Timer Candle F
- Indikatoren
- Juan Pablo Sanchez Correa
- Version: 1.0
Countdown-Timer für Kerzenschluss.
FUNKTIONEN:
- Exakter Countdown bis zum Kerzenschluss
- Funktioniert auf allen Zeitrahmen (M1 bis MN)
- 2 Anzeigeformate
- Anpassbare Schriftfarbe und -größe
- Einstellbare Position auf dem Chart
- Echtzeitaktualisierung jede Sekunde
IDEAL FÜR:
- Scalping und Daytrading
- Trading mit präzisem Timing
- Üben Sie Zeitmanagement im Betrieb
- Alle Trader, die eine Timingkontrolle benötigen
Wollen Sie mehr?
Upgraden Sie auf Timer PRO und erhalten Sie:
- Gewinn-/Verlustanzeige in Echtzeit
- Grün für Gewinne, rot für Verluste
- Automatische Summe aller Positionen
- Vollständige visuelle Kontrolle Ihrer Operationen
INSTALLATION:
Herunterladen → Auf den Chart ziehen → Fertig
Kompatibel mit Forex, Indizes, Metallen, Kryptowährungen und Aktien auf MetaTrader 5.
timer, kerze, countdown, trading, scalping, timeframe, kostenlos, uhr
FUNKTIONEN:
- Exakter Countdown bis zum Kerzenschluss
- Funktioniert auf allen Zeitrahmen (M1 bis MN)
- 2 Anzeigeformate
- Anpassbare Schriftfarbe und -größe
- Einstellbare Position auf dem Chart
- Echtzeitaktualisierung jede Sekunde
IDEAL FÜR:
- Scalping und Daytrading
- Trading mit präzisem Timing
- Üben Sie Zeitmanagement im Betrieb
- Alle Trader, die eine Timingkontrolle benötigen
Wollen Sie mehr?
Upgraden Sie auf Timer PRO und erhalten Sie:
- Gewinn-/Verlustanzeige in Echtzeit
- Grün für Gewinne, rot für Verluste
- Automatische Summe aller Positionen
- Vollständige visuelle Kontrolle Ihrer Operationen
INSTALLATION:
Herunterladen → Auf den Chart ziehen → Fertig
Kompatibel mit Forex, Indizes, Metallen, Kryptowährungen und Aktien auf MetaTrader 5.
timer, kerze, countdown, trading, scalping, timeframe, kostenlos, uhr