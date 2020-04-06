认识 Voidly

这是一个限时定价阶段。在销售量低于 10 时，以 198 购买。一旦达到该上限，新价格将为 249。当前售出: 9 本。









为重视简单性、稳定性和严格控制的交易者设计， Voidly 是您的单图表交易助手，旨在处理 prop 公司规则和私人账户管理。





忠诚奖励 — 购买后给我发消息以获得免费 礼品EA 和 Telegram 频道链接。 发送消息以接收 演示账户 试用 版本。

EA的工作原理 它监控由自适应移动平均线和成交量加权水平构建的动态价格区间。只有在价格与这些区间在高流动性窗口期间互动时，才能验证进入信号，从而确保精准和安全。

智能风险管理 根据账户规模和回撤限制自动计算手数

决不使您的账户暴露于不安全的风险水平

为Prop Firm挑战而建 为稳定的权益曲线提供一致的低回撤表现（如果您有问题，请联系我）

易于使用