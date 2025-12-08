Pulse Panel Pro
- Utilità
- HEGUI Morad
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 8 dicembre 2025
- Attivazioni: 7
Questo pannello è nato con una filosofia chiara: solo l’essenziale. Pulito, minimalista e senza fronzoli, mostra esclusivamente le informazioni che servono davvero per decidere: scanner di tendenza, scanner di momentum, forza relativa delle valute e direzione dominante del mercato. Tutto è organizzato in un’interfaccia chiara e leggibilissima in una frazione di secondo – pensata per il trading attivo e per i challenge Prop Firm.
A differenza dei pannelli sovraccarichi e caotici che si trovano sul Market, questo punta tutto sull’efficienza. Include pulsanti di azione immediata per entrare a mercato, spostare lo Stop Loss, applicare il Risk-Reward, attivare il breakeven o chiudere parzialmente. Zero perdite di tempo, zero passaggi inutili, zero possibilità di errore.
La gestione del rischio è 100 % automatizzata. Il pannello calcola da solo il lotto ottimale in base alla tua % di rischio e alla distanza dello Stop Loss. Niente calcolatrici esterne: il rischio resta sempre controllato, costante e perfettamente calibrato sia nel trading live che nei challenge Prop Firm.
È un vero e proprio ambiente di trading completo che permette di operare in modo pulito, veloce, senza stress e con disciplina professionale. Perfetto per scalper, day trader, swing trader e per chiunque voglia finalmente costruire una disciplina ferrea e risultati costanti.
Funzionalità principali
1. Esecuzione a mercato
Ingresso fulmineo. Pulsanti buy/sell aprono la posizione con un solo clic – ideale per scalping su MT5 e entrate intraday precise.
2. Stop Loss dinamico
Due modalità disponibili:
- Basato su ATR → si adatta automaticamente alla volatilità corrente
- Punti fissi → controllo manuale totale
3. Take Profit basato su Risk-Reward
Il pannello posiziona automaticamente il TP secondo il R:R scelto. Chiaro, logico e sempre riproducibile.
4. Breakeven
Automatico o manuale. Protegge il trade non appena va in profitto.
5. Chiusura parziale
Automatica o manuale. Ideale per spianare l’equity, proteggere profitti intermedi e gestire inversioni improvvise.
6. Scanner Momentum su 9 asset
Analisi in tempo reale di tendenza e momentum per individuare subito le coppie più forti del momento.
7. Misuratore di forza delle valute
Mostra la forza relativa di ogni valuta così da evitare coppie laterali e tradare solo quelle più direzionali.
8. Sincronizzazione automatica dei grafici
Clicchi su un simbolo nella watchlist e tutti i grafici aperti passano immediatamente su quel simbolo. Analisi multi-timeframe istantanea senza toccare mouse né tastiera – un risparmio di tempo enorme nel trading live.
Calcolo automatico del lotto
Il pannello calcola da solo il lotto corretto in base alla tua percentuale di rischio e alla distanza dello Stop Loss.
Gestione del rischio sempre coerente, senza errori e senza rischio di sovraesposizione.
Filosofia del Pannello: Disciplina · Precisione · Prop-Firm Ready
Non è un giocattolo. È uno strumento di disciplina professionale progettato per eliminare gli errori classici che tengono i trader in perdita:
- Aumentare il lotto per “recuperare”
- Spostare o allargare lo Stop Loss per speranza
- Entrate impulsive senza segnale
- Mediare posizioni perdenti
- Tradare sotto stress o tilt
Nessuna martingala, nessuna accumulazione caotica. Ogni operazione è intenzionale e allineata a un piano reale.
Impone uno stile di trading perfettamente compatibile con le regole delle Prop Firm più severe:
- Rischio per trade rigorosamente rispettato
- Nessuna sovraesposizione possibile
- Breakeven automatico rapido
- Chiusure parziali per stabilizzare l’equity
La maggior parte dei trader non perde per la strategia, ma per mancanza di disciplina operativa.
Questo pannello è stato creato esattamente per cancellare quei comportamenti distruttivi.
Se vuoi disciplina d’acciaio, gestione del rischio blindata e dire addio agli errori ricorrenti, questo è lo strumento che aspettavi.
Ho rilasciato anche una versione completamente gratuita così chiunque possa provarlo senza impegno.
I vostri feedback contano davvero: ogni commento aiuta a rendere il pannello ancora migliore per tutta la community.
Prova la versione gratuita qui: https://www.mql5.com/it/market/product/157780
Buon trading a tutti!