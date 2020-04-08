Timer Candle F

Countdown-Timer für Kerzenschluss.





FUNKTIONEN:



- Exakter Countdown bis zum Kerzenschluss



- Funktioniert auf allen Zeitrahmen (M1 bis MN)



- 2 Anzeigeformate



- Anpassbare Schriftfarbe und -größe



- Einstellbare Position auf dem Chart



- Echtzeitaktualisierung jede Sekunde



IDEAL FÜR:



- Scalping und Daytrading



- Trading mit präzisem Timing



- Üben Sie Zeitmanagement im Betrieb



- Alle Trader, die eine Timingkontrolle benötigen



Wollen Sie mehr?



Upgraden Sie auf Timer PRO und erhalten Sie:



- Gewinn-/Verlustanzeige in Echtzeit



- Grün für Gewinne, rot für Verluste



- Automatische Summe aller Positionen



- Vollständige visuelle Kontrolle Ihrer Operationen





INSTALLATION:



Herunterladen → Auf den Chart ziehen → Fertig



Kompatibel mit Forex, Indizes, Metallen, Kryptowährungen und Aktien auf MetaTrader 5.







timer, kerze, countdown, trading, scalping, timeframe, kostenlos, uhr



