만나세요 Voidly

이것은 한정된 가격 단계입니다. 10 판매 중 198로 구매하세요. 한도가 도달하면 새로운 가격은 249가 됩니다. 현재 판매된 수량: 9 부.





MQl5 채널 : https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy 지침: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451 올바른 백테스트 설정을 위해 연락하십시오 — 필요한 모든 것을 보내드리겠습니다.





단순성, 안정성 및 엄격한 관리를 중시하는 트레이더를 위해 설계된 Voidly는 프로펌 규칙과 개인 계좌 관리를 모두 처리하도록 특별히 제작된 단일 차트 거래 보조 도구입니다.





충성도 보너스 — 구매 후 저에게 메시지를 보내면 무료 선물 EA와 텔레그램 채널 링크를 받습니다. 메시지를 보내면 데모 계정 시험 빌드를 받습니다.

EA 작동 방식 동적 가격 영역을 모니터링하며, 적응형 이동 평균과 거래량 가중 수준으로 구성됩니다. 진입 신호는 가격이 이 영역과 상호작용 시 유동성 피크 시간대에만 검증되어 정확성과 안전성을 보장합니다.

지능형 리스크 관리 계정 크기와 최대 손실 한도에 따라 자동으로 로트 크기를 계산합니다

계정을 위험한 수준에 노출시키지 않습니다

프로펌 도전 과제를 위해 설계됨 안정적인 자산 곡선을 위한 일관된 낮은 손실 행동 (문제가 있을 경우 저에게 연락하십시오)

사용하기 쉬움