Panel Trade Basic es un panel compacto y funcional para operar con rapidez desde el gráfico. Ejecuta órdenes BUY, SELL, LIMIT y cierra posiciones con un solo clic o tecla. Controla el lote, SL y TP al instante, sin menús ni complicaciones.

Panel flotante y arrastrable. Órdenes al mercado y pendientes. Teclas rápidas para operar. Visualización de P&L y margen en tiempo real.

Ideal para traders manuales que valoran la velocidad y el control.

Tecla BUY (C)
Tecla SELL (V)
Tecla CLOSE ALL (X)
Tecla DELETE PENDING (Z)
Tecla SUBIR LOTE (Flecha Arriba)
Tecla BAJAR LOTE (Flecha Abajo)
Tecla MOSTRAR/OCULTAR (P)


