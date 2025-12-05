Rencontrer Voidly

Ceci est une phase de tarification limitée. Procurez-le à 199 tant qu'il y a moins de 5 ventes. Une fois ce cap atteint, le nouveau prix sera 305. Actuellement vendu : 1 copies.





Canal MQl5 : https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy Instructions : https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451 Contactez-moi pour les paramètres de backtest corrects — je vous enverrai tout ce qui est nécessaire.





Conçu pour les traders qui apprécient la simplicité, la stabilité et un contrôle strict, Voidly est votre assistant de trading sur un graphique, spécialement conçu pour gérer les règles des sociétés de prop et la gestion de comptes privés.





Bonus de fidélité — envoyez-moi un message après l'achat pour obtenir un EA cadeau et un lien vers le canal Telegram . Envoyez un message pour recevoir une version d'essai compte démo.

Comment fonctionne l'EA Il surveille les zones de prix dynamiques construites à partir de moyennes mobiles adaptatives et de niveaux pondérés par le volume. Les signaux d'entrée ne sont validés que lorsque le prix interagit avec ces zones pendant les fenêtres de liquidité maximale, assurant précision et sécurité.

Gestion intelligente des risques Calcule automatiquement la taille des lots en fonction de la taille du compte et des limites de drawdown

Ne expose jamais votre compte à des niveaux de risque non sécurisés

Conçu pour les défis des sociétés de prop Comportement de drawdown constamment faible pour des courbes de fonds propres stables (si vous avez des problèmes, contactez-moi)

Facile à utiliser