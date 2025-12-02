Panel Trade Basic ist ein kompaktes, funktionales Panel für den schnellen Handel vom Chart aus. Führen Sie KAUF-, VERKAUFS- und LIMIT-Aufträge aus und schließen Sie Positionen mit einem einzigen Klick oder Tastendruck. Steuern Sie Losgröße, Stop-Loss und Take-Profit sofort, ohne Menüs oder Komplikationen.



Schwebendes und verschiebbares Panel. Markt- und schwebende Aufträge. Hotkeys für den Handel. Visualisierung von P&L und Margin in Echtzeit.



Ideal für manuelle Händler, die Geschwindigkeit und Kontrolle schätzen.

Taste BUY (C)

Taste SELL (V)

Taste CLOSE ALL (X)

Taste Delete Pending (Z)

Taste Move Batch Up (Pfeiltaste nach oben)

Taste LOWER BATCH (Pfeiltaste nach unten)

Taste SHOW/HIDE (P)

