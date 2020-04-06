Voidly

Triff Voidly

Dies ist eine limitierte Preisphase. Erhalte es für 198 , solange unter 10 Verkäufen. Sobald dieses Limit erreicht ist, wird der neue Preis 249 sein. Aktuell verkauft: 9 Exemplare.


MQl5-Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy

Anleitungen: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451 

Wende dich für die richtigen Backtest-Einstellungen an mich – ich sende dir alles Nötige.


Entwickelt für Händler, die Wert auf Einfachheit, Stabilität und strenge Kontrolle legen, ist Voidly dein Trading-Assistent für ein Chart, speziell entwickelt, um die Regeln von Prop-Firmen und die Verwaltung privater Konten zu handhaben.


Treuebonus – schreibe mir nach dem Kauf, um ein complimentary Geschenk-EA und den Telegram Kanal-Link zu erhalten.

Schicke eine Nachricht, um eine Demo-Konto Testversion zu erhalten.

Wie der EA funktioniert

  • Er überwacht dynamische Preisregionen, die aus adaptiven gleitenden Durchschnitten und volumengewichteten Levels bestehen. Einstiegssignale werden nur validiert, wenn der Preis während der Spitzenliquiditätsfenster mit diesen Zonen interagiert, was Präzision und Sicherheit gewährleistet.

Intelligentes Risikomanagement

  • Berechnet automatisch die Losgröße basierend auf der Kontogröße und den Drawdown-Grenzen
  • Setzt dein Konto niemals unsicheren Risikostufen aus

 Entwickelt für Prop-Firma-Herausforderungen

  • Konsistentes Verhalten bei niedrigem Drawdown für stabile Equity-Kurven (wenn du Probleme hast, kontaktiere mich)
  • Einfache Benutzung

 Beste Nutzung: Anheften an AUDJPY auf dem Zeitrahmen M30

 Nur auf einem Chart ausführen! EA verwaltet alles intern – keine Notwendigkeit, an mehreren Symbolen anzuhängen.
Empfohlene Produkte
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experten
Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
Experten
NeoPips Engine EA – Die ultimative Trading-Revolution ist da! „Die wahre Stärke des Tradings liegt darin, zu erkennen, was andere übersehen. NeoPips Engine folgt nicht dem Markt – sie beherrscht ihn.“ Über NeoPips Engine EA: Ihr intelligenter Trading-Partner NeoPips Engine EA ist kein gewöhnlicher Trading-Roboter. Es ist ein multidimensionaler, KI-optimierter Expert Advisor, entwickelt für Trader, die Präzision, Anpassungsfähigkeit und langfristige Performance verlangen. Im Gegensatz
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experten
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven ist bis zum 8. Dezember 2025 zum Einführungspreis erhältlich. Dieser Expert Advisor ist universell einsetzbar und passt sich jedem Asset an. Der Multi-Asset Scalper EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader 5-Plattform, das für Scalping-Operationen mit mehreren Assets gleichzeitig entwickelt wurde. Version 8.2 bietet Multi-Timeframe-Technologie mit dreifacher Bestätigung und integriertem Risikomanagement. Technische
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experten
Der S&P 500 Scalper Advisor ist ein innovatives Tool für Trader, die erfolgreich mit dem S&P 500 Index handeln möchten. Der Index ist einer der am häufigsten verwendeten und renommiertesten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarktes und umfasst die 500 größten Unternehmen der USA. Besonderheiten: Automatisierte Handelslösungen:       Der Berater basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und technischen Analysen, um die Strategie automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Vielseitig
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experten
Little Swinger (Beste Wahl für Liebhaber des passiven Einkommens) Entwickelt von RobotechTrading Hauptmerkmale: Finanzielle Freiheit Backtesting-Ergebnisse stimmen mit echten Live-Handelsergebnissen überein Angemessene TP und SL Kontrolliertes Risiko Hochgradig optimierte Einstellungen Läuft auf unseren echten Live-Konten Geringes Risiko, Geringer Drawdown, Wenig Stress, Wenig, aber stabiles Einkommen, einfach einstellen und vergessen. Strategie: Nicht indikatorbasiert Kein Martingal Kein Ras
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experten
Market Maestro: Ihr idealer Partner für den automatisierten Devisenhandel Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Assistenten für den Handel am Devisenmarkt sind, ist Market Maestro genau das Richtige für Sie. Dieser moderne Forex-Bot wurde unter Verwendung der neuesten Technologien und Algorithmen entwickelt, so dass er die Marktdaten effektiv analysieren und fundierte Handelsentscheidungen in Echtzeit treffen kann. Hauptmerkmale von Market Maestro 1. Multicurrency-Fähigkeit für breite
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experten
Classic Market Surfer EA - Eine zeitlose, bewährte Strategie für den Goldhandel Jahrelang war diese leistungsstarke Handelsstrategie der Öffentlichkeit verborgen und nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Jetzt ist der Classic Market Surfer EA zum ersten Mal für Trader wie Sie verfügbar. Dieser EA basiert auf reinen, bewährten Handelsprinzipien und verlässt sich nicht auf trendige Gimmicks wie KI oder maschinelles Lernen. Stattdessen macht er sich eine klassische, robuste Strategie zunutze, die ü
Rebatron MT5
Agus Santoso
Experten
MQL5-Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764099 MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/135899 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/135900 Rebatron – Dreiecks-Hedging-EA für Multi-Pair-Strategien mit niedrigem Floating Rebatron ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der eine Dreiecks-Hedging-Methode für drei wichtige Währungspaare nutzt (Beispiel): EURUSD – GBPUSD – EURGBP Durch die Eröffnung synchronisierter Positionen in diesen Paaren bildet Rebatron ein
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experten
Bolic Eagle EA - Fortgeschrittener Parabolic SAR-gesteuerter Handelsalgorithmus Übersicht Bolic Eagle EA ist eine hochentwickelte algorithmische Handelslösung für Händler, die ein hochgradig anpassungsfähiges und automatisiertes System suchen, das auf dem Parabolic SAR-Indikator basiert. Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um Marktumkehrungen zu erkennen und zu nutzen, indem er die Präzision des Parabolic SAR nutzt und mit optionalen Trendbestätigungstools, fortschrittlichen Risikoman
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Experten
Dieser Roboter ist ein automatisiertes Handelswerkzeug, das diese beiden beliebten Indikatoren nutzt, um Handelsmöglichkeiten auf dem Forex-Markt zu identifizieren. Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der die relative Stärke eines Vermögenswertes im Vergleich zu anderen Vermögenswerten auf dem Markt misst. Bollinger-Bänder sind ein Indikator, der die Volatilität des Marktes misst und dazu beiträgt, Preisgrenzen für einen bestimmten Vermögenswert zu bestimmen. Der Ha
Kintech Gold
Doan Van Hai
Experten
Following our guide, you will gain more than you lose. EA für Langfristige. Stabiler Gewinn - minimales Risiko. Symbol: XAUUSD Anhängen an jeden Zeitrahmen Mindesteinlage: 3000$ - Berechnen Sie den Gewinn pro Monat Live-Signal: https: //www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signale+Mein EA Eingabeanweisung: 1. Bei XAU 2 Ziffern (z.B.: 1843.23) bitte einstellen - Eingabe [3. Max spread]: 55 - Eingabe [ 9. Schrittweite]: 100 2. Bei XAU 3-stellig (z.B.: 1843.235) bitte einstellen - Eingabe [
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Enjoy Dax40 Scaper Mt5
Pankaj Kapadia
Experten
Die Zukunft des Enjoy Dax40 Scalper: Erschließen Sie das Potenzial Ihrer Handelsreise mit dem Enjoy Dax40 Scalper EA, der sorgfältig für Scalping-Strategien in höheren Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser leistungsstarke EA zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, die Feinheiten der Dax40 (De40) oder Ger40 Indizes zu navigieren und erweitert seine Fähigkeiten auf die UsTec (Nasdaq100) und US30 (DJ IND) Märkte. Mit einer strategischen Mischung aus unserem eigenen Trendindikator und anderen kurzfri
Flashpip Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
Flashpip Skalierer EA Kernsystem Übersicht Flashpip Scalper ist ein KI-gesteuertes Multi-Symbol-Scalping-System, das für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Es nutzt fortschrittliche algorithmische Handelsstrategien mit Echtzeit-Marktanalyse, Risikomanagement-Protokollen und sitzungsbasierter Filterung, um Hochfrequenz-Trades über mehrere Währungspaare und Gold (XAUUSD) auszuführen. Das System wurde sowohl für Validierungstests als auch für Live-Handelsumgebungen entwickelt. Primäre Han
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experten
Dieser Algorithmus gedeiht unter extremen Volatilitätsbedingungen. Er bewertet die Bedingungen vor Marktschluss, geht eine Position ein und steigt aus, wenn der Markt zu Ihren Gunsten extrem schwankt. Der Algorithmus verwendet keine technischen Indikatoren, sondern nur einfache mathematische Berechnungen. Er funktioniert sehr gut auf nicht direktionalen Märkten, insbesondere auf FOREX, die kurzfristig sehr unruhig sind. Sie können die Regel auch auf andere Anlageklassen anwenden. 20 Jahre Backte
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experten
Investopedia FIVE EA basiert auf diesem Artikel: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp HANDELSBEDINGUNGEN - Achten Sie darauf, dass der Handel mit Währungspaaren unter dem X-Periode EMA und MACD im negativen Bereich liegt. - Warten Sie, bis der Kurs den EMA für den Zeitraum X überschreitet, und vergewissern Sie sich dann, dass der MACD entweder dabei ist, von negativ nach positiv zu wechseln, oder innerhalb von fünf Balken in den positiven Bereich eingetreten
Dark Mars
Evgeniy Scherbina
5 (1)
Experten
Der Dark Mars Expert Advisor ist bereit für den vollautomatischen Handel mit verschiedenen Symbolen. Der Dark Mars EA ist ein Scalper, den ich auf den Zeitrahmen M5, M15, M30 und H1 getestet habe. Der EA eröffnet Trades bei Ausbrüchen oder Pullbacks basierend auf dem Bollinger Bands Indikator. Der EA ist mit den Standardeinstellungen sofort handelsbereit - für GBPUSD und USDCAD ist keine Optimierung erforderlich. Ein bekannter Vorteil von Scalpers ist die hohe Anzahl der täglich ausgeführten Tr
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Experten
Der Market Beast Dominator EA ist ein automatisches Handelssystem, das für den Forex-Markt entwickelt wurde. Es basiert in erster Linie auf der Analyse der Marktstruktur und identifiziert wichtige strukturelle Verschiebungen wie Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHOCH) , um Richtungsvorgaben und präzise Einstiegszonen zu bestimmen. Indem er sich darauf konzentriert, wie sich der Preis um strukturelle Bruchpunkte herum verhält, erfasst der EA Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit,
Goldfish MT5
Elvira Zalalutdinova
Experten
Goldfish MT5 - ist ein automatischer Trendjäger für Gold. Er fängt den Trend ein, bevor er beginnt Goldfish MT5 - ist nicht nur ein Roboter, sondern Ihr strategischer Vorteil auf dem Goldmarkt, der auf fortschrittlicher KI-Technologie basiert Dieser Expert Advisor ist ein Ensemble von Modellen, die auf einem Raum von synthetisierten hochdimensionalen Merkmalen trainiert wurden Er verwendet ein System, das Trendniveaus identifiziert und automatisch starke globale Niveaus auf der Grundlage der Ma
Guard Scalper
Entus Sofian
Experten
Guard Scalper EA ist ein Scalper-Roboter, der auf der Analyse von Markttrends basiert. Guard Scalper EA sucht nach potenziellen High Probability Entries als Auslöser für den Einstieg in den Markt. Guard Scalper EA eignet sich für Paare mit niedrigen Spreads wie EURUSD, GBPUSD oder USDJPY. Empfehlung: Bitte fügen Sie Guard Scalper EA hinzu und lassen Sie ihn auf Paaren mit niedrigen Spreads wie EURUSD, GBPUSD oder USDJPY auf M5-Zeitrahmen laufen. Sie können auf diesen Paaren gleichzeitig laufen.
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird als fundamental bezeichnet, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Weitere Produkte dieses Autors
Made to Echo
Luaiy Ibra Hakiki Lubis
4 (7)
Experten
Treffen Sie Made to Echo Dies ist eine begrenzte Preisphase. Erhalten Sie es zu 99, solange unter 5 Verkäufe. Sobald diese Obergrenze erreicht ist, wird der neue Preis 129 sein. Derzeit verkauft: 4 Exemplare. MQl5-Kanal :  https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy Anleitungen:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451   Kontaktieren Sie uns für die richtigen Backtest-Einstellungen — Ich sende Ihnen alles Notwendige. Entwickelt für Händler, die Einfachheit, Stabilität und strikte Kontrol
Pure Veil
Luaiy Ibra Hakiki Lubis
Experten
Treffen Sie Pure Veil This is a limited pricing phase. Get it at 80 while under 5 sales. Once that cap is reached, new price will be 105. Currently sold: 7 copies. MQl5-Kanal :  https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy Anleitungen:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451   Reach out for the correct backtest settings — I’ll send you everything needed. Entwickelt für Trader, die Einfachheit, Stabilität und strenge Kontrolle schätzen, ist Pure Veil Ihr Ein-Chart-Handelsassistent, der sp
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension