marktstrukturanalyse. ---------------------------------------------
Crypto to MT5
Rajesh Kumar Nait
Utilitys
Crypto.com zu MT5 Live-Candlestick-Stream zu Metatrader 5 vom Crypto.com-Websocket Es handelt sich um Live-Kursdaten von OHCLV (Open High Low Close Real Volume).  Trader, wenn in einem Minutenchart OHLC-Daten nicht korrekt sind, kann dies bei der technischen Chartstudie zu einer falschen Analyse führen. Dieses Produkt stellt sicher, dass es genaue Daten in Echtzeit liefert, was bei der manuellen Analyse hilfreich sein kann Sie können mein anderes Kryptoprodukt auf meinem Profil https://www.
Zigzag Price Arrows 1
Aiman Saeed Salem Dahbag
Utilitys
Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch: - Richtungspfeile: Zeigt farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) an, die potenzielle Trendrichtungen anzeigen. - Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
GGP Trade Copier MT5
Mohammadmahmood Pirayeh
Utilitys
GGP Trade Copier EA ist ein automatischer Handels-Bot, der Händlern helfen kann, die Handelsstrategien und Operationen von einem Handels-Terminal zu anderen automatisch zu replizieren, indem er ein außergewöhnlich schnelles Handels-Kopiersystem erlebt . Sein einfach zu bedienendes Setup ermöglicht es Ihnen, Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows-VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0,5 Sekunden zu kopieren. Die Software unte
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indikatoren
Betreten Sie die Welt des Devisenhandels mit Zuversicht, Klarheit und Präzision mit Gold Indicator , einem Tool der nächsten Generation, das Ihre Handelsleistung auf die nächste Stufe hebt. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Profi sind oder gerade erst mit dem Devisenhandel beginnen, Gold Indicator liefert Ihnen leistungsstarke Erkenntnisse und hilft Ihnen, intelligenter und nicht härter zu handeln. Der Gold Indicator basiert auf der bewährten Synergie dreier fortschrittlicher Indikatoren und k
Harmonic Pattern Suite Pro
Patricia Manzano Gomez
Indikatoren
Harmonic Pattern Suite Pro Einführung Harmonic Pattern Suite Pro ist ein Indikator, der harmonische Strukturen auf der Basis von X-A-B-C-D-Sequenzen identifiziert und im Chart anzeigt. Sein Ziel ist es, Musterformationen darzustellen, die geometrische und proportionale Kriterien erfüllen und eine klare visuelle Darstellung direkt auf dem Chart bieten. Der Indikator automatisiert den Erkennungsprozess, so dass keine manuelle Messung der Verhältnisse mehr erforderlich ist und der Benutzer die str
FREE
Trade History By Magic
Maksim Plotnikov
Utilitys
Trade History By Magic Indikator Erschließen Sie Ihre Trading-Insights mit Trade History By Magic! Verbessern Sie Ihr MetaTrader 5-Erlebnis mit diesem leistungsstarken Indikator, der für Händler entwickelt wurde, die Präzision und Klarheit verlangen. Trade History By Magic bietet eine klare Echtzeit-Anzeige Ihres Handelsverlaufs, organisiert durch magische Zahlen, direkt in Ihrem Chart. Dieses Tool eignet sich sowohl für automatisierte als auch für manuelle Händler und hilft Ihnen, Ihre Performa
TradePad
Ruslan Khasanov
5 (1)
Utilitys
TradePad ist ein Tool für manuellen und algorithmischen Handel. Wir präsentieren Ihnen eine einfache Lösung für schnelle Handelsvorgänge und die Kontrolle von Positionen auf mehreren Handelsinstrumenten. Achtung, die Anwendung funktioniert nicht im Strategietester! Testversion der Anwendung für ein Demokonto und eine Beschreibung aller Tools   Die Anwendungsoberfläche ist für hochauflösende Monitore angepasst, einfach und intuitiv. Für komfortables Arbeiten wird dem Händler der folgende Satz von
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experten
Mine Farm ist eine der klassischsten und bewährtesten Scalping-Strategien, die auf dem Zusammenbruch starker Kursniveaus basiert. Mine Farm ist die Modifikation des Autors des Systems für die Bestimmung der Eintritts- und Austrittspunkte in den Markt... Mine Farm - ist die Kombination von großem Potential mit Zuverlässigkeit und Sicherheit. Warum Mine Farm?! - jede Order hat einen kurzen dynamischen Stop Loss - der Advisor verwendet keine riskanten Methoden (Averaging, Martingale, Grid, Lo
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Indikatoren
** Alle Symbole x Alle Zeitrahmen scannen durch einfaches Drücken der Scannertaste ** Rabatt: Der Preis ist $50$, aber jetzt ist es nur $39, begrenzte Zeit Angebot aktiv ist. *** Kontaktieren Sie mich , um Sie Anweisung zu senden und fügen Sie in "Trend Reversal Gruppe" für den Austausch oder sehen Erfahrungen mit anderen Benutzern. Einführung: Trendlinien sind die berühmteste technische Analyse im Handel . Trendlinien bilden sich kontinuierlich auf den Charts der Märkte über alle verschiedenen
Impulses and Corrections 5
Svetoslav Boyadzhiev
Indikatoren
" Impulses and Corrections 5" wurde entwickelt, um Händlern bei der Navigation durch die Marktsituation zu helfen. Der Indikator zeigt auf mehreren Zeitskalen Aufwärts- und Abwärts- "Impulse" von Kursbewegungen an. Diese Impulse dienen als Grundlage für die Bestimmung der "Basis" , die aus "Korrektur "-Zonen der Kursbewegungen besteht, und verfügt außerdem über "Potenzial"-Zonen für mögliche Szenarien der Kursbewegungen. Die auf- und absteigenden Impulse werden auf der Grundlage einer modifizie
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
Fibonacci Auto
Makarii Gubaydullin
Indikatoren
Zeichnet automatisch Fibonacci-Levels basierend auf den Höchst- und Tiefstpreisen des angegebenen Zeitrahmens Mehrere Balken   können kombiniert werden: z.B. können Sie ein Fibonacci basierend auf den 10-Tage-Hochs und -Tiefs erhalten Mein   #1   Tool : 66+ Funktionen, einschließlich dieses Indikators  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen  |    MT4-Version Hilft, potenzielle Umkehrlevel zu erkennen; An Fibonacci-Levels gebildete Muster sind oft stärker; Deutlich   weniger   Zeitaufwand   für  
Close Trades Premium MT5
Obiajulu Chukwudi Nwosa
Utilitys
Wie Sie, wenn ich begann den Handel, Es war überwältigend...Lernen über Indikatoren, über Losgröße, Hebelwirkung und viele weitere Dinge. Das ist jetzt fast 3 Jahre her. Ich habe mehr Wissen über den Handel. Mein Handel wird immer besser, da ich an meiner Strategie, der technischen Analyse, der Handelspsychologie und dem Handelsmanagement arbeite. Eine Sache, über die ich mir keine Sorgen mache, ist die Fähigkeit, meine Trades schnell zu schließen, wenn ein Trade gegen mich läuft oder wenn der T
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indikatoren
Ein Indikator für das Muster #31 ("Long Island") aus der Encyclopedia of Chart Patterns von Thomas N. Bulkowski. Die zweite Lücke verläuft in die entgegengesetzte Richtung. Parameter: Alerts - Alarm anzeigen, wenn ein Pfeil erscheint Push - sendet eine Push-Benachrichtigung, wenn ein Pfeil erscheint (erfordert Konfiguration im Terminal) GapSize - Mindestgröße der Lücke in Punkten ArrowType - ein Symbol von 1 bis 17 ArrowVShift - vertikale Verschiebung der Pfeile in Punkten ShowLevels - zeigt Eb
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Indikatoren
Crash 1000 Scalping Indikator für den Crash 1000 Deriv Synthetic Index. Einführung Der Crash 1000 Scalping Indicator ist ein spezielles Tool, das für den Crash 1000 Index auf dem Deriv Synthetic Markt entwickelt wurde. Dieser Indikator ist besonders nützlich für Scalping auf dem M1-Zeitrahmen und hilft Händlern, präzise Ein- und Ausstiegspunkte für Kaufpositionen zu identifizieren. Er ist so konzipiert, dass er nicht nachzeichnet, klare Signale mit akustischen Warnungen und Push-Benachrichtigung
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitys
Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung . Einzigartig in seiner Art. Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erzeugen Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, den Strategietester und die Cloud-Optimierung bereit sind. Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihr
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilitys
Der Expert Advisor ist ein umfassender Risikomanager, der den Benutzern hilft, ihre Handelsaktivitäten zu kontrollieren. Mit diesem Tool können Sie ganz einfach verschiedene Risikoparameter konfigurieren. Bei Überschreitung eines Limits kann der Risikomanager die Schließung geöffneter Positionen, die Schließung anderer EAs und sogar die Schließung des Terminals erzwingen, um emotionales Handeln zu verhindern, das nicht Ihrer Handelsstrategie entspricht. Risiko-Manager-Einstellungen Konto-Schutz
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Utilitys
Dies ist ein visuelles Handelsfeld, mit dem Sie Trades einfach platzieren und verwalten, menschliche Fehler vermeiden und Ihre Handelsaktivität verbessern können. Es kombiniert eine einfach zu bedienende visuelle Oberfläche mit einem soliden Ansatz für das Risiko- und Positionsmanagement. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu bedienen Handeln Sie einfach aus dem Chart Handeln Sie mit präzisem Risikomanagement, stressfrei Kapi
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilitys
Auto Trade Copier wurde entwickelt, um Trades auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten/Terminals mit 100%iger Genauigkeit zu kopieren. Die Anbieter- und Empfängerkonten müssen sich auf demselben PC/VPS befinden. Mit diesem Tool können Sie Trades auf Empfängerkonten auf demselben PC/VPS kopieren. Alle Handelsaktionen werden perfekt vom Provider zum Empfänger kopiert. Diese Version kann nur auf MT5-Konten verwendet werden. Für MT4-Konten müssen Sie Auto Trade Copier (für MT4) verwenden. Hinweis:
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilitys
Alles für Chart Technische Analyse Indikator MT5 in einem Tool Zeichnen Sie Ihre Angebot-Nachfrage-Zone mit Rechteck und Unterstützung-Widerstand mit Trendlinie und erhalten Sie Warnungen auf Handy oder E-Mail-Alarm - Risiko-Belohnungs-Indikator mt5 Video-Tutorials, Handbücher, DEMO-Download hier . Finden Sie Kontakte auf meinem Profil . 1. erweiterte Rechtecke und Trendlinien Das Objekt wird bis zum rechten Rand des Diagramms verlängert, wenn der Preis eine neue Kerze im Diagramm zeichnet. Dies
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilitys
Crypto Charting for MT5 – Integration von Kryptowährungs-Charts in MetaTrader 5 Übersicht Crypto Charting for MT5 bietet OHLC-Daten in Echtzeit über WebSocket. Es unterstützt mehrere Börsen und ermöglicht automatische Aktualisierungen innerhalb von MT5. Funktionen Realtime-Daten über WebSocket Automatische Aktualisierung historischer Daten Geplante Synchronisation bei Verbindungsunterbrechungen Kompatibel mit allen MT5-Zeiteinheiten Vollständige OHLCV-Daten Unterstützung für Strategie-Tests Aut
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilitys
" Trader Evolution " - Ein Dienstprogramm für Händler, die Wellen und technische Analysen in ihrer Arbeit verwenden. Eine Registerkarte des Dienstprogramms ist in der Lage, Geld-Management und Eröffnung von Aufträgen, und die andere kann bei der Herstellung Elliott-Welle und technische Analyse helfen. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Vorteile 1. Handeln mit ein paar Klicks. Sofortige und schwebende Aufträge sind im Panel verfügbar 2. Geldverwaltung. Das Programm wähl
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilitys
Live Forex Signals ist für den Handel mit den Signalen der Website konzipiert   https://live-forex-signals.com/en und https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Daten Username   und   Password   wenn Sie ein Abonnement für Websites haben live-forex-signals.com/foresignal.com . dann sollten Sie diese Optionen mit Ihren Anmeldeinformationen ausfüllen. Wenn es kein Abonnement gibt, lassen Sie die Felder leer; Comment   Kommentar z
Trade Planner MT5
Wojciech Daniel Knoff
Utilitys
Verwandeln Sie Unsicherheit in einen klaren Trading-Plan. Trade Planner MT5 ist ein fortgeschrittenes Money-Management-Tool für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um mehrere mögliche Kontoszenarien zu planen, zu steuern und zu analysieren. Es hilft Tradern einzuschätzen, wie sich Eigenkapital, freie Margin und Margin-Level jederzeit und bei jedem Preis verändern können — bevor reale Trades eröffnet oder verändert werden. Darüber hinaus ermöglicht das Programm, Worst-Case-Szenarien vorherzusehe
Risk Management Tool SmartRiskT
Denis Daniel Hormazabal Andaur
Utilitys
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Handelsoperationen und managen Sie auf intelligente Weise das Risiko Ihrer Positionen. Mit diesen Tools können Sie: Die potenziellen Gewinne oder Verluste aus Ihren Operationen abschätzen, entweder in Geld oder in Pips. Sie können auch Gewinne oder Verluste durch Subtraktion der Spread-Kosten, die zuvor in den Eingabeparametern des Tools konfiguriert wurden, visualisieren. Berechnen Sie die für Ihre Aufträge erforderliche Losgröße oder Marge. Schätzen Sie
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Utilitys
MT5 → Tradovate Bridge (Prop-Firm Ready) Spiegeln Sie Ihre MT5-Trades in Echtzeit in Tradovate - perfekt, um Ihre Lieblings-Indizes/Gold-EAs auf MT5 zu betreiben und gleichzeitig die Regeln der Top-Prop-Firmen zu erfüllen. Hauptmerkmale Live-Spiegelung: Repliziert MT5 Marktausführungen (Öffnen/Schließen) in Tradovate als Marktaufträge. Auto-Wiederaufnahme-Logik: Erkennt automatisch, wenn der Markt wieder geöffnet wird (nach täglichen Pausen oder am Wochenende) und nimmt Ihre verwalteten Position
DoIt Trade Coach AI MT5
Diego Arribas Lopez
Utilitys
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) - AI Trade Validator für manuelle Trader Sie sind der Trader. Die KI ist Ihre zweite Meinung. Einführungspreis gültig bis 26.12.2025. Danach wird der Preis auf 197 USD aktualisiert. DoIt Trade Coach AI ist ein MetaTrader-Dienstprogramm, das Ihnen hilft, Ihre Handelsideen zu überprüfen, bevor Sie einsteigen: Sie schlagen Richtung + Einstieg/SL/TP vor, die KI analysiert das Setup, erklärt, was stark/schwach ist, schlägt Verbesserungen vor und lässt Sie direkt über
Quantum Gold Master v333 Manual Trade
George Fayek Francis Abdelmalak
Indikatoren
Quantum Trading Master v3.33 - Universal Version Übersicht Quantum Trading Master ist ein hochentwickelter Multi-Timeframe-Handelsindikator für MetaTrader 5, der sich automatisch an verschiedene Finanzinstrumente wie Forex, Gold (XAUUSD) und Indizes anpasst. Das System verwendet intelligente Erkennungsalgorithmen, um die Parameter für jeden Instrumententyp zu optimieren und so eine optimale Leistung auf allen Märkten zu gewährleisten. Hauptmerkmale Universelle Instrumentenkompatibilität
Daily High Quality Signal
George Fayek Francis Abdelmalak
Utilitys
Tägliches Signal hoher Qualität v2.0 Übersicht Daily High Quality Signal v2.0" ist ein hochentwickelter MQL5-Indikator, der mit Hilfe eines kerzenbasierten Bestätigungssystems Handelssignale mit hohem Vertrauen erzeugt . Er scannt mehrere Finanzinstrumente in verschiedenen Anlageklassen und bietet visuelle Dashboard-Anzeigen mit progressiver Signalvalidierung. Kernphilosophie Kerzenbasierte Bestätigungen : Signale beginnen mit 0 Bestätigungen und erhalten zusätzliche Bestätigungen NUR bei neuen
