Quantum Market Scanner V333

Quantum Market Scanner v4.0 - Erweiterte Multi-Symbol-Signal-Scanner

Überblick:

Quantum Market Scanner v4.0 ist ein hochentwickelter Multi-Market-Scanning-Indikator, der kontinuierlich mehrere Finanzinstrumente überwacht, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Mithilfe eines einzigartigen progressiven Bestätigungssystems verfolgt er Signale von der ersten Erkennung bis hin zu den besten Einstiegsbedingungen und hilft Händlern, fundierte Entscheidungen mit größerem Vertrauen zu treffen.

Hauptmerkmale:

🚀 Progressives Statussystem (Schlüsselinnovation):

Der Scanner implementiert ein revolutionäres 5-stufiges Progressionssystem, das die Signalentwicklung verfolgt:

- ★☆☆☆☆=ZU FRÜH - Anfängliche Erkennung, nur beobachten

- ★★☆☆☆ =FRÜHES SIGNAL - Alarm, genau beobachten

- ★★★☆☆ = HANDELSEINSTELLUNG -Planen Sie Ihre Handelsstrategie

- ★★★★☆ =STRONG SIGNAL - Erwägen Sie den Einstieg in eine Position

- ★★★★★ =PRIME ENTRY - Optimale Bedingungen für die Handelsausführung



- Scannen von bis zu 100 Symbolen gleichzeitig

- Unterstützt Devisenpaare, Gold (XAUUSD), Indizes und Kryptowährungen

- Benutzerdefinierte Symbollistenoption für personalisiertes Scannen

- Echtzeit-Signalerkennung für alle ausgewählten Instrumente

🔍 Intelligente technische Analyse:

- MA-Ausrichtung: EMA 9/21 und SMA 50 Konvergenz/Divergenz-Erkennung

- RSI-Analyse: Überkaufte/überverkaufte Bedingungen mit Trendbestätigung

- MACD-Signale: Momentum- und Crossover-Analyse

- ATR-basiertes Risikomanagement: Dynamische Stop-Loss- und Take-Profit-Berechnung

- Volume Spike Detection: Bestätigung durch ungewöhnliche Volumenaktivität

🎯Signal Scoring & Confirmation:

- 0-100 Punkte Scoring-System bewertet die Signalqualität

- Multi-Confirmation-Tracking pro Symbol (1-5+ Bestätigungen)

- Star-Rating-Visualisierung für schnelle Bewertung

- Minimum-Score-Schwellenwertfilter (konfigurierbar)

📈 Echtzeit-Dashboard-Anzeige:

- Übersichtliches, organisiertes Panel mit farbcodierten Signalen

- 11 kritische Datenspalten pro Signal:

Symbol Signalrichtung (▲ KAUFEN/▼ VERKAUFEN) Punktzahl (0-100) Stern-Bewertung Anzahl der Bestätigungen Einstiegskurs Stop-Loss Gewinnmitnahme Risiko/Gewinn-Verhältnis Status Zusammenfassung Progressiver Status

🔔 Umfassendes Alarmsystem:

- Mehrstufige Alarmauslöser auf Basis der Sternebewertung

- Optionen für Sound-, Popup- und Push-Benachrichtigungen

- Abkühlzeit für Alarme, um eine Ermüdung der Benachrichtigung zu verhindern

- Alarm bei Bestätigung erhöht

⚙️ Anpassbare Konfiguration:

Scanner-Einstellungen:

- Maximal zu scannende Symbole (1-100)

- Aktivieren/Deaktivieren von Anlageklassen

- Benutzerdefiniertes Symboleingabefeld

- Filter für maximale Streuung

Signalkonfiguration:

- Minimale Signalbewertung (0-100)

- Erforderliche Mindestbestätigungen

- Umschalten des Volumenfilters

- Intensität der Trendstärke

Anzeigeoptionen:

- Alle Signale oder nur starke Signale anzeigen

- Anpassbare Abmessungen des Panels

- Farbcodierung umschaltbar

- Einstellung des Scan-Intervalls (Sekunden)

- SL/TP-Ebenen anzeigen/ausblenden

Risikomanagement:

- Einstellung der ATR-Periode und des Multiplikators

- Automatische SL/TP-Berechnung

- Anzeige des Risiko-Ertrags-Verhältnisses

Technische Spezifikationen:

- Primärer Zeitrahmen: H4

- Erforderliche Indikatoren: EMA 9, EMA 21, SMA 50, RSI 14, MACD (12,26,9), ATR 14

- Aktualisierungsintervall: Konfigurierbar (Standard 60 Sekunden)

- Speichereffizient: Löscht alte Signale automatisch

Installation & Verwendung:

Anhängen an jeden MT5-Chart (es werden alle konfigurierten Symbole gescannt) Konfigurieren Sie die Einstellungen in den Eingabeparametern Überwachen Sie das Dashboard auf Signalverläufe Verwenden Sie das progressive Statussystem, um Eingaben zu timen Kombinieren Sie die Signale mit Preisaktionen für die endgültige Bestätigung

Vorteile von Pro-Trading:

- Erspart stundenlange manuelle Chartanalysen

- Bietet eine objektive Signalbewertung

- Verfolgt die Signalentwicklung über einen längeren Zeitraum

- Identifiziert die größten Chancen auf allen Märkten

- Verbessert das Timing mit dem progressiven Statussystem

- Reduziert emotionale Handelsentscheidungen

Risikomanagement-Funktionen:

- Spread-Filter eliminiert schlechte Handelsbedingungen

- ATR-basierte Vorschläge zur Positionsgröße

- Klare Anzeige des Risiko-Ertrags-Verhältnisses

- Stop-Loss- und Take-Profit-Levels werden automatisch berechnet

Ideal für:

- Swing Trader und Positionshändler

- Multi-Market-Portfolio-Manager

- Händler, die eine Bestätigung vor dem Einstieg suchen

- Diejenigen, die die Analysezeit reduzieren möchten

- Händler, die eine systematische Signalverfolgung suchen

Hinweis: Dies ist ein Werkzeug zur technischen Analyse, kein Handelsberater. Praktizieren Sie stets ein angemessenes Risikomanagement und kombinieren Sie die Signale mit Ihrer Handelsstrategie und dem Marktumfeld.

Version: 4 .0

Mindest-MT5-Build: 2000+

Empfohlene Verwendung: H4-Zeitrahmen für optimale Ergebnisse

Perfekt für Händler, die:

- Mehrere Märkte effizient scannen

- Signalentwicklung im Zeitverlauf verfolgen

- Optimale Einstiegsbedingungen abwarten

- Analyse-Lähmung reduzieren

- Mit höherer Bestätigungssicherheit handeln

Das progressive Statussystem macht Schluss mit dem Rätselraten, indem es genau anzeigt, wo ein Signal in seinem Entwicklungszyklus steht, und hilft Ihnen, auf "PRIME ENTRY"-Bedingungen zu warten, anstatt zu früh einzusteigen.