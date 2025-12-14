Smart Trade Manager Pro Smart Trail

🚀 Smart Trade Manager Pro v1.2 - Das ultimative MT5 Trade Management Tool
Übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihre Trades. Aussteigen wie ein Profi. Schützen Sie jeden Pip.

Smart Trade Manager Pro ist das umfassendste Handelsverwaltungsprogramm, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Egal, ob Sie mit Gold, Devisen, Kryptowährungen oder Indizes handeln - dieses Tool gibt Ihnen die Kontrolle über Ihre Ausstiege, Ihr Risikomanagement und Ihre Gewinnabsicherung auf institutioneller Ebene.

Warum sind Ausstiege wichtiger als Einstiege? Weil selbst der beste Einstieg ohne angemessenes Management zu einem Verlustgeschäft wird. Smart Trade Manager Pro löst dieses Problem ein für alle Mal.

💎 Was macht dieses Tool anders?
Die meisten Trader springen von EA zu EA, auf der Suche nach dem "perfekten Einstiegssignal". Aber professionelle Händler kennen die Wahrheit: Wie Sie aussteigen, bestimmt Ihre Profitabilität.

Smart Trade Manager Pro gibt Ihnen keine Signale. Stattdessen gibt er Ihnen die vollständige Kontrolle über jeden Aspekt Ihres Handelsmanagements:

✅ Sichern Sie Gewinne automatisch, wenn sich der Preis zu Ihren Gunsten entwickelt
✅ Verkleinern Sie Ihre Positionen mit Präzision über Multi-TP-Leiter
✅ Schützen Sie Ihr Kapital mit intelligenten Trailing-Stops
✅ Verwalten Sie das Risiko mit integrierten Rechnern
✅ Schnelleres Ausführen mit Ein-Klick-Aktionen

Keine Signal-Abhängigkeit. Keine Strategie-Lock-in. Nur reine Handelsmanagement-Power, die mit JEDEM Handelsstil funktioniert.

🎯 Vollständige Aufschlüsselung der Funktionen
📊 PROFESSIONELLE 3-TAB-SCHNITTSTELLE
Sauberer, organisierter Arbeitsbereich mit drei speziellen Registerkarten:

Registerkarte "Handel" - Alles, was Sie für die Orderausführung benötigen

Schnelle Kauf-/Verkaufsschaltflächen mit visuellem Feedback
Risikoprozentsatz und Auto-Lot-Rechner
Voreingestellte R:R-Verhältnisse (1:1, 1:2, 1:3) sowie benutzerdefinierte Verhältnis-Eingabe
Spread-Anzeige in Echtzeit
Schaltflächen zum Schließen von Positionen (25%, 50%, 75%, ALL)
Registerkarte Tools - Erweiterte Handelsmanagement-Funktionen

Break-Even- und Trailing-Stop-Steuerung
Visuelle SL/TP-Linienzeichnung
Visualisierung von Positionsboxen
Verwaltung schwebender Aufträge
Geplanter Handel (Time Manager)
Smart-Auto-Einstellungen
Registerkarte Einstellungen - Anpassungen und Präferenzen

Handelsvoreinstellungen (Scalp, Intraday, Swing)
Symbolprofil speichern/laden
Dunkle/helle Chart-Modi
Konfiguration von Alarmen
Visuelle Einstellungen
⏱️ ZEITRAHMEN-SCHNELLAUSWAHLLEISTE
Wechseln Sie sofort den Zeitrahmen, ohne Ihr Panel zu verlassen:

Ein-Klick-Schaltflächen: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1
Aktueller Zeitrahmen hervorgehoben
Einstellungen bleiben beim Wechsel des Zeitrahmens erhalten
Kein Suchen mehr in den MT5-Menüs
🎯 10-Stufen-TP-RATIO-MANAGER (erweitert)
Das flexibelste Take-Profit-System auf dem Markt:

10 unabhängige TP-Stufen (TP1 bis TP10)
Benutzerdefiniertes R:R-Verhältnis pro Stufe (1:1 bis 1:15)
Individuelle Aktivierung/Deaktivierung für jeden TP
Optionen für Teilschluss: prozentuale oder feste Lots
Nach-TP-Aktionen: Verschieben zu BE, Verschieben zum vorherigen TP, Start Trailing
Läufer-Modus: Endposition für längere Züge offen halten
Integrierte Voreinstellungen: Scalping, Swing, Konservativ
Perfekt für jeden Handelsstil - vom schnellen Scalping bis zum mehrtägigen Swing-Trading.

🧠 INTELLIGENTES TRAILING-STOP-SYSTEM
Im Gegensatz zu einfachen Trailing-Stops, die gewinnbringende Trades zu früh beenden, passt sich Smart Trail an Ihre Strategie an:

Schrittweises Trailing - Verschiebt den Stopp nur, wenn sich der Kurs um X Pips bewegt
Trigger-basierte Aktivierung - Start des Trailing nur nach Erreichen des Gewinnziels
TP-verknüpftes Trailing - Beginn des Trailing nach Erreichen eines bestimmten TP
Konfigurierbarer Abstand und Schritt - Feinabstimmung für jede Marktbedingung
Läuferfreundliche Logik - Schützt Gewinne ohne vorzeitige Ausstiege
Ihr Trailing-Stop arbeitet FÜR Sie, nicht gegen Sie.

🟢 VISUELLES ZIEHEN ZUM SETZEN VON SL & TP
Erstklassiges visuelles Handelserlebnis:

Ziehen Sie SL/TP-Linien direkt im Chart - Werte werden sofort aktualisiert
Live P/L-Labels - Sehen Sie potenzielle Gewinne/Verluste auf jedem Level
Farbcodierte Zonen - Grün für Gewinn, Rot für Verlust
Positionsboxen - Visuelle Darstellung Ihrer Handelszonen
R:R-Anzeige - Sehen Sie das Risiko-Ertrags-Verhältnis in Echtzeit
Keine manuellen Berechnungen. Kein Eintippen von Zahlen. Einfach ziehen, ablegen und handeln.

⚡ EIN-KLICK-HANDELSAKTIONEN
Führen Sie das Handelsmanagement sofort aus:

Schaltfläche Aktion
Break-Even SL zum Einstieg verschieben + Pips sperren
25% / 50% / 75% Teilweise Schließung nach Prozentsatz
BUY schließen Alle Kaufpositionen schließen
Close SELL Schließen Sie alle Verkaufspositionen
Close ALL Sofortige Schließung aller Positionen
Trail ON/OFF Umschalten des Trailing-Stops
Draw Lines Visuelle SL/TP ein-/ausblenden
Null Verzögerung. Null Fehler. Maximale Effizienz.

💰 INTELLIGENTER LOT-RECHNER & RISIKOMANAGEMENT
Professionelles Risikomanagement integriert:

Automatische Losberechnung basierend auf dem Risikoprozentsatz
Echtzeit-Validierung - Zeigt ✓ an, wenn das Lot gültig ist, ⚠ wenn es zu klein ist
Ein-Klick-FIX-Taste - Korrigiert automatisch ungültige Losgrößen
Anzeige des Mindest-Lots - Zeigt das genaue Lot an, das für Ihre TPs benötigt wird
Kontostandsintegration - Berechnet auf der Grundlage Ihres aktuellen Kontostands
Riskieren Sie nie mehr, als Sie vorhaben. Erhalten Sie nie wieder "Lot zu klein"-Fehler.

📊 TAGESSTATISTIKEN & HANDELSANALYSEN
Verfolgen Sie Ihre tägliche Performance auf einen Blick:

Quick Stats Bar:

Heutige Handelsanzahl
Täglicher P/L (Gewinn oder Verlust)
Gewinn/Verlust-Indikator
Detailliertes Analysefenster (📊 Schaltfläche Mehr):

Net P/L mit Farbkodierung
Gewinnrate in Prozent
Gesamtzahl der Trades (Aufschlüsselung Gewinne/Verluste)
Gewinn-Faktor
Bruttogewinn und Bruttoverlust
Durchschnittlicher Gewinn und durchschnittlicher Verlust
Größter Gewinn und größter Verlust
Tabelle mit der Historie der letzten 20 Handelsgeschäfte
Intelligente Handelstipps basierend auf Ihrer Performance
Sie wissen genau, wie Ihr Tag verlaufen ist, ohne den Chart zu verlassen.

⚙️ INTELLIGENTE AUTOMATISCHE EINSTELLUNGEN
Intelligente Konfiguration für jeden Handelsstil:

Asset-Auswahl:

20 beliebte Instrumente vorkonfiguriert
Kategorien: Krypto, Forex, Metalle, Indizes, Energie
Asset-spezifisch optimierte Einstellungen
Handelsmodi:

Normal - Konservative Einstellungen (0,5% Risiko)
Semi-Aggressiv - Ausgewogener Ansatz (1% Risiko)
Aggressiv - Höheres Risiko/Ertrag (2% Risiko)
Integration der Gewinnrate:

Verwenden Sie Ihre tatsächliche historische Gewinnrate
Oder geben Sie eine manuelle Schätzung ein
Erhalten Sie personalisierte Empfehlungen
Ein Klick wendet die optimalen Einstellungen für den von Ihnen gewählten Vermögenswert und Stil an.

⏰ HANDELSZEIT-MANAGER
Planen Sie Ihre Handelsaktionen:

Legen Sie eine bestimmte Zeit für die Handelsausführung fest
Wählen Sie eine Aktion: Kaufen, Verkaufen, Kaufen schließen, Verkaufen schließen, Alle schließen
Wiederholung an ausgewählten Tagen (Montag-Sonntag)
Perfekt für den Nachrichtenhandel oder sitzungsbasierte Strategien
Automatisieren Sie Ihr Timing, ohne Ihre Entscheidungen zu automatisieren.

📋 FENSTER FÜR SCHWEBENDE AUFTRÄGE
Vollständige Verwaltung der schwebenden Aufträge:

Auftragsarten: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop
Visuelle Preisauswahl oder manuelle Eingabe
SL/TP-Integration mit Autoberechnung
Losgröße mit Validierung
Verfallszeit-Option
Professionelle Platzierung von Pending Orders über eine einzige Schnittstelle.

🔒 VIRTUELLES SL/TP-SYSTEM
Verstecken Sie Ihre Stops vor dem Broker:

SL und TP werden intern vom EA verwaltet
Der Broker sieht keine Stop-Levels
Reduziert das Stop-Hunting-Risiko
Jederzeit ein- und ausschaltbar
Handeln Sie mit der Gewissheit, dass Ihre Levels geschützt sind.

🔔 ANPASSBARE ALARME
Bleiben Sie informiert, ohne auf den Bildschirm zu schauen:

TP-Treffer-Alarme - Wissen, wann Gewinnziele erreicht werden
Break-Even-Warnungen - Bestätigung, wenn sich SL zum Einstieg bewegt
Trailing-Warnungen - Aktualisierungen, wenn der Trailing-Stop angepasst wird
Popup-Warnungen - Benachrichtigungen auf dem Bildschirm
Push-Benachrichtigungen - Benachrichtigungen für Ihr mobiles Gerät
Konfigurieren Sie genau, was Sie wissen wollen und wie.

📂 PRO-SYMBOL-PROFIL-SYSTEM
Speichern und laden Sie die Einstellungen für jedes Instrument:

Erstellen Sie Profile für XAUUSD, EURUSD, BTCUSD, usw.
Sofortiges Laden beim Wechsel des Symbols
Unterschiedliche SL-, TP- und Risiko-Einstellungen pro Symbol
Option zum automatischen Laden verfügbar
Handeln Sie konsistent mit allen Ihren Lieblingsinstrumenten.

🎨 VISUELLE ANPASSUNG
Machen Sie es zu Ihrem:

Dunkle/helle Chart-Modi - Passen Sie Ihre Vorlieben an
Farben der Positionsboxen - Passen Sie die Farben der Gewinn-/Verlustzonen an
Opazitätskontrolle - Passen Sie die Transparenz der visuellen Elemente an
Kompakter Quick-Trade-Modus - Minimale Schnittstellenoption
Professionelles Erscheinungsbild, das sich an Ihren Arbeitsablauf anpasst.

👥 Wer sollte dieses Tool verwenden?
✅ Manuelle Händler, die eine schnellere Ausführung und bessere Ausgänge wünschen
✅ Gold (XAUUSD) Scalper, die präzise Teilabschlüsse benötigen
✅ Forex-Händler, die mehrere Währungspaare verwalten
✅ Krypto-Händler, die mit volatilen Märkten umgehen
✅ Index-Händler auf US30, NAS100, SPX500
EA-Nutzer, die ein professionelles Ausstiegsmanagement wünschen
✅ Teilzeit-Trader, die nicht den ganzen Tag Charts beobachten können
✅ Risikobewusste Trader, die den Kapitalschutz in den Vordergrund stellen

Wenn Sie wissen, wie Sie Einstiege finden können, wird dieses Tool Ihr Management verändern.

🚫 Was dieses Tool NICHT ist
❌ Kein Signalanbieter - Keine Kauf-/Verkaufssignale
❌ Kein Auto-Entry EA - Eröffnet keine Trades für Sie
❌ Kein "Werde schnell reich"-System - Keine unrealistischen Versprechungen
❌ Keine Blackbox - Sie sehen und kontrollieren alles

✅ Es ist ein professionelles Handelsverwaltungsprogramm, mit dem SIE die Kontrolle haben.

🔒 Sicher, stabil & marktreif
Keine DLL-Importe - Reiner MQL5-Code
Keine externen Abhängigkeiten - Arbeitet offline
Kein Neulackieren - Was Sie sehen, ist was Sie bekommen
Persistenz der Einstellungen - Überlebt Zeitrahmenänderungen und Neustarts
Optimierte Leistung - Minimale CPU- und Speichernutzung
Regelmäßige Updates - Kontinuierliche Verbesserung und neue Funktionen
📈 Version 1.2 - Was ist neu?
✨ Professionelles 3-Tab UI-System
✨ Zeitrahmen-Schnellauswahlleiste
✨ Heutige Statistiken mit Handelsanalyse-Fenster
✨ 10-stufiger TP Ratio Manager (erweitert von 4)
✨ Manuelle R:R Ratio-Eingabe mit Toggle
✨ Smart Lot Validator mit Ein-Klick-Fix
✨ Intelligente automatische Einstellungen für 20 Assets
✨ Fenster für Alarmeinstellungen
✨ Positionsverschiebungstasten in allen Popup-Fenstern
✨ Einstellungen bleiben über Zeitrahmenänderungen hinweg erhalten
✨ Verbesserter Schnellhandelsmodus
🔧 Mehrere UI-Verbesserungen und Fehlerbehebungen
🧠 Pro Trader Insight
"Professionelle Trader jagen nicht dem Einstieg hinterher. They master exits."

Viele erfolgreiche Trader verwenden eine einfache Einstiegsmethode, verbringen aber Jahre damit, ihre Ausstiegsstrategie zu perfektionieren. Smart Trade Manager Pro verschafft Ihnen diesen professionellen Vorsprung im Handumdrehen.

Jede Funktion wurde mit einem Ziel entwickelt: Ihnen zu helfen, mehr von dem zu behalten, was Sie verdienen.

Beginnen Sie noch heute, intelligenter zu handeln
Hören Sie auf, Gewinne durch schlechtes Ausstiegsmanagement zu verlieren.
Treffen Sie keine emotionalen Entscheidungen mehr unter Druck.
Verwenden Sie keine veralteten Tools mehr, die Sie ausbremsen.

Smart Trade Manager Pro v1.2 ist die professionelle Handelsmanagement-Lösung, auf die Sie gewartet haben.

🎯 Handeln Sie intelligenter
🛡️ Profite schützen
🚀 Aussteigen wie ein Profi
