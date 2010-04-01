Taolishen MT4

### 用户如何自定义各种各样的策略？
这正是EA的魅力所在。理论上，任何可以被量化和规则化的策略，都可以编程实现为EA。以下是一些常见的策略类型和自定义思路：
#### 1. 技术指标型策略
对于交易者而言，EA是一个极其强大的工具，它一个**忠实的执行者**。更是能够产生稳定盈利的**交易逻辑和策略思想**。
但前提是你需要拥有一个优秀的EA
Taolishen的核心功能:
1 单货币交易
2 多货币对冲交易
3 实时市场交易
4 挂单交易
5 交易频率切换
6 多种加仓方式切换
7 加仓量及持仓量可控性
8 定向交易设定
9 买/卖交易策略方式的独立性
关于EA的交易
1.  **自动入场（开仓）**
2.  **自动出场（平仓）**
3.  **自动风险管理**
4.  **高频交易与多品种监控**
**回溯测试**
这类策略更侧重于纯粹的价格走势和图表形态。
*   **例子**：
    *   **支撑阻力**：在关键的支撑位挂多单，在阻力位挂空单。
    *   **K线形态**：识别出“锤子线”、“吞没形态”、“黄昏之星”等经典形态后自动交易。
    *   **突破交易**：当价格突破某个重要的盘整区间或前高/前低时，顺势入场。
*   **自定义点**：用户可以定义如何识别支撑阻力（例如，前期高低点、斐波那契回撤位）、以及K线形态的具体构成规则。
#### 3. 网格与马丁格尔策略类策略试图通过仓位管理来捕捉市场的任何波动，但风险通常较高。
*   **例子**：
    *   **网格交易**：在某个价格区间内，等间距地设置一系列买入和卖出订单。无论价格向哪个方向波动，都有订单可以获利。
    *   **马丁格尔**：在每一笔亏损的交易后，加倍下一笔交易的仓位，期望在一次盈利后能覆盖所有亏损并实现盈利。
*   **自定义点**：用户可以设置网格的间距、层数、每层的仓位大小，以及马丁格尔的起始仓位、加仓倍数和止损线。
#### 4. 套利与对冲策略
这类策略试图利用市场间的价差或相关性来获取低风险收益。
*   **例子**：
    *   **统计套利**：寻找两个高度相关的品种（如EUR/USD和GBP/USD），当它们的价差偏离历史正常范围时，做多弱势品种，做空强势品种，期待价差回归。
    *   **时间套利**：在不同交易所或不同时间段利用微小的价格差异进行交易（对网络和执行速度要求极高）。
*   **自定义点**：用户可以定义相关的品种对、计算价差的方法、以及触发交易的偏离阈值。
#### 5. 基本面新闻交易策略
虽然MT4/MT5不直接提供基本面数据，但可以通过其他方式间接实现。
*   **例子**：
    *   **波动性捕捉**：在重要经济数据（如非农、CPI）公布前几分钟，在市场两侧挂上突破单（Buy Stop和Sell Stop），无论价格向哪个方向剧烈波动，都能捕捉到行情。
    *   **通过时间触发**：设定在特定新闻事件发生的时间点附近，自动执行某种操作。
*   **自定义点**：用户可以预设新闻事件的时间、挂单的距离、以及订单的有效期。
### 总结
**EA的核心价值在于将模糊的主观决策，转变为精确、可回溯、可执行的客观规则。**
**优势：**
*   **纪律性**：杜绝情绪干扰（恐惧、贪婪）。
*   **效率**：24小时不间断工作，反应速度远超人类。
*   **精准**：严格执行预设策略，分毫不差。
*   **可验证性**：通过回溯测试验证策略的有效性。
**挑战与风险：**
*   **过度优化**：在历史数据上表现完美的策略，在未来可能失效。
*   **技术故障**：网络中断、平台卡顿等可能导致严重损失。
*   **市场环境变化**：一种策略不可能在所有市场行情（如趋势市、震荡市）中都盈利。
*   **编程能力**：需要具备一定的编程知识来编写或修改EA。

