Voidly

Incontra Voidly

Questa è una fase di prezzo limitato. Acquistalo a 199 mentre ci sono meno di 5 vendite. Una volta raggiunto quel limite, il nuovo prezzo sarà 246. Attualmente venduti: 1 copie.


Canale MQl5: https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy

Istruzioni: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451 

Contattami per le impostazioni di backtest corrette — Ti invierò tutto il necessario.


Progettato per i trader che apprezzano semplicità, stabilità e controllo rigoroso, Voidly è il tuo assistente per il trading su un solo grafico, progettato per gestire sia le regole delle società di prop trading che la gestione degli account privati.


Bonus fedeltà — inviami un messaggio dopo l'acquisto per ottenere un EA regalo e il link del canale Telegram.

Invia un messaggio per ricevere una versione di prova di un conto demo.

Come funziona l'EA

  • Monitora zone di prezzo dinamiche costruite da medie mobili adattive e livelli ponderati per volume. I segnali di ingresso sono convalidati solo quando il prezzo interagisce con queste zone durante le finestre di liquidità massima, garantendo precisione e sicurezza.

Gestione del rischio intelligente

  • Calcola automaticamente la dimensione del lotto in base alla dimensione del conto e ai limiti di drawdown
  • Non espone mai il tuo conto a livelli di rischio non sicuri

 Progettato per le sfide delle società di prop trading

  • Comportamento di drawdown basso e costante per curve di equity stabili (se hai problemi contattami)
  • Facile da usare

 Miglior utilizzo: Collega a AUDJPY sul timeframe M30

 Esegui solo su un grafico! L'EA gestisce tutto internamente – non è necessario collegarsi a più simboli.
