Smart Trade Manager Pro Smart Trail

Smart Trade Manager Pro ist das umfassendste Handelsverwaltungsprogramm, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Egal, ob Sie mit Gold, Devisen, Kryptowährungen oder Indizes handeln - dieses Tool gibt Ihnen die Kontrolle über Ihre Ausstiege, Ihr Risikomanagement und Ihre Gewinnabsicherung auf institutioneller Ebene.





Warum sind Ausstiege wichtiger als Einstiege? Weil selbst der beste Einstieg ohne angemessenes Management zu einem Verlustgeschäft wird. Smart Trade Manager Pro löst dieses Problem ein für alle Mal.





💎 Was macht dieses Tool anders?

Die meisten Trader springen von EA zu EA, auf der Suche nach dem "perfekten Einstiegssignal". Aber professionelle Händler kennen die Wahrheit: Wie Sie aussteigen, bestimmt Ihre Profitabilität.





Smart Trade Manager Pro gibt Ihnen keine Signale. Stattdessen gibt er Ihnen die vollständige Kontrolle über jeden Aspekt Ihres Handelsmanagements:





✅ Sichern Sie Gewinne automatisch, wenn sich der Preis zu Ihren Gunsten entwickelt

✅ Verkleinern Sie Ihre Positionen mit Präzision über Multi-TP-Leiter

✅ Schützen Sie Ihr Kapital mit intelligenten Trailing-Stops

✅ Verwalten Sie das Risiko mit integrierten Rechnern

✅ Schnelleres Ausführen mit Ein-Klick-Aktionen





Keine Signal-Abhängigkeit. Keine Strategie-Lock-in. Nur reine Handelsmanagement-Power, die mit JEDEM Handelsstil funktioniert.





🎯 Vollständige Aufschlüsselung der Funktionen

📊 PROFESSIONELLE 3-TAB-SCHNITTSTELLE

Sauberer, organisierter Arbeitsbereich mit drei speziellen Registerkarten:





Registerkarte "Handel" - Alles, was Sie für die Orderausführung benötigen





Schnelle Kauf-/Verkaufsschaltflächen mit visuellem Feedback

Risikoprozentsatz und Auto-Lot-Rechner

Voreingestellte R:R-Verhältnisse (1:1, 1:2, 1:3) sowie benutzerdefinierte Verhältnis-Eingabe

Spread-Anzeige in Echtzeit

Schaltflächen zum Schließen von Positionen (25%, 50%, 75%, ALL)

Registerkarte Tools - Erweiterte Handelsmanagement-Funktionen





Break-Even- und Trailing-Stop-Steuerung

Visuelle SL/TP-Linienzeichnung

Visualisierung von Positionsboxen

Verwaltung schwebender Aufträge

Geplanter Handel (Time Manager)

Smart-Auto-Einstellungen

Registerkarte Einstellungen - Anpassungen und Präferenzen





Handelsvoreinstellungen (Scalp, Intraday, Swing)

Symbolprofil speichern/laden

Dunkle/helle Chart-Modi

Konfiguration von Alarmen

Visuelle Einstellungen

⏱️ ZEITRAHMEN-SCHNELLAUSWAHLLEISTE

Wechseln Sie sofort den Zeitrahmen, ohne Ihr Panel zu verlassen:





Ein-Klick-Schaltflächen: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1

Aktueller Zeitrahmen hervorgehoben

Einstellungen bleiben beim Wechsel des Zeitrahmens erhalten

Kein Suchen mehr in den MT5-Menüs

🎯 10-Stufen-TP-RATIO-MANAGER (erweitert)

Das flexibelste Take-Profit-System auf dem Markt:





10 unabhängige TP-Stufen (TP1 bis TP10)

Benutzerdefiniertes R:R-Verhältnis pro Stufe (1:1 bis 1:15)

Individuelle Aktivierung/Deaktivierung für jeden TP

Optionen für Teilschluss: prozentuale oder feste Lots

Nach-TP-Aktionen: Verschieben zu BE, Verschieben zum vorherigen TP, Start Trailing

Läufer-Modus: Endposition für längere Züge offen halten

Integrierte Voreinstellungen: Scalping, Swing, Konservativ

Perfekt für jeden Handelsstil - vom schnellen Scalping bis zum mehrtägigen Swing-Trading.





🧠 INTELLIGENTES TRAILING-STOP-SYSTEM

Im Gegensatz zu einfachen Trailing-Stops, die gewinnbringende Trades zu früh beenden, passt sich Smart Trail an Ihre Strategie an:





Schrittweises Trailing - Verschiebt den Stopp nur, wenn sich der Kurs um X Pips bewegt

Trigger-basierte Aktivierung - Start des Trailing nur nach Erreichen des Gewinnziels

TP-verknüpftes Trailing - Beginn des Trailing nach Erreichen eines bestimmten TP

Konfigurierbarer Abstand und Schritt - Feinabstimmung für jede Marktbedingung

Läuferfreundliche Logik - Schützt Gewinne ohne vorzeitige Ausstiege

Ihr Trailing-Stop arbeitet FÜR Sie, nicht gegen Sie.





🟢 VISUELLES ZIEHEN ZUM SETZEN VON SL & TP

Erstklassiges visuelles Handelserlebnis:





Ziehen Sie SL/TP-Linien direkt im Chart - Werte werden sofort aktualisiert

Live P/L-Labels - Sehen Sie potenzielle Gewinne/Verluste auf jedem Level

Farbcodierte Zonen - Grün für Gewinn, Rot für Verlust

Positionsboxen - Visuelle Darstellung Ihrer Handelszonen

R:R-Anzeige - Sehen Sie das Risiko-Ertrags-Verhältnis in Echtzeit

Keine manuellen Berechnungen. Kein Eintippen von Zahlen. Einfach ziehen, ablegen und handeln.





⚡ EIN-KLICK-HANDELSAKTIONEN

Führen Sie das Handelsmanagement sofort aus:





Schaltfläche Aktion

Break-Even SL zum Einstieg verschieben + Pips sperren

25% / 50% / 75% Teilweise Schließung nach Prozentsatz

BUY schließen Alle Kaufpositionen schließen

Close SELL Schließen Sie alle Verkaufspositionen

Close ALL Sofortige Schließung aller Positionen

Trail ON/OFF Umschalten des Trailing-Stops

Draw Lines Visuelle SL/TP ein-/ausblenden

Null Verzögerung. Null Fehler. Maximale Effizienz.





💰 INTELLIGENTER LOT-RECHNER & RISIKOMANAGEMENT

Professionelles Risikomanagement integriert:





Automatische Losberechnung basierend auf dem Risikoprozentsatz

Echtzeit-Validierung - Zeigt ✓ an, wenn das Lot gültig ist, ⚠ wenn es zu klein ist

Ein-Klick-FIX-Taste - Korrigiert automatisch ungültige Losgrößen

Anzeige des Mindest-Lots - Zeigt das genaue Lot an, das für Ihre TPs benötigt wird

Kontostandsintegration - Berechnet auf der Grundlage Ihres aktuellen Kontostands

Riskieren Sie nie mehr, als Sie vorhaben. Erhalten Sie nie wieder "Lot zu klein"-Fehler.





📊 TAGESSTATISTIKEN & HANDELSANALYSEN

Verfolgen Sie Ihre tägliche Performance auf einen Blick:





Quick Stats Bar:





Heutige Handelsanzahl

Täglicher P/L (Gewinn oder Verlust)

Gewinn/Verlust-Indikator

Detailliertes Analysefenster (📊 Schaltfläche Mehr):





Net P/L mit Farbkodierung

Gewinnrate in Prozent

Gesamtzahl der Trades (Aufschlüsselung Gewinne/Verluste)

Gewinn-Faktor

Bruttogewinn und Bruttoverlust

Durchschnittlicher Gewinn und durchschnittlicher Verlust

Größter Gewinn und größter Verlust

Tabelle mit der Historie der letzten 20 Handelsgeschäfte

Intelligente Handelstipps basierend auf Ihrer Performance

Sie wissen genau, wie Ihr Tag verlaufen ist, ohne den Chart zu verlassen.





⚙️ INTELLIGENTE AUTOMATISCHE EINSTELLUNGEN

Intelligente Konfiguration für jeden Handelsstil:





Asset-Auswahl:





20 beliebte Instrumente vorkonfiguriert

Kategorien: Krypto, Forex, Metalle, Indizes, Energie

Asset-spezifisch optimierte Einstellungen

Handelsmodi:





Normal - Konservative Einstellungen (0,5% Risiko)

Semi-Aggressiv - Ausgewogener Ansatz (1% Risiko)

Aggressiv - Höheres Risiko/Ertrag (2% Risiko)

Integration der Gewinnrate:





Verwenden Sie Ihre tatsächliche historische Gewinnrate

Oder geben Sie eine manuelle Schätzung ein

Erhalten Sie personalisierte Empfehlungen

Ein Klick wendet die optimalen Einstellungen für den von Ihnen gewählten Vermögenswert und Stil an.





⏰ HANDELSZEIT-MANAGER

Planen Sie Ihre Handelsaktionen:





Legen Sie eine bestimmte Zeit für die Handelsausführung fest

Wählen Sie eine Aktion: Kaufen, Verkaufen, Kaufen schließen, Verkaufen schließen, Alle schließen

Wiederholung an ausgewählten Tagen (Montag-Sonntag)

Perfekt für den Nachrichtenhandel oder sitzungsbasierte Strategien

Automatisieren Sie Ihr Timing, ohne Ihre Entscheidungen zu automatisieren.





📋 FENSTER FÜR SCHWEBENDE AUFTRÄGE

Vollständige Verwaltung der schwebenden Aufträge:





Auftragsarten: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop

Visuelle Preisauswahl oder manuelle Eingabe

SL/TP-Integration mit Autoberechnung

Losgröße mit Validierung

Verfallszeit-Option

Professionelle Platzierung von Pending Orders über eine einzige Schnittstelle.





🔒 VIRTUELLES SL/TP-SYSTEM

Verstecken Sie Ihre Stops vor dem Broker:





SL und TP werden intern vom EA verwaltet

Der Broker sieht keine Stop-Levels

Reduziert das Stop-Hunting-Risiko

Jederzeit ein- und ausschaltbar

Handeln Sie mit der Gewissheit, dass Ihre Levels geschützt sind.





🔔 ANPASSBARE ALARME

Bleiben Sie informiert, ohne auf den Bildschirm zu schauen:





TP-Treffer-Alarme - Wissen, wann Gewinnziele erreicht werden

Break-Even-Warnungen - Bestätigung, wenn sich SL zum Einstieg bewegt

Trailing-Warnungen - Aktualisierungen, wenn der Trailing-Stop angepasst wird

Popup-Warnungen - Benachrichtigungen auf dem Bildschirm

Push-Benachrichtigungen - Benachrichtigungen für Ihr mobiles Gerät

Konfigurieren Sie genau, was Sie wissen wollen und wie.





📂 PRO-SYMBOL-PROFIL-SYSTEM

Speichern und laden Sie die Einstellungen für jedes Instrument:





Erstellen Sie Profile für XAUUSD, EURUSD, BTCUSD, usw.

Sofortiges Laden beim Wechsel des Symbols

Unterschiedliche SL-, TP- und Risiko-Einstellungen pro Symbol

Option zum automatischen Laden verfügbar

Handeln Sie konsistent mit allen Ihren Lieblingsinstrumenten.





🎨 VISUELLE ANPASSUNG

Machen Sie es zu Ihrem:





Dunkle/helle Chart-Modi - Passen Sie Ihre Vorlieben an

Farben der Positionsboxen - Passen Sie die Farben der Gewinn-/Verlustzonen an

Opazitätskontrolle - Passen Sie die Transparenz der visuellen Elemente an

Kompakter Quick-Trade-Modus - Minimale Schnittstellenoption

Professionelles Erscheinungsbild, das sich an Ihren Arbeitsablauf anpasst.





👥 Wer sollte dieses Tool verwenden?

✅ Manuelle Händler, die eine schnellere Ausführung und bessere Ausgänge wünschen

✅ Gold (XAUUSD) Scalper, die präzise Teilabschlüsse benötigen

✅ Forex-Händler, die mehrere Währungspaare verwalten

✅ Krypto-Händler, die mit volatilen Märkten umgehen

✅ Index-Händler auf US30, NAS100, SPX500

EA-Nutzer, die ein professionelles Ausstiegsmanagement wünschen

✅ Teilzeit-Trader, die nicht den ganzen Tag Charts beobachten können

✅ Risikobewusste Trader, die den Kapitalschutz in den Vordergrund stellen





Wenn Sie wissen, wie Sie Einstiege finden können, wird dieses Tool Ihr Management verändern.





🚫 Was dieses Tool NICHT ist

❌ Kein Signalanbieter - Keine Kauf-/Verkaufssignale

❌ Kein Auto-Entry EA - Eröffnet keine Trades für Sie

❌ Kein "Werde schnell reich"-System - Keine unrealistischen Versprechungen

❌ Keine Blackbox - Sie sehen und kontrollieren alles





✅ Es ist ein professionelles Handelsverwaltungsprogramm, mit dem SIE die Kontrolle haben.





🔒 Sicher, stabil & marktreif

Keine DLL-Importe - Reiner MQL5-Code

Keine externen Abhängigkeiten - Arbeitet offline

Kein Neulackieren - Was Sie sehen, ist was Sie bekommen

Persistenz der Einstellungen - Überlebt Zeitrahmenänderungen und Neustarts

Optimierte Leistung - Minimale CPU- und Speichernutzung

Regelmäßige Updates - Kontinuierliche Verbesserung und neue Funktionen

📈 Version 1.2 - Was ist neu?

✨ Professionelles 3-Tab UI-System

✨ Zeitrahmen-Schnellauswahlleiste

✨ Heutige Statistiken mit Handelsanalyse-Fenster

✨ 10-stufiger TP Ratio Manager (erweitert von 4)

✨ Manuelle R:R Ratio-Eingabe mit Toggle

✨ Smart Lot Validator mit Ein-Klick-Fix

✨ Intelligente automatische Einstellungen für 20 Assets

✨ Fenster für Alarmeinstellungen

✨ Positionsverschiebungstasten in allen Popup-Fenstern

✨ Einstellungen bleiben über Zeitrahmenänderungen hinweg erhalten

✨ Verbesserter Schnellhandelsmodus

🔧 Mehrere UI-Verbesserungen und Fehlerbehebungen

🧠 Pro Trader Insight

"Professionelle Trader jagen nicht dem Einstieg hinterher. They master exits."





Viele erfolgreiche Trader verwenden eine einfache Einstiegsmethode, verbringen aber Jahre damit, ihre Ausstiegsstrategie zu perfektionieren. Smart Trade Manager Pro verschafft Ihnen diesen professionellen Vorsprung im Handumdrehen.





Jede Funktion wurde mit einem Ziel entwickelt: Ihnen zu helfen, mehr von dem zu behalten, was Sie verdienen.





