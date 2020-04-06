Voidly
- 专家
- Luaiy Ibra Hakiki Lubis
- 版本: 1.0
- 激活: 5
认识 Voidly
这是一个限时定价阶段。在销售量低于 10 时，以 198 购买。一旦达到该上限，新价格将为 249。当前售出: 9 本。
MQl5频道 : https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy
说明: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451
联系我获取正确的回测设置 — 我会发送你所需的一切。
为重视简单性、稳定性和严格控制的交易者设计， Voidly 是您的单图表交易助手，旨在处理 prop 公司规则和私人账户管理。
忠诚奖励 — 购买后给我发消息以获得免费 礼品EA 和 Telegram 频道链接。
发送消息以接收 演示账户 试用 版本。
EA的工作原理
- 它监控由自适应移动平均线和成交量加权水平构建的动态价格区间。只有在价格与这些区间在高流动性窗口期间互动时，才能验证进入信号，从而确保精准和安全。
智能风险管理
- 根据账户规模和回撤限制自动计算手数
- 决不使您的账户暴露于不安全的风险水平
为Prop Firm挑战而建
- 为稳定的权益曲线提供一致的低回撤表现（如果您有问题，请联系我）
- 易于使用
最佳使用： 附加到 AUDJPY 上，时间框架为 M30
仅在一张图表上运行！ EA内部管理一切 — 无需附加到多个符号。