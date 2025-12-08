Pulse Panel Pro

Questo pannello è nato con una filosofia chiara: solo l’essenziale. Pulito, minimalista e senza fronzoli, mostra esclusivamente le informazioni che servono davvero per decidere: scanner di tendenza, scanner di momentum, forza relativa delle valute e direzione dominante del mercato. Tutto è organizzato in un’interfaccia chiara e leggibilissima in una frazione di secondo – pensata per il trading attivo e per i challenge Prop Firm.

A differenza dei pannelli sovraccarichi e caotici che si trovano sul Market, questo punta tutto sull’efficienza. Include pulsanti di azione immediata per entrare a mercato, spostare lo Stop Loss, applicare il Risk-Reward, attivare il breakeven o chiudere parzialmente. Zero perdite di tempo, zero passaggi inutili, zero possibilità di errore.

La gestione del rischio è 100 % automatizzata. Il pannello calcola da solo il lotto ottimale in base alla tua % di rischio e alla distanza dello Stop Loss. Niente calcolatrici esterne: il rischio resta sempre controllato, costante e perfettamente calibrato sia nel trading live che nei challenge Prop Firm.

È un vero e proprio ambiente di trading completo che permette di operare in modo pulito, veloce, senza stress e con disciplina professionale. Perfetto per scalper, day trader, swing trader e per chiunque voglia finalmente costruire una disciplina ferrea e risultati costanti.

Funzionalità principali

1. Esecuzione a mercato

Ingresso fulmineo. Pulsanti buy/sell aprono la posizione con un solo clic – ideale per scalping su MT5 e entrate intraday precise.

2. Stop Loss dinamico

Due modalità disponibili:

Basato su ATR → si adatta automaticamente alla volatilità corrente

Punti fissi → controllo manuale totale

3. Take Profit basato su Risk-Reward

Il pannello posiziona automaticamente il TP secondo il R:R scelto. Chiaro, logico e sempre riproducibile.

4. Breakeven

Automatico o manuale. Protegge il trade non appena va in profitto.

5. Chiusura parziale

Automatica o manuale. Ideale per spianare l’equity, proteggere profitti intermedi e gestire inversioni improvvise.

6. Scanner Momentum su 9 asset

Analisi in tempo reale di tendenza e momentum per individuare subito le coppie più forti del momento.

7. Misuratore di forza delle valute

Mostra la forza relativa di ogni valuta così da evitare coppie laterali e tradare solo quelle più direzionali.

8. Sincronizzazione automatica dei grafici

Clicchi su un simbolo nella watchlist e tutti i grafici aperti passano immediatamente su quel simbolo. Analisi multi-timeframe istantanea senza toccare mouse né tastiera – un risparmio di tempo enorme nel trading live.

Calcolo automatico del lotto

Il pannello calcola da solo il lotto corretto in base alla tua percentuale di rischio e alla distanza dello Stop Loss.

Gestione del rischio sempre coerente, senza errori e senza rischio di sovraesposizione.

Filosofia del Pannello: Disciplina · Precisione · Prop-Firm Ready

Non è un giocattolo. È uno strumento di disciplina professionale progettato per eliminare gli errori classici che tengono i trader in perdita:

Aumentare il lotto per “recuperare”

Spostare o allargare lo Stop Loss per speranza

Entrate impulsive senza segnale

Mediare posizioni perdenti

Tradare sotto stress o tilt

Nessuna martingala, nessuna accumulazione caotica. Ogni operazione è intenzionale e allineata a un piano reale.

Impone uno stile di trading perfettamente compatibile con le regole delle Prop Firm più severe:

Rischio per trade rigorosamente rispettato

Nessuna sovraesposizione possibile

Breakeven automatico rapido

Chiusure parziali per stabilizzare l’equity

La maggior parte dei trader non perde per la strategia, ma per mancanza di disciplina operativa.

Questo pannello è stato creato esattamente per cancellare quei comportamenti distruttivi.

Se vuoi disciplina d’acciaio, gestione del rischio blindata e dire addio agli errori ricorrenti, questo è lo strumento che aspettavi.

Ho rilasciato anche una versione completamente gratuita così chiunque possa provarlo senza impegno.

I vostri feedback contano davvero: ogni commento aiuta a rendere il pannello ancora migliore per tutta la community.

Prova la versione gratuita qui: https://www.mql5.com/it/market/product/157780



Buon trading a tutti!