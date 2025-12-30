The Moon Ladder PRO

Die Moon Ladder ist ein vollautomatischer Multipair-Handelsexperte, der von einem erfahrenen Trader und Programmierer entwickelt wurde. Sie können ihn auf echten Konten hier und hier in Aktion sehen.









Wie kann man den EA backtesten?

Um den EA erfolgreich backtesten zu können, müssen Sie 2 Parameter konfigurieren:

1. "Ihre Kontonummer" - tragen Sie hier Ihre Kontonummer ein(sie wird nur für das Backtesting benötigt und wird nicht verwendet, um Sie zu verfolgen, das Produkt zu limitieren usw.),

2. "Symbole einbeziehen (CASE SENSITIVE!)" - Tragen Sie hier die Symbole ein, die Sie backtesten möchten, getrennt durch Kommata.

Wenn eine der obigen Angaben nicht korrekt gemacht wird, schlägt der Backtest fehl.









In der PRO-Version können Sie alle verfügbaren Parameter anpassen. Legen Sie den EA einfach auf einen beliebigen Chart mit M1-Zeitrahmen und er wird automatisch mit mehreren Paaren arbeiten.





Wenn Sie Fragen haben, können Sie mir gerne eine E-Mail schicken.





Haftungsausschluss: Dieses Produkt ist keine Anlage- oder Finanzberatung irgendeiner Art. Ich stelle Ihnen nur ein Softwareprodukt mit Beispiel-Einstellungen zur Verfügung und Sie sind die einzige Person, die dafür verantwortlich ist, Ihre Situation und Risiken zu analysieren, zu prüfen, ob das Produkt für Sie geeignet ist und Ihre eigenen Einstellungen zu erstellen.