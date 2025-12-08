Pulse Panel Pro

Este panel fue creado con una filosofía clara: ir directo a lo esencial. Diseño limpio, minimalista y sin saturación, muestra únicamente la información que realmente necesitas para decidir: escáner de tendencia, escáner de momentum, fuerza relativa de divisas y dirección dominante del mercado. Todo organizado en una interfaz clara y de lectura ultrarrápida, pensada para trading activo y prop firms.

A diferencia de los paneles sobrecargados y confusos del Market, este prioriza la eficiencia. Incluye botones de acción inmediata para entrar al mercado, mover el Stop Loss, aplicar Risk-Reward, activar breakeven o cerrar parcialmente. Cero pérdida de tiempo, cero pasos innecesarios, cero margen de error.

La gestión de riesgo está 100 % automatizada. El panel calcula al instante el tamaño de lote óptimo según tu % de riesgo y la distancia del Stop Loss. Sin calculadoras externas: tu riesgo siempre controlado, consistente y perfectamente adaptado tanto al trading real como a los challenges de prop firm.

Es un entorno de trading completo que permite operar limpio, rápido, sin estrés y con disciplina profesional. Ideal para scalpers, day traders, swing traders y para cualquiera que quiera fortalecer su disciplina y conseguir consistencia a largo plazo.

Funcionalidades principales

1. Ejecución al mercado

Entrada ultrarrápida. Botones de compra/venta en un solo clic. Perfecto para scalping en MT5 y entradas intradía precisas.

2. Stop Loss dinámico

Dos modos disponibles:

Basado en ATR → se adapta automáticamente a la volatilidad actual

Puntos fijos → control manual total

3. Take Profit según Risk-Reward

El panel coloca automáticamente el TP según el ratio R:R elegido. Claro, lógico y 100 % reproducible.

4. Breakeven

Automático o manual. Protege la operación en cuanto entra en beneficios.

5. Cierre parcial

Automático o manual. Suaviza la curva de capital, asegura ganancias intermedias y gestiona reversión de reversales bruscos.

6. Escáner de Momentum en 9 activos

Análisis en tiempo real de tendencia y momentum para identificar los pares más fuertes del momento.

7. Medidor de fuerza de divisas

Muestra la fuerza relativa de cada moneda y te ayuda a evitar pares laterales y operar solo los más direccionales.

8. Sincronización automática de gráficos

Haz clic en cualquier activo de la watchlist y todos los gráficos abiertos cambian instantáneamente al mismo símbolo. Análisis multi-timeframe ultrarrápido sin tocar el ratón ni el teclado — un ahorro de tiempo brutal en trading en vivo.

Cálculo automático del tamaño de lote

El panel calcula automáticamente el lotaje correcto según tu % de riesgo y la distancia del Stop Loss.

Gestión de riesgo consistente, sin errores y sin posibilidad de sobreexposición.

Filosofía del Panel: Disciplina · Precisión · Listo para Prop Firm

No es un juguete. Es una herramienta de disciplina profesional diseñada para eliminar los errores clásicos que mantienen a los traders en pérdidas:

Aumentar el lote para “recuperar”

Mover o ampliar el Stop Loss por esperanza

Entradas impulsivas sin señal real

Promediar posiciones perdedoras

Operar bajo estrés o tilt

No permite martingala ni acumulación caótica de posiciones. Cada operación es intencional y alineada con un plan real.

Impone un estilo de trading 100 % compatible con las reglas de las prop firms más exigentes:

Riesgo por operación estrictamente respetado

Sin posibilidad de sobreapalancamiento

Breakeven automático rápido

Cierres parciales para estabilizar el capital

La mayoría de traders no pierden por su estrategia, sino por falta de disciplina operativa.

Este panel fue creado precisamente para erradicar esos hábitos destructivos:

Negarse a cortar una pérdida → SL colocado al instante

→ SL colocado al instante Salir demasiado tarde → breakeven y parciales protegen las ganancias

→ breakeven y parciales protegen las ganancias Olvidar asegurar beneficios → todo automatizado

→ todo automatizado Esperar en lugar de ejecutar → marco rígido que sustituye emoción por lógica

Al eliminar errores de comportamiento, PulsePanel te permite operar con el mismo proceso que usan los traders profesionales de las mejores prop firms.

Si quieres disciplina de hierro, gestión de riesgo blindada y acabar con los errores recurrentes, este es el panel que estabas esperando.

También publiqué una versión completamente gratuita para que todo el mundo pueda probarlo a su ritmo.

Tus opiniones importan de verdad: cada comentario ayuda a mejorar el producto para toda la comunidad.

Prueba la versión gratuita aquí: https://www.mql5.com/es/market/product/157780



¡Muy buenos trades a todos!