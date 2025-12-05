Incontra Voidly

Questa è una fase di prezzo limitato. Acquistalo a 199 mentre ci sono meno di 5 vendite. Una volta raggiunto quel limite, il nuovo prezzo sarà 246. Attualmente venduti: 1 copie.





Canale MQl5: https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy Istruzioni: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451 Contattami per le impostazioni di backtest corrette — Ti invierò tutto il necessario.





Progettato per i trader che apprezzano semplicità, stabilità e controllo rigoroso, Voidly è il tuo assistente per il trading su un solo grafico, progettato per gestire sia le regole delle società di prop trading che la gestione degli account privati.





Bonus fedeltà — inviami un messaggio dopo l'acquisto per ottenere un EA regalo e il link del canale Telegram. Invia un messaggio per ricevere una versione di prova di un conto demo.

Come funziona l'EA Monitora zone di prezzo dinamiche costruite da medie mobili adattive e livelli ponderati per volume. I segnali di ingresso sono convalidati solo quando il prezzo interagisce con queste zone durante le finestre di liquidità massima, garantendo precisione e sicurezza.

Gestione del rischio intelligente Calcola automaticamente la dimensione del lotto in base alla dimensione del conto e ai limiti di drawdown

Non espone mai il tuo conto a livelli di rischio non sicuri

Progettato per le sfide delle società di prop trading Comportamento di drawdown basso e costante per curve di equity stabili (se hai problemi contattami)

Facile da usare