Pulse Panel Pro

Questo pannello è nato con una filosofia chiara: solo l’essenziale. Pulito, minimalista e senza fronzoli, mostra esclusivamente le informazioni che servono davvero per decidere: scanner di tendenza, scanner di momentum, forza relativa delle valute e direzione dominante del mercato. Tutto è organizzato in un’interfaccia chiara e leggibilissima in una frazione di secondo – pensata per il trading attivo e per i challenge Prop Firm.

A differenza dei pannelli sovraccarichi e caotici che si trovano sul Market, questo punta tutto sull’efficienza. Include pulsanti di azione immediata per entrare a mercato, spostare lo Stop Loss, applicare il Risk-Reward, attivare il breakeven o chiudere parzialmente. Zero perdite di tempo, zero passaggi inutili, zero possibilità di errore.

La gestione del rischio è 100 % automatizzata. Il pannello calcola da solo il lotto ottimale in base alla tua % di rischio e alla distanza dello Stop Loss. Niente calcolatrici esterne: il rischio resta sempre controllato, costante e perfettamente calibrato sia nel trading live che nei challenge Prop Firm.

È un vero e proprio ambiente di trading completo che permette di operare in modo pulito, veloce, senza stress e con disciplina professionale. Perfetto per scalper, day trader, swing trader e per chiunque voglia finalmente costruire una disciplina ferrea e risultati costanti.

Funzionalità principali

1. Esecuzione a mercato

Ingresso fulmineo. Pulsanti buy/sell aprono la posizione con un solo clic – ideale per scalping su MT5 e entrate intraday precise.

2. Stop Loss dinamico

Due modalità disponibili:

  • Basato su ATR → si adatta automaticamente alla volatilità corrente
  • Punti fissi → controllo manuale totale

3. Take Profit basato su Risk-Reward

Il pannello posiziona automaticamente il TP secondo il R:R scelto. Chiaro, logico e sempre riproducibile.

4. Breakeven

Automatico o manuale. Protegge il trade non appena va in profitto.

5. Chiusura parziale

Automatica o manuale. Ideale per spianare l’equity, proteggere profitti intermedi e gestire inversioni improvvise.

6. Scanner Momentum su 9 asset

Analisi in tempo reale di tendenza e momentum per individuare subito le coppie più forti del momento.

7. Misuratore di forza delle valute

Mostra la forza relativa di ogni valuta così da evitare coppie laterali e tradare solo quelle più direzionali.

8. Sincronizzazione automatica dei grafici

Clicchi su un simbolo nella watchlist e tutti i grafici aperti passano immediatamente su quel simbolo. Analisi multi-timeframe istantanea senza toccare mouse né tastiera – un risparmio di tempo enorme nel trading live.

Calcolo automatico del lotto

Il pannello calcola da solo il lotto corretto in base alla tua percentuale di rischio e alla distanza dello Stop Loss.
Gestione del rischio sempre coerente, senza errori e senza rischio di sovraesposizione.

Filosofia del Pannello: Disciplina · Precisione · Prop-Firm Ready

Non è un giocattolo. È uno strumento di disciplina professionale progettato per eliminare gli errori classici che tengono i trader in perdita:

  • Aumentare il lotto per “recuperare”
  • Spostare o allargare lo Stop Loss per speranza
  • Entrate impulsive senza segnale
  • Mediare posizioni perdenti
  • Tradare sotto stress o tilt

Nessuna martingala, nessuna accumulazione caotica. Ogni operazione è intenzionale e allineata a un piano reale.

Impone uno stile di trading perfettamente compatibile con le regole delle Prop Firm più severe:

  • Rischio per trade rigorosamente rispettato
  • Nessuna sovraesposizione possibile
  • Breakeven automatico rapido
  • Chiusure parziali per stabilizzare l’equity

La maggior parte dei trader non perde per la strategia, ma per mancanza di disciplina operativa.
Questo pannello è stato creato esattamente per cancellare quei comportamenti distruttivi.

Se vuoi disciplina d’acciaio, gestione del rischio blindata e dire addio agli errori ricorrenti, questo è lo strumento che aspettavi.

Ho rilasciato anche una versione completamente gratuita così chiunque possa provarlo senza impegno.
I vostri feedback contano davvero: ogni commento aiuta a rendere il pannello ancora migliore per tutta la community.

Prova la versione gratuita qui: https://www.mql5.com/it/market/product/157780

Buon trading a tutti!

