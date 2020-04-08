Timer Candle F

Countdown-Timer für Kerzenschluss.


FUNKTIONEN:

- Exakter Countdown bis zum Kerzenschluss

- Funktioniert auf allen Zeitrahmen (M1 bis MN)

- 2 Anzeigeformate

- Anpassbare Schriftfarbe und -größe

- Einstellbare Position auf dem Chart

- Echtzeitaktualisierung jede Sekunde

IDEAL FÜR:

- Scalping und Daytrading

- Trading mit präzisem Timing

- Üben Sie Zeitmanagement im Betrieb

- Alle Trader, die eine Timingkontrolle benötigen

Wollen Sie mehr?

Upgraden Sie auf Timer PRO und erhalten Sie:

- Gewinn-/Verlustanzeige in Echtzeit

- Grün für Gewinne, rot für Verluste

- Automatische Summe aller Positionen

- Vollständige visuelle Kontrolle Ihrer Operationen


INSTALLATION:

Herunterladen → Auf den Chart ziehen → Fertig

Kompatibel mit Forex, Indizes, Metallen, Kryptowährungen und Aktien auf MetaTrader 5.



timer, kerze, countdown, trading, scalping, timeframe, kostenlos, uhr

Empfohlene Produkte
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der Bars, die Sie in der BarsToScan-Einstellung des Indikators auswählen, aufzeichnet. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Indikatoren
Entdecken Sie mit dem MT4-Indikator "Super Auto Fibonacci " die Kraft der Präzision und Effizienz für Ihren Handel. Dieses hochmoderne Tool wurde sorgfältig entwickelt, um Ihre technische Analyse zu verbessern und Ihnen unschätzbare Erkenntnisse zu liefern, damit Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen können. Hauptmerkmale: Automatisierte Fibonacci-Analyse: Verabschieden Sie sich von der mühsamen manuellen Zeichnung von Fibonacci-Retracements und -Erweiterungen. "Super Auto Fibonacci" ident
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indikatoren
Der Indikator zeigt Signale nach der Strategie von Bill Williams auf dem Chart an . Die Demoversion des Indikators hat die gleichen Funktionen wie die kostenpflichtige Version , außer dass sie nur auf einem Demokonto funktionieren kann . Das Signal "First Wise Man" entsteht, wenn ein divergenter Balken mit Angulation entsteht. Bullish divergent bar - mit niedrigerem Minimum und Schlusskurs in der oberen Hälfte. Bearish divergent bar - höheres Maximum und der Schlusskurs in der unteren Hälfte. E
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indikatoren
FOLGEN SIE DER LINIE DIE VOLLVERSION ERHALTEN SIE HIER: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 Dieser Indikator gehorcht der beliebten Maxime, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Er wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen.
FREE
Two Period RSI
Libertas LLC
5 (4)
Indikatoren
Der Zwei-Perioden-RSI vergleicht langfristige und kurzfristige RSI-Linien und stellt zur besseren Visualisierung eine Füllung zwischen ihnen dar. Die Füllung ist je nach Aufwärtstrend (RSI der kurzen Periode über dem RSI der langen Periode) oder Abwärtstrend (RSI der kurzen Periode unter dem RSI der langen Periode) unterschiedlich gefärbt. Der kurzfristige RSI, der den langfristigen RSI kreuzt, liefert ein robusteres Trendbestätigungssignal als der RSI für eine einzelne Periode. Dies ist ein kle
FREE
LongTerm SupplyDemand
Meryem Sabir
Indikatoren
Long-Term Supply Demand Indicator - Beschreibung Der Long-Term Supply Demand Indicator ist ein professionelles MT4-Tool, das für Händler entwickelt wurde, die Unterstützungs- und Widerstandszonen in höheren Zeitrahmen auf niedrigeren Zeitrahmen verfolgen möchten. Er identifiziert Angebots- und Nachfragebereiche, die sich auf dem H4-Zeitrahmen gebildet haben, und zeigt sie übersichtlich auf M15-, M5- und M1-Charts an, so dass Händler einen präzisen Überblick über die wichtigsten Marktzonen auf
FREE
Triple RSI
Pablo Leonardo Spata
1 (1)
Indikatoren
LOOK AT THE FOLLOWING STRATEGY   WITH THIS INDICATOR.   Triple RSI   is a tool that uses the classic Relative Strength Indicator, but in several timeframes to find market reversals.    1.  ️ Idea behind the indicator and its strategy: In Trading, be it Forex or any other asset, the ideal is   to keep it simple, the simpler the better . The   triple RSI   strategy is one of the simple strategies that seek market returns. In our experience, where there is more money to always be won, i
FREE
WH Price Wave Pattern MT4
Wissam Hussein
4.4 (5)
Indikatoren
Willkommen zu unserem   Preiswellenmuster   MT4 – (ABCD-Muster) –     Das ABCD-Muster ist ein leistungsstarkes und weit verbreitetes Handelsmuster in der Welt der technischen Analyse. Es handelt sich um ein harmonisches Preismuster, das Händler nutzen, um potenzielle Kauf- und Verkaufschancen auf dem Markt zu identifizieren. Mit dem ABCD-Muster können Händler potenzielle Preisbewegungen vorhersehen und fundierte Entscheidungen darüber treffen, wann sie Geschäfte eingehen und beenden. EA-Versio
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indikatoren
Das Penta-O ist ein 6-Punkt-Retracement-Harmonacci-Muster, das normalerweise großen Marktbewegungen vorausgeht. Penta-O-Muster können sich ausdehnen und ziemlich viel neu malen. Um die Dinge einfacher zu machen, implementiert dieser Indikator eine Wendung: Er wartet auf einen Donchian-Ausbruch in die richtige Richtung, bevor er den Handel signalisiert. Das Endergebnis ist ein sich ansonsten wiederholender Indikator mit einem sehr zuverlässigen Handelssignal. Die Donchian Breakout-Periode wird al
FREE
MT Scanner
Niravkumar Maganbhai Patel
4 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator hilft Ihnen, Symbole zu scannen , die sich im Marktbeobachtungsfenster befinden, und Trends mit Warnungen herauszufiltern. Er basiert auf dem effektiven Indikator "SUPERTREND" , der von vielen Händlern für den Handel verwendet wird: Wenn die Farbe des Kästchens auf "Grün " oder "Rot " wechselt, weist er Sie auf einen Trendwechsel für einen Long- oder Short-Einstieg hin. Außerdem werden Sie auf dem Bildschirm benachrichtigt. Wenn die Farbe auf "Grün " wechselt, bedeutet dies, das
FREE
Your Chart
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (1)
Indikatoren
Verbessern Sie Ihr Handelserlebnis mit dem Your Chart Indikator! Dieses kostenlose und hochgradig anpassbare Tool ermöglicht es Händlern, mehrere Zeitrahmen in einer einzigen, übersichtlichen Kerzendarstellung zusammenzuführen, ohne das Originalchart zu verändern. Mit Your Chart können Sie die Anzahl der Balken pro benutzerdefinierter Kerze einstellen – zum Beispiel jede 18 M1-Kerzen in eine zusammenfassen, um einen umfassenderen Blick auf die Markttendenzen zu erhalten. Hauptmerkmale: Benutzerd
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indikatoren
Dieser Indikator wurde entwickelt, um die wahrscheinlichen Umkehrpunkte des Symbolpreises zu finden. Er arbeitet mit einem kleinen Candlestick-Umkehrmuster in Verbindung mit einem Extremwertfilter. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet! Wenn der Extremum-Filter deaktiviert ist, zeigt der Indikator alle Punkte an, die ein Muster aufweisen. Wenn der Extremum-Filter aktiviert ist, funktioniert die Bedingung - wenn die Historie Vorherige Balken 1 Kerzen zurück enthält höhere Kerzen und sie sind we
FREE
SchaffTrendCycle indicator
Etsushi Ishizuka
Indikatoren
Was ist der Schaff Trend Cycle? Der Schaff Trend Cycle (STC) ist ein Oszillator-Indikator, der entwickelt wurde, um Trendwechsel frühzeitig zu erkennen. Im Gegensatz zu traditionellen Indikatoren wie gleitenden Durchschnitten oder dem MACD kombiniert der STC zyklische Marktbewegungen mit Momentum, um den Beginn und das Ende eines Trends klarer darzustellen. Hauptmerkmale Klare Trendwendesignale: Die Zykluslinie steigt bei Aufwärtstrends und fällt bei Abwärtstrends. Rauschunterdrückung in Seitwär
FREE
GJPivots
David Jumbo
Indikatoren
1. Monatliche, wöchentliche und tägliche Pivots werden mit den Anfangs- und Enddaten für jeden Zeitraum berechnet. 2. Dies stellt eine einfache Linie im Diagramm dar, um zu ermitteln, wo sich die Drehpunkte befinden, und den Berechnungsfehler zu reduzieren. 3. Der Indikator hilft dabei, die wichtigsten Drehpunkte des Instruments sehr schnell zu definieren, auch wenn Sie nicht wissen, wie der Drehpunkt berechnet wird. 4. Sie können auch wöchentliche und tägliche Pivots vergleichen, um die Posi
FREE
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indikatoren
Sonderangebot zu Ehren des neuen Jahres und Weihnachten!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Trend-Filter Pro Trend Filter Indikator. Sehr guter Filter für Ihr Handelssystem, ich empfehle, ihn zusammen mit - System Trend Pro oder Quantum Entry PRO zu verwenden Der Indikator malt nicht nach!!! Einstellungen : Ändern Sie den Parameter Periode für eine bessere Filterung ( Standard ist 90) Haben Sie Fragen? Brauchen Sie Hilfe?, Ich bin immer glücklich zu helfen, schreiben Sie mir in
FREE
Lisek Levels and Channels Indicator
Darius Hans Lischka
4.8 (20)
Indikatoren
Sind Sie bereit, der Sherlock Holmes des Forex-Handels zu werden? ️‍️ Wir präsentieren das ultimative Trading-Toolkit: Den Lisek Levels and Channels Indikator!!! Vergessen Sie das Jonglieren mit mehreren Indikatoren wie in einer Zirkusnummer. Wir haben alles, was Sie brauchen, in eine spektakuläre Show gepackt: Preisniveaus? Check! Preiskanäle? Wetten! Preis-VWAP? Oh ja! On-Balance-Volumen? Alles da! Und das Sahnehäubchen obendrauf? Alarme und Push-Benachrichtigungen, die Sie schne
FREE
Red Dragons Support and Resistance Levels
Irina Cherkashina
Indikatoren
The Red Dragons Support and Resistance Levels indicator automatically determines support and resistance levels using the proprietary algorithm based on historical and current data, so the levels are dynamic, which allows you to adjust trading targets based on the current price movement. For this reason, we use this indicator in our advisors, for example, Red Dragons, which you can purchase here: https://www.mql5.com/en/market/product/128713?source=Site +Market+MT4+New+Rating006 The panel also
FREE
Beyond the Bands
Andri Maulana
Indikatoren
Der ultimative Trading-Begleiter: Jenseits der Bänder Sind Sie es leid, wichtige Marktbewegungen zu verpassen? Unser Indikator, Beyond the Bands , ist die Lösung, auf die Sie gewartet haben. Dieses leistungsstarke Tool nutzt die klassische Bollinger-Band-Strategie und erweitert sie um einen intelligenten EMA-Filter, der Ihnen genauere und zuverlässigere Signale als je zuvor liefert. Es wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden und falsche Signal
FREE
Head and Shoulders Pattern
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Kopf-Schulter-Muster-Indikator - Ihr Schlüssel zur Erkennung von Trendumkehrungen Erschließen Sie die Macht der Mustererkennung mit dem "Head and Shoulders Pattern Indicator". Dieses innovative Tool für MetaTrader ist Ihr zuverlässiger Verbündeter bei der Erkennung eines der leistungsfähigsten Chartmuster der technischen Analyse. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Händler sind, dieser Indikator vereinfacht das Erkennen des Kopf-Schulter-Musters und ermöglicht Ihnen, fundierte Handelse
FREE
Virtual Targets
Hoang Van Dien
3.83 (6)
Indikatoren
Dieser Indikator ist sehr nützlich für Daytrader oder kurzfristige Trader. Sie brauchen die Anzahl der Pips nicht manuell zu berechnen. Schauen Sie einfach auf den Chart und Sie werden die virtuelle Take Profit / virtuelle Stop Loss Ziellinie sehen und einschätzen, ob der Einstiegspunkt machbar ist, um das beabsichtigte Ziel zu erreichen oder nicht. Geben Sie die beabsichtigten Take Profit / Stop Loss Pips für Ihren Handel ein. Der Indikator zeigt die virtuellen Take Profit- und Stop Loss -Lin
FREE
Bollinger Bands Moving Average BBMA MT4
Benny Subarja
Indikatoren
Bitte Good Review auf diesen Indikator, und ich werde vielleicht produzieren mehr Indikatoren, Coming soon, EA Basis auf diese Indikatoren Linear Weighted Moving Average mit HLCC angewendet Preis, und Bollinger Bands mit LWMA als angewandte Preis. Interessante Kauf- und Verkaufspfeil basierend auf diesem Indikator, nicht Lag-Indikator als Pfeil wird 1 Kerze nach gekreuzt erscheinen...............
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
Smart ZigZag MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indikatoren
Produkttitel Smart ZigZag (MT4) – Teil der SmartView Indicators Serie Kurzbeschreibung Ein ZigZag -Indikator mit einzigartiger Benutzererfahrung auf der MetaTrader-Plattform. Bietet erweiterte Funktionen, die zuvor nicht verfügbar waren, wie das Öffnen von Einstellungen per Doppelklick, das Ausblenden und Anzeigen von Indikatoren ohne Löschung und die Anzeige des Indikatorfensters in voller Chartgröße. Entwickelt für nahtlose Zusammenarbeit mit dem Rest der SmartView Indicators Serie. Überblick
FREE
Hi Low Levels Last Day MT4
Igor Vishnevskii
5 (1)
Indikatoren
Die kostenlose Version des Hi Low Last Day MT4 Indikators . Der Hi Low Levels Last Day MT4 Indikator zeigt das Hoch und das Tief des letzten Handelstages . Sie haben die Möglichkeit , die Farbe der Linien zu ändern . Testen Sie die volle Version des Hi Low Last Day MT4 Indikators , in welche zusätzliche Indikator Funktionen verfügbar sind : Anzeige des Minimums und des Maximums des vorletzten letzten Tages Anzeige des Minimums und des Maximums der vorangegangenen Woche Ton Alarm beim Überschreit
FREE
Tipu Heikin Ashi Panel
Kaleem Haider
4.56 (18)
Indikatoren
Tipu Heikin-Ashi Panel ist die modifizierte Version des ursprünglichen Heiken-Ashi-Indikators, der von MetaQuotes hier veröffentlicht wurde. Eine professionelle Version dieses Indikators ist hier erhältlich. Merkmale Ein einfach zu bedienendes Panel, das den Heiken Ashi-Trend des ausgewählten Zeitrahmens anzeigt. Anpassbare Kauf-/Verkaufswarnungen, Push-Warnungen, E-Mail-Warnungen oder visuelle Warnungen auf dem Bildschirm. Anpassbares Panel. Das Panel kann an eine beliebige Stelle im Chart ver
FREE
Aroon Classic
Etsushi Ishizuka
Indikatoren
Übersicht über den Aroon Classic Indikator Der Aroon Classic Indikator ist ein technisches Tool, das das Auftreten und die Fortdauer von Trends auf einem Chart quantitativ erfasst. Er verwendet zwei Linien – „Aroon Up“ und „Aroon Down“ – um Trendstärke und Wendepunkte im Bereich von 0 bis 100 darzustellen. Ein hoher Aroon Up-Wert weist auf einen starken Aufwärtstrend hin, während ein hoher Aroon Down-Wert auf einen starken Abwärtstrend hinweist. Hauptmerkmale Visuelle Unterscheidung von Trendbeg
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Indikatoren
QuantumAlert Stoch Navigator ist ein kostenloser Indikator, der für MT4/MT5-Plattformen verfügbar ist. Seine Aufgabe ist es, "Alarme" zu liefern, wenn sich der Markt in "überkauften und überverkauften" Regionen in Form von "Kauf- oder Verkaufssignalen" befindet. Dieser Indikator verfügt über viele Anpassungsoptionen, die im Abschnitt "Parameter" unten aufgeführt sind. Der Benutzer kann diese Parameter nach Bedarf anpassen. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei, in der wir wichtige Neuigkeiten und U
FREE
Fusion Signal
Ahmad Bin Fawzi Bin Al-akhdar Al-fazai
Indikatoren
Fusion Signal - ATR HiLo Channel SMP TT (Multi-Timeframe-Indikator) Fusion Signal ist ein fortschrittlicher MT4-Indikator, der ATR-basierte Volatilitätskanäle mit geglätteten gleitenden Durchschnitten und konfigurierbaren Signalpfeilen kombiniert. Er wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, die Trendrichtung, dynamische Unterstützungen/Widerstände und handlungsfähige Ausbruchs-/Umkehrpunkte mit Multi-Timeframe-Präzision zu identifizieren. Der Indikator ist in hohem Maße konfigurierbar und eignet
FREE
UPD1 X00 Levels
Vitaliy Kuznetsov
5 (10)
Indikatoren
Der Indikator zeigt   runde Level   auf dem Chart an. Sie werden auch   psychologische , Bank- oder Major Player Level genannt. Auf diesen Niveaus gibt es einen echten Kampf zwischen Bullen und Bären, die Anhäufung vieler Orders, was zu einer erhöhten Volatilität führt. Der Indikator passt sich   automatisch   an jedes Instrument und jeden Zeitrahmen an. Wenn das   Level 80   durchbrochen und dann getestet ist,   kaufen wir . Wenn   Level 20   durchbrochen und dann getestet wird,   verkaufen wi
FREE
Pivot Point Fibo RSJ MT4
JETINVEST
4.67 (3)
Indikatoren
Pivot Point Fibo RSJ ist ein Indikator, der die Unterstützungs- und Widerstandslinien des Tages mithilfe von Fibonacci-Kursen verfolgt. Dieser spektakuläre Indikator erzeugt bis zu 7 Unterstützungs- und Widerstandsebenen durch Pivot Point unter Verwendung von Fibonacci-Kursen. Es ist fantastisch, wie die Preise jedes Niveau dieser Unterstützung und dieses Widerstands respektieren, wo es möglich ist, mögliche Einstiegs- / Ausstiegspunkte einer Operation zu erkennen. Merkmale Bis zu 7 Unterstü
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (151)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Miraculous Indicator – 100 % Nicht-Repaint Forex- und Binary-Tool basierend auf dem Gann-Quadrat der Neun Dieses Video stellt den Miraculous Indicator vor, ein hochpräzises und leistungsstarkes Trading-Tool, das speziell für Forex- und binäre Optionen-Trader entwickelt wurde. Was diesen Indikator einzigartig macht, ist seine Grundlage auf dem legendären Gann-Quadrat der Neun und Ganns Gesetz der Vibration , was ihn zu einem der präzisesten Prognose-Tools im modernen Trading macht. Der Miraculous
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den F-16 Plane Indicator vor, ein hochmodernes MT4-Tool, das Ihr Trading-Erlebnis revolutionieren wird. Inspiriert von der unvergleichlichen Geschwindigkeit und Präzision des F-16-Kampfflugzeugs kombiniert dieser Indikator fortschrittliche Algorithmen und modernste Technologie, um eine beispiellose Leistung auf den Finanzmärkten zu bieten. Mit dem F-16 Plane Indicator schweben Sie über der Konkurrenz, da er Echtzeit-Analysen liefert und äußerst präzise Trading-Signale generiert
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indikatoren
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 80 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 5th Jan -10th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Der Preis wird nach Ablauf des Angebotszeitraums auf 150 erhöht. Full Fledged EA und Alert plus für Warnungen werden auch in diesem Angebot zusammen mit dem Kauf von Indikator zur Verfügung gestellt werden. Begrenzte Kopien nur zu diesem Preis und Ea zu. Holen Sie sich Ihre Kopie bald Alert plus für Indikator mit Set-Datei ist im Komment
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
4 (4)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT4, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indikatoren
Adaptive Volatility Range [AVR] ist ein leistungsstarkes Instrument zur Identifizierung wichtiger Trendumkehrpunkte. AVR spiegelt die Average True Range (ATR) der Volatilität genau wider und berücksichtigt dabei den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP). Der Indikator passt sich an jede Marktvolatilität an, indem er die durchschnittliche Volatilität über einen bestimmten Zeitraum berechnet und so eine stabile Rate an profitablen Trades gewährleistet. Sie erhalten nicht nur einen Indikato
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Indikatoren
Dieses Dashboard zeigt die neuesten verfügbaren harmonischen Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden / MT5-Version . Kostenloser Indikator: Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol: die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend: bullish oder bearish Pattern : Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry : Einstiegskurs SL: Stop-Loss-Kurs TP1: 1. Take-Profit-Kurs TP2: 2. Gewinnmitnahme-
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Indikatoren
Weihnachtsaktion! - Das einzige 100%ige Universalwerkzeug Holen Sie sich Hidden Cycles für nur $129 (regulärer Preis $179). Hören Sie auf, gegen die Natur zu handeln! Dies ist Ihre Chance, sich den einzigen Indikator zu sichern, der auf den absoluten Gesetzen beruht, die das gesamte Universum regieren. Die meisten Werkzeuge raten - dieses enthüllt die Wahrheit. Das Angebot endet bald - Kaufen Sie ein anderes Spielzeug oder kaufen Sie die Wahrheit. Sie haben die Wahl... Basierend auf universell
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Prop Firm Gold Indicator
Mohit Dhariwal
5 (3)
Indikatoren
Dies ist eine einzigartige Gold-Indikator auf Kanal Handel Pullbacks und gibt genaue Einträge auf Gold und wichtige Fx Paare auf M15tf. Es hat die Fähigkeit, jede Prop Firma Challenge passieren und erhalten genaue Einträge auf Gold und wichtige fx Paare. EA FÜR PROP FIRMA UND KANAL-INDIKATOR IST KOSTENLOS ZUSAMMEN MIT DIESEM LEISTUNGSSTARKEN INDIKATOR ZUSAMMEN MIT DEM BESTEN SET-DATEI FÜR DIE ERSTEN 25 BENUTZER. Strategie-Tester Bericht ist im Kommentarbereich. INDIKATOR-FUNKTIONEN: INDIKATOR I
FX Levels MT4
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Weitere Produkte dieses Autors
Fixed Moving Average MTF
Juan Pablo Sanchez Correa
Indikatoren
Zeigt jeden gleitenden Durchschnitt in seinem ursprünglichen Zeitrahmen an, unabhängig vom Zeitrahmen des Charts. Wie funktioniert der Indikator? Mit diesem Indikator können Sie einen gleitenden Durchschnitt eines beliebigen Zeitrahmens (M5, H1, H4, D1 usw.) direkt in Ihrem aktuellen Chart anzeigen, wobei die ursprünglichen Werte des von Ihnen gewählten Zeitrahmens erhalten bleiben. Praktisches Beispiel: Sie handeln mit dem Zeitrahmen M5. Sie aktivieren den H1 MA mit diesem Indikator. Sie
FREE
TrendScan
Juan Pablo Sanchez Correa
Indikatoren
TrendScan ist ein visueller Scanner, der bullische, bearische oder neutrale Trends über mehrere Symbole und Zeitrahmen hinweg erkennt. Er analysiert die Marktstruktur, die EMA-Ausrichtung und die Preisspanne, um klare und zuverlässige Signale anzuzeigen. Ideal für Händler, die Klarheit und Geschwindigkeit in ihrer Analyse suchen. Kompatibel mit bis zu 25 Symbolen. Unterstützung von 8 Zeitfenstern. Erweiterte Trendfilter. Kompakte und anpassbare visuelle Schnittstelle.
Timer Pro
Juan Pablo Sanchez Correa
Indikatoren
Timer PRO Kerzen-Timer mit Echtzeit-Gewinn/Verlust-Anzeige. FUNKTIONEN: - Exakter Countdown bis zum Kerzenschluss - Fließende Gewinn-/Verlustanzeige, die jede Sekunde aktualisiert wird - Grün für Gewinne, rot für Verluste - Automatische Summe aller Positionen für das Symbol - Funktioniert auf allen Zeitrahmen (M1 bis MN) - Anpassbare Positionen und Farben IDEAL FÜR: - Scalping und Daytrading - Handel mit präzisem Timing - Visuelles Positionsmanagement - Sofortige Gewinn- und Verlustüberwachun
FREE
Timer F
Juan Pablo Sanchez Correa
Indikatoren
Timer Countdown-Timer für Kerzenschluss. FUNKTIONEN: - Exakter Countdown bis zum Kerzenschluss - Funktioniert auf allen Zeitrahmen (M1 bis MN) - 2 Anzeigeformate - Anpassbare Schriftfarbe und -größe - Einstellbare Position auf dem Chart - Echtzeitaktualisierung jede Sekunde IDEAL FÜR: - Scalping und Daytrading - Handel mit präzisem Timing - Üben Sie Zeitmanagement im Betrieb - Alle Trader, die eine Timingkontrolle benötigen Wollen Sie mehr? Upgraden Sie auf Timer PRO und erhalten
FREE
Fixed Moving Average
Juan Pablo Sanchez Correa
Indikatoren
Zeigt jeden gleitenden Durchschnitt in seinem ursprünglichen Zeitrahmen an, unabhängig vom Zeitrahmen des Charts. Was macht er? Dieser Indikator ermöglicht es Ihnen, einen gleitenden Durchschnitt aus einem beliebigen Zeitrahmen (M5, H1, H4, D1 usw.) direkt auf Ihrem aktuellen Chart anzuzeigen, wobei seine ursprünglichen Werte aus dem von Ihnen gewählten Zeitrahmen beibehalten werden. Praktisches Beispiel: Sie handeln auf dem Zeitrahmen M5. Sie aktivieren den H1-MA mit diesem Indikator. Sie sehen
FREE
Full TrendScan PRO
Juan Pablo Sanchez Correa
Indikatoren
TrendScan ist ein visueller Scanner, der bullische, bearische oder neutrale Trends über mehrere Symbole und Zeitrahmen hinweg erkennt. Er analysiert die Marktstruktur, die EMA-Ausrichtung und die Preisspanne, um klare und zuverlässige Signale anzuzeigen. Ideal für Händler, die Klarheit und Geschwindigkeit in ihrer Analyse suchen. Kompatibel mit bis zu 25 Symbolen. Unterstützung von 8 Zeitfenstern. Erweiterte Trendfilter. Kompakte und anpassbare visuelle Schnittstelle.
HotKey Trade
Juan Pablo Sanchez Correa
Utilitys
HotKey Trade ist ein Schnellausführungs-Panel, mit dem Sie per Tastendruck handeln können. Eröffnen Sie KAUFEN (C), VERKAUFEN (V) oder schließen Sie alle (X) Aufträge sofort, ohne Menüs oder Klicks. Außerdem können Sie die Losgröße mit den ↑↓-Pfeilen einstellen und P&L, Margin und Losgröße in Echtzeit anzeigen. Ideal für Scalper, manuelle Trader und alle, die Wert auf Geschwindigkeit legen. Tastenbasierte Bedienung - GuV- und Margin-Anzeige - Dynamische Losgrößensteuerung - Kompatibel mit jedem
Panel Trade Basic
Juan Pablo Sanchez Correa
Utilitys
Panel Trade Basic ist ein kompaktes, funktionales Panel für den schnellen Handel vom Chart aus. Führen Sie KAUF-, VERKAUFS- und LIMIT-Aufträge aus und schließen Sie Positionen mit einem einzigen Klick oder Tastendruck. Steuern Sie Losgröße, Stop-Loss und Take-Profit sofort, ohne Menüs oder Komplikationen. Schwebendes und verschiebbares Panel. Markt- und schwebende Aufträge. Hotkeys für den Handel. Visualisierung von P&L und Margin in Echtzeit. Ideal für manuelle Händler, die Geschwindigkeit un
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension