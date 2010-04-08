Voidly
- Luaiy Ibra Hakiki Lubis
- 버전: 1.0
- 활성화: 5
만나세요 Voidly
이것은 한정된 가격 단계입니다. 10 판매 중 198로 구매하세요. 한도가 도달하면 새로운 가격은 249가 됩니다. 현재 판매된 수량: 9 부.
MQl5 채널 : https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy
지침: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451
올바른 백테스트 설정을 위해 연락하십시오 — 필요한 모든 것을 보내드리겠습니다.
단순성, 안정성 및 엄격한 관리를 중시하는 트레이더를 위해 설계된 Voidly는 프로펌 규칙과 개인 계좌 관리를 모두 처리하도록 특별히 제작된 단일 차트 거래 보조 도구입니다.
충성도 보너스 — 구매 후 저에게 메시지를 보내면 무료 선물 EA와 텔레그램 채널 링크를 받습니다.
메시지를 보내면 데모 계정 시험 빌드를 받습니다.
EA 작동 방식
- 동적 가격 영역을 모니터링하며, 적응형 이동 평균과 거래량 가중 수준으로 구성됩니다. 진입 신호는 가격이 이 영역과 상호작용 시 유동성 피크 시간대에만 검증되어 정확성과 안전성을 보장합니다.
지능형 리스크 관리
- 계정 크기와 최대 손실 한도에 따라 자동으로 로트 크기를 계산합니다
- 계정을 위험한 수준에 노출시키지 않습니다
프로펌 도전 과제를 위해 설계됨
- 안정적인 자산 곡선을 위한 일관된 낮은 손실 행동 (문제가 있을 경우 저에게 연락하십시오)
- 사용하기 쉬움
최고의 사용: AUDJPY의 M30 시간대에 부착
하나의 차트에서만 실행하세요! EA가 내부적으로 모든 것을 관리합니다 – 여러 기호에 부착할 필요가 없습니다.
