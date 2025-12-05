Voidly
Canale MQl5: https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy
Istruzioni: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451
Progettato per i trader che apprezzano semplicità, stabilità e controllo rigoroso, Voidly è il tuo assistente per il trading su un solo grafico, progettato per gestire sia le regole delle società di prop trading che la gestione degli account privati.
Come funziona l'EA
- Monitora zone di prezzo dinamiche costruite da medie mobili adattive e livelli ponderati per volume. I segnali di ingresso sono convalidati solo quando il prezzo interagisce con queste zone durante le finestre di liquidità massima, garantendo precisione e sicurezza.
Gestione del rischio intelligente
- Calcola automaticamente la dimensione del lotto in base alla dimensione del conto e ai limiti di drawdown
- Non espone mai il tuo conto a livelli di rischio non sicuri
Progettato per le sfide delle società di prop trading
- Comportamento di drawdown basso e costante per curve di equity stabili (se hai problemi contattami)
- Facile da usare
Miglior utilizzo: Collega a AUDJPY sul timeframe M30
Esegui solo su un grafico! L'EA gestisce tutto internamente – non è necessario collegarsi a più simboli.