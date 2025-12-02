Panel Trade Basic es un panel compacto y funcional para operar con rapidez desde el gráfico. Ejecuta órdenes BUY, SELL, LIMIT y cierra posiciones con un solo clic o tecla. Controla el lote, SL y TP al instante, sin menús ni complicaciones.

Panel flotante y arrastrable. Órdenes al mercado y pendientes. Teclas rápidas para operar. Visualización de P&L y margen en tiempo real.

Ideal para traders manuales que valoran la velocidad y el control.

Tecla BUY (C)

Tecla SELL (V)

Tecla CLOSE ALL (X)

Tecla DELETE PENDING (Z)

Tecla SUBIR LOTE (Flecha Arriba)

Tecla BAJAR LOTE (Flecha Abajo)

Tecla MOSTRAR/OCULTAR (P)