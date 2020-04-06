Voidly
- エキスパート
- Luaiy Ibra Hakiki Lubis
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
出会い Voidly
これは限定価格のフェーズです。 10 セール中に 198 で入手してください。その上限に達したら、新しい価格は 249 になります。現在の販売数: 9 コピー。
MQl5 チャンネル : https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy
インストラクション: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451
正しいバックテスト設定についてお問い合わせください — 必要なすべてをお送りします。
シンプルさ、安定性、厳格な管理を重視するトレーダー向けに設計されたVoidlyは、プロップファームのルールとプライベートアカウント管理の両方に対応するために特別に作られた、あなたのワンチャート取引アシスタントです。
ロイヤルティボーナス — 購入後にメッセージを送って、無料のギフトEAとTelegramチャンネルリンクを取得してください。
メッセージを送ってデモアカウントのトライアルビルドを受け取ってください。
EAの動作原理
- 適応移動平均とボリューム加重レベルから構築された動的価格ゾーンを監視します。エントリー信号は、流動性のピークウィンドウ中に価格がこれらのゾーンと相互作用する場合のみ検証され、精度と安全性を確保します。
インテリジェントリスク管理
- 口座残高とドローダウンの制限に基づいて、自動的にロットサイズを計算します
- あなたのアカウントを安全でないリスクレベルにさらすことは決してありません
プロップファームチャレンジ用に構築
- 安定したエクイティカーブのための一貫した低いドローダウンの振る舞い（問題がある場合はご連絡ください）
- 使いやすい
最適な使用方法: タイムフレームM30のAUDJPYにアタッチします
1つのチャートにのみ実行してください！ EAはすべてを内部で管理します - 複数のシンボルにアタッチする必要はありません。