Panel Trade Basic

Panel Trade Basic é um painel compacto e funcional para operar rapidamente a partir do gráfico. Execute ordens de COMPRA, VENDA, LIMIT e feche posições com um único clique ou tecla. Controle o lote, SL e TP instantaneamente, sem menus nem complicações.

Painel flutuante e rebocável. Ordens de mercado e pendentes. Teclas de atalho para operar. Visualização de P&L e margem em tempo real.

Ideal para traders manuais que valorizam velocidade e controle.

Tecla COMPRAR (C)
Tecla VENDER (V)
Tecla FECHAR TUDO (X)
Tecla DELETE PENDING (Z)
Tecla SUBIR LOTE (Seta para cima)
Tecla BAIXAR LOTE (Seta para baixo)
Tecla MOSTRAR/OCULTAR (P)
Produtos recomendados
Close All Pro MT5 Fast PnL Control
Adnan Latif
Utilitários
Close All Pro MT5 – Fast PnL Control is a powerful trade manager MT5 utility that gives you total control over your trades. With a single click, you can close all MT5 orders, monitor real-time profit and loss, and manage your floating PnL directly from a clean on-chart panel. The tool is lightweight, responsive, and built to help traders save time, reduce emotional stress, and maintain focus. Whether you trade manually or through an EA, this MT5 profit panel provides the visibility and precisio
Lot calculator tool MT5
Ernestas Kvedaras
3.67 (3)
Utilitários
More stable MetaTrader 4 version is available here:  Lot Calculator Tool . This tool helps you to automatically calculate and manage risk, conveniently place orders visually, schedule orders, trail stops, move them to break-even and more. Features Place market or pending orders using draggable lines Schedule orders Calculate and limit risk using various methods See current spread See time till next candle Set custom order comments Trail stops Move stops to break-even See order profit/loss in p
TP and SL Calculator Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitários
TP & SL Calculator Indicator for MT5 The Take Profit & Stop Loss Calculator Indicator is an effective risk and capital management tool designed for MetaTrader 5. It helps traders easily determine and set take profit (TP) and stop loss (SL) levels directly on the chart. This indicator improves trading efficiency through its dedicated control panel, which includes: Creating and managing TP and SL levels for both Buy and Sell positions Calculating trade volume in lots Displaying the Risk-to-Reward
FREE
EasyTradePad for MT5
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilitários
EasyTradePad – Painel de Negociação para MetaTrader 5 O EasyTradePad   é uma ferramenta para negociação manual e semiautomática. O painel permite o gerenciamento rápido de ordens e posições, bem como cálculos de gerenciamento de risco com um clique. Características do painel: Abra e feche negociações com risco predefinido (% ou moeda de depósito) Defina SL e TP em pontos, porcentagens ou valores monetários Calcular automaticamente a relação risco-recompensa Mover stop loss para o ponto de equil
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Experts
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
Maemamia Scalping Beta
Erdem Kuyumcu
Experts
This strategy is use differences between moving avarages and supported by the RSI. It can be used semi-automated trading systems, hedging, and the pair tradings. In pair tradings ı used this strategy  for a long time to looking for good long and short opportunities. Key Features: Smart Moving Average Spreads : Harness the dual strategy of EMA and SMA to adapt dynamically to market trends, ensuring timely and accurate trade entries. RSI-Based Momentum Analysis : Capitalize on RSI-driven signals
Trailing Stop Manager PRO
Prime Horizon
Utilitários
Trailing Stop Manager PRO — Gestão profissional de trailing stop (MT5) Trailing Stop Manager PRO é um Expert Advisor para MetaTrader 5 que automatiza a gestão de trailing stop nas posições abertas. Ele pode gerenciar todas as posições da conta ou apenas aquelas filtradas por símbolo e/ou MagicNumber. O EA inclui vários recursos: trailing fixo em pips, trailing baseado em ATR, break-even automático, fechamento parcial e um painel visual (dashboard). Objetivo da ferramenta Padronizar a gestão de t
JohnApollo
Jonathan Mboya Kinaro
Utilitários
JOHN EA - MANUAL TRADING ASSISTANT Professional Order Management and Risk Control Tool PRODUCT OVERVIEW JOHN EA is a manual trading assistant designed to help you efficiently manage multiple pending orders in MetaTrader 5. This is NOT an automated trading robot - you maintain complete control over all trading decisions while the EA provides advanced order management tools, risk management features, and monitoring capabilities. LICENSING & ACTIVATION Activation Policy: Your purchase includes
FREE
RiskManagerCalc
Ramadhan Omurana
Utilitários
Use for risk management and opening positions as per the user settings. The user is allowed to set the stop loss and take profits in pips. The user can also choose the risk percentage per trade that he/she wants to use while opening the trade. The volume of the trade that the user wants to sent shall be calculator according to the stoploss and the risk percentage that the user has selected.
Automatic TP and SL
Dushshantha Rajkumar Jayaraman
Utilitários
TradeGuard    by Chart Walker TradeGuard is a MT5 Expert Advisor (EA) designed to enhance your trading experience by automating key aspects of trade management. This EA excels in efficiently managing Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) levels, offering a seamless and intelligent approach to trailing stops. One of TradeGuard's standout features is its Smart Trailing Stop, which dynamically adjusts the trailing distance based on market conditions. This adaptive approach helps maximize profits dur
Trader Assistant Mini MT5
Faran Ataeiraveshti
Utilitários
Olá, pessoal "Trader Assistant Mini" é uma ferramenta útil para calcular o risco por negociação com um painel R:R fluente. Taxa de risco para recompensa mais painel comercial: É útil para cada comerciante calcular o tamanho da perda em relação ao tamanho do lucro e também gerenciar o risco por comerciante para que ele possa julgar se é um bom negócio ou não. Além disso, mostra a perda e o lucro em pips e porcentagens e perda e lucro. How to install the demo version + Demo file: Trader Assist
Telegram Broadcast DEMO MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilitários
The TELEGRAM BROADCAST utility helps to instantly publish your trading in the Telegram channel. If you have long wanted to create your Telegram channel with FOREX signals, then this is what you need. ATTENTION. This is a DEMO version, it has limitations - sending messages no more than 1 time in 300 seconds PAID version:  https://www.mql5.com/en/market/product/46865 https://t.me/moneystrategy_mql TELEGRAM BROADCAST can send messages: Opening and closing deals; Placing and deleting pending o
FREE
Signals for Telegram
Elidio Xavier Guimaraes
Utilitários
It is a utility that posts customized messages on Telegram based on account trading activity. Once the utility is on the chart, with each new position opened from the same chart symbol the utility is added, a customized message will be sent to the Telegram group defined in the input parameters. The utility will post to the Telegram group if a new position is opened and if it is the same symbol as the chart the utility is running on. If you are using an Expert Advisor for Buy and Sell and want to
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Utilitários
This tool will perform Trailing stop loss and Break even management for orders. Helps you limit or reduce the time spend watching orders on the screen, especially when you need to go to sleep. Just add this EA to 1 chart, you can manage all pairs. You can filter orders by comment, magic number, symbol and order ticket number. When Breakeven it can add shift/offset pips (to cover the commission...). You can try in strategy tester before purchase. The EA will add Buy and Sell alternately, so you
Trade Panel EA
Sahib Ul Ahsan
Utilitários
Trade Panel EA – Smart Manual Trading Made Easy Trade Panel EA is a clean, fast, and powerful manual-execution tool designed for traders who want full control over their entries while enjoying automated risk management and seamless trade handling. If you trade manually but need a professional-grade panel to manage your positions with precision, this EA is built for you. Add This Tool On Your Expert Folder and Use As Complete EA. Key Features One-Click BUY & SELL Execution Enter trades instantly
Trading Panel SL TP
Sirojiddin Sobitov
Utilitários
MQL5 Trading Panel SL TP — это мощный инструмент, призванный помочь трейдерам эффективно управлять своими позициями на платформе MetaTrader 5. Эта торговая панель предоставляет простой в использовании интерфейс для установки уровней Stop Loss (SL) и Take Profit (TP) для открытых позиций. MQL5 Trading Panel SL TP обладает широкими возможностями настройки и может быть адаптирована к конкретным потребностям отдельных трейдеров. Панель можно изменять в размере, перемещать и настраивать с помощью ра
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Utilitários
Imagine flying a real aircraft without ever stepping into a flight simulator. That's what trading is like. You have to simulate your strategy before you can take it to a live market. It is good if you can simulate things speedily before even stepping into any live market, or before coming up with an automated system.  People don't have all day to stare at a higher timeframe chart until the entry signal finally arrives. That's why I built this so that you can simulate your strategy with speed. Th
FREE
ATT Close Buttons Panel
Andrew Fedotov
Utilitários
O Utilitário de Botões de Fecho é um utilitário MQL5 compacto e flexível para a gestão manual de posições e ordens pendentes diretamente do gráfico. O painel permite fechar grupos de ordens e posições no símbolo atual ou num grupo de símbolos selecionados com um clique. Pode funcionar com todas as ordens, bem como com uma lista específica de Números Mágicos ou ordens manuais. O painel pode ser minimizado ou movido pelo ecrã. São suportados temas claros e escuros, tamanhos personalizáveis, altur
Group SL TP Automatic SL TP Calculation
Shailendra Singh
Utilitários
Basket trading /Basket  SL TP  Automatic SL TP Calculation   This utility will calculate SL and TP based on 2 input parameters  PerUnitTP -This means what is per .01 TP like 1 $ per .01 Lot. SLToTP_Ratio-This what is ration SL to TP if this parameter is 3 that means if TP is 1 $ then SL will be 2$ (per .01 Lot) so if total portfolio summing to .05 lot that that means TP will be automatically become 5 $ and SL become 10 $. This is very good utility when you want set SL TP for many open trade
Trade Control Panel
Jerry Jilun Anak Liban
Utilitários
Trade Control Panel Function Normal One Click Function Close All Close All Profit Close All Loss Close All Pending Order Close All Sell Close All Buy Advance One Click Function 1.  Close Partial Lot Sell by Percent It will help you partial close for all open position by desire percent you wanted. No longer partial close one by one for every open position Manual input for desire percent 2. Close Partial Lot Buy by Percent It will help you partial close for all open position by desire percent
Close Trades Pro
Osazee Asikhemhen
Utilitários
Introducing the Revolutionary   Trade Closing Assistant ! Are you tired of manually closing hundreds trades? Are you a   scalper ,   day trader ,   swing trader   and  you want to maximize your profits and minimize your losses by closing multiple positions at thesame time under different conditions? Are you a   Prop Firm Trader  who wishes to avoid hitting maximum daily drawdown? Search no further. This kit is the ultimate solution for all you. GUIDE TO USE THE KIT 1. Shows the total profit/los
Sapphire Strat Maker Alt
Emanuel Cavalcante Amorim Filho
Experts
Sapphire Strat Maker Alt   is an EA builder ( Expert Advisor Builder) . With it you can easily create new strategies and optimize them to find the bests parameters to improve your results at maximum. The objective is to bring the capabilities of MQL5 to everyone, even if you don't know how to code. Check out   the Pro Version   clicking here - Sapphire Strat Maker . With this Expert Advisor you can create strategies by combining the indicators provided by the EA. A few of the functionalities ar
FREE
Symbol Manager for MT5
Taras Slobodyanik
5 (3)
Utilitários
Symbol Manager or Grid Manager, designed to group orders into one position (by Symbol or by Magic Number). This utility will be useful to multi-currency traders (many EAs), who can have multiple orders on several pairs. You will be able to see the total number of lots, the total profit, and set virtual stop loss and virtual take profit. To set a real TP (or SL), you must first set the virtual value, and then enter the command in this cell: "set". If you want to set real TP/SL for all orders at
DYJMobileGamingTradingWinner
Daying Cao
Experts
O DYJ MOBILE GAMING TRADING WINNER pode usar seus vários terminais (MOBILE PHONE, WEB, TRADINGVIEW, MT5) para negociação manual e, em seguida, processado automaticamente pela EA. A negociação móvel pode usar os vários modos de grade da EA, modo de couro cabeludo, modo de arbitragem de hedge e modo de ordem independente para abrir posições manualmente, A EA pode definir automaticamente o stop loss para abertura móvel. E use seu celular para abrir uma grade, couro cabeludo e ordens de hedge. A
Synchronizer
PATRICK PAARSCH
Utilitários
This Expert Advisor monitors all open positions across all symbols in MetaTrader 5. Whenever a Stop Loss (SL) or Take Profit (TP) is manually set or adjusted on any position, the EA automatically applies that value to all other open positions , regardless of symbol or order type (Buy/Sell). This ensures consistent and synchronized SL and TP levels across your account. Perfect for mobile trading via tablet or smartphone!
Equity and Balance Account Protector
Anton Frederic Burmester
Utilitários
Don't want to risk or loose your personal trading account or prop trading firm account because of a simple Margin Call or exceeded Loss Limit? Then this Utility Expert Advisor is the solution for you! This Expert Advisor monitors your account Equity or Balance or even both! If the Equity and/ or Balance fall under your defined stop limits, the EA closes all of your positions and keeps you so on track. Options and Variables: Monitored Values: Choose which values should get monitored Equity: if
SmartRAL
Jemy Yeferson Dimu Ludji
Utilitários
SmartRAL (Smart Risk Auto-Lot EA) SmartRAL: The Ultimate Risk & Lot Management Expert Advisor (EA) SmartRAL is an essential tool for traders who demand precise risk management and automated position sizing in MetaTrader 5. Stop guessing your lot size and let the algorithm handle the calculations. This EA allows you to trade with confidence by guaranteeing your risk exposure on every single trade, while offering absolute flexibility in setting your Stop Loss (SL). Key Features & Benefits Guarante
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilitários
Expert TP SL v04 - Professional Trading Assistant with AI Motivation System Advanced manual trading tool with automatic risk management, overtrading protection, and intelligent psychological support for disciplined trading. PRODUCT OVERVIEW Expert TP SL v04 is a comprehensive trading assistant designed for manual traders who want to maintain emotional discipline while automating risk calculations. This isn't just another order placement tool - it's a complete trading psychology system that pr
Close Partial MT5
Nabil Oukhouma
Utilitários
Close Partial (MT5 Manager) automatically adds two buttons to the chart: - Close Partial Button: This button allows you to close a partial position. By default, it is set to close 50% of the position, but you can adjust it to any percentage you prefer (e.g., 10%, 20%, 60%, etc.).    - Close All Button: This button allows you to close all open trades at once for the specific currency pair to which the manager is assigned. Key Features: Close Partial  Close Half Close All MT4 Version: https://
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experts
Defina TP e SL por Preço – Modificador Automático de Ordens para MT5 Define automaticamente níveis precisos de TP e SL em qualquer operação ️ Funciona com todos os pares e EAs, podendo filtrar por símbolo ou número mágico Este Expert Advisor permite-lhe definir e aplicar níveis exactos de Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) às suas operações, usando valores de preço directo (ex.: 1.12345 no EURUSD). Sem pontos, sem pips. Apenas gestão limpa e precisa das suas ordens, globalmente ou filtradas
Os compradores deste produto também adquirem
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitários
Ajuda a calcular o risco por comércio, a fácil instalação de uma nova encomenda, gestão de encomendas com funções de fecho parcial, trailing stop de 7 tipos e outras funções úteis. Materiais e instruções adicionais Instruções de instalação   -   Instruções para a aplicação   -   Versão de teste da aplicação para uma conta de demonstração Função de linha Mostra no gráfico a linha de Abertura, Stop Loss, Take Profit. Com esta função é fácil definir uma nova ordem e ver as suas características ad
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitários
Bem-vindo ao Trade Manager EA—uma ferramenta de gestão de risco criada para tornar o trading mais intuitivo, preciso e eficiente. Não é apenas uma ferramenta para executar ordens, mas uma solução abrangente para planejamento de operações, gerenciamento de posições e controle de risco. Seja você um iniciante, trader avançado ou scalper que precisa de execução rápida, o Trade Manager EA adapta-se às suas necessidades, oferecendo flexibilidade em todos os mercados, desde forex e índices até commodi
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitários
Experimente uma cópia de negociação excepcionalmente rápida com o Local Trade Copier EA MT5 . Com sua fácil configuração de 1 minuto, este copiador de negociações permite que você copie negociações entre vários terminais MetaTrader no mesmo computador Windows ou em um Windows VPS com velocidades de cópia ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Seja você um trader iniciante ou profissional, o   Local Trade Copier EA MT5   oferece uma ampla gama de opções para personalizá-lo de acordo com suas ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitários
O Trade Panel é um assistente comercial multifuncional. A aplicação contém mais de 50 funções de negociação para negociação manual e permite automatizar a maioria das operações de negociação. Atenção, a aplicação não funciona no testador de estratégia. Antes de comprar, pode testar a versão de demonstração numa conta de demonstração. Versão de demonstração aqui . Instruções completas aqui . Comércio. Permite realizar operações de negociação com um clique: Abra as ordens e posições pendentes com
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitários
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitários
Versão Beta O Telegram to MT5 Signal Trader está quase no lançamento oficial da versão alfa. Alguns recursos ainda estão em desenvolvimento e você pode encontrar pequenos erros. Se tiver problemas, por favor reporte, seu feedback ajuda a melhorar o software para todos. O preço aumentará após 20 vendas. Cópias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader é uma ferramenta poderosa que copia automaticamente sinais de trading de canais ou grupos do Telegram diretamente para sua conta Meta
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitários
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitários
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de análise de stops baseado em estrutura de mercado Visão geral O Smart Stop Scanner oferece aos traders um monitoramento profissional de níveis de stop-loss em múltiplos mercados. O sistema identifica automaticamente as zonas de stop mais relevantes com base na estrutura real do mercado, rupturas significativas e lógica de price action — tudo apresentado em um painel unificado, claro e totalmente compatível com telas de alta resolução (DPI-aware). Func
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitários
EASY Insight AIO – A solução tudo-em-um para trading inteligente e sem esforço Visão geral Imagine analisar todo o mercado — Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações — em segundos, sem precisar examinar gráficos manualmente, instalar indicadores ou lidar com configurações complicadas. EASY Insight AIO é sua ferramenta definitiva de exportação para trading com IA, pronta para usar. Ela oferece um panorama completo do mercado em um único arquivo CSV limpo — pronto para análise imediata no ChatGP
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitários
Smart Stop Manager – Execução automática de stop-loss com precisão profissional Visão geral O Smart Stop Manager é a camada de execução da linha Smart Stop, desenvolvido para traders que precisam de uma gestão de stop-loss estruturada, fiável e totalmente automatizada em múltiplas posições abertas. Ele monitora continuamente todas as operações ativas, calcula o nível ideal de stop usando a lógica de estrutura de mercado do Smart Stop e atualiza os stops automaticamente com regras claras e tran
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitários
MT5 to Telegram Signal Provider é uma utilidade fácil de usar e totalmente personalizável que permite o envio de sinais especificados para o chat, canal ou grupo do Telegram, tornando sua conta um fornecedor de sinais . Ao contrário da maioria dos produtos concorrentes, ele não usa importações de DLL. [ Demonstração ] [ Manual ] [ Versão MT4 ] [ Versão Discord ] [ Canal do Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuração Um guia do usuário passo a passo está disponível. Não é necessário conhec
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitários
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) é um copiador de negociações local e uma estrutura completa de gestão de riscos e execução projetada para os desafios comerciais de hoje. Desde desafios de prop firms até gestão de portfólio pessoal, ele se adapta a cada situação com uma combinação de execução robusta, proteção de capital, configuração flexível e manuseio avançado de negociações. O copiador funciona tanto no modo Master (remetente) quanto Slave (receptor), com sincronização em t
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitários
Trade Manager para ajudá-lo a entrar e sair rapidamente de negociações enquanto calcula automaticamente seu risco. Incluindo recursos para ajudar a evitar negociações excessivas, negociações de vingança e negociações emocionais. As negociações podem ser gerenciadas automaticamente e as métricas de desempenho da conta podem ser visualizadas em um gráfico. Esses recursos tornam este painel ideal para todos os traders manuais e ajudam a aprimorar a plataforma MetaTrader 5. Suporte multilíngue. Vers
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitários
Seconds Chart — uma ferramenta exclusiva para criar gráficos de segundos no MetaTrader 5 . Com o Seconds Chart , você pode criar gráficos com períodos definidos em segundos, proporcionando flexibilidade e precisão ideais para análise, indisponíveis em gráficos padrão de minutos ou horas. Por exemplo, o período S15 indica um gráfico com velas de 15 segundos. Você pode usar qualquer indicador ou Expert Advisor com suporte a símbolos personalizados. Trabalhar com eles é tão conveniente quanto negoc
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitários
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitários
HYT (Help Your Trading)   é uma ferramenta projetada para ajudar você   a reduzir   suas posições perdedoras usando duas técnicas principais: Média padrão. Hedge com posterior abertura de posições na direção da tendência. Esta ferramenta permite que você gerencie múltiplas posições abertas em diferentes direções, tanto para compra quanto para venda. O HYT calcula automaticamente o tamanho da próxima posição, o preço do pedido, a direção para a média e o fechamento da posição com um nível de lucr
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitários
Este produto filtra todos os consultores especializados e gráficos manuais durante o horário das notícias, para que você não precise se preocupar com picos de preços repentinos que possam destruir suas configurações de negociação manuais ou negociações realizadas por outros consultores especializados. Este produto também vem com um sistema de gerenciamento de pedidos completo que pode lidar com suas posições abertas e ordens pendentes antes do lançamento de qualquer notícia. Depois de comprar o
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitários
DashPlus é uma ferramenta avançada de gerenciamento de operações projetada para melhorar a eficiência e a eficácia das suas transações na plataforma MetaTrader 5. Ela oferece um conjunto completo de funcionalidades, incluindo cálculo de risco, gestão de ordens, sistemas de grade avançados, ferramentas baseadas em gráficos e análise de desempenho. Principais Funcionalidades 1. Grade de Recuperação Implementa um sistema de grade flexível e de média para gerenciar operações em condições adversas de
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitários
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitários
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitários
Telegram para MT5:   A solução definitiva para cópia de sinais Simplifique suas negociações com o Telegram para MT5, a ferramenta moderna que copia sinais de negociação diretamente dos canais e chats do Telegram para a sua plataforma MetaTrader 5, sem a necessidade de DLLs. Esta solução poderosa garante execução precisa dos sinais, amplas opções de personalização, economiza tempo e aumenta sua eficiência. [ Instructions and DEMO ] Principais características Integração direta da API do Telegram A
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilitários
O Expert Advisor Risk Manager para MT5 é um programa muito importante e, na minha opinião, necessário para todos os traders. Com este Expert Advisor você poderá controlar o risco em sua conta de negociação. O controle de risco e lucro pode ser realizado tanto em termos monetários quanto em termos percentuais. Para que o Expert Advisor funcione, basta anexá-lo ao gráfico de pares de moedas e definir os valores de risco aceitáveis ​​na moeda de depósito ou em % do saldo atual. [Instruction for
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitários
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitários
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitários
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify trading days and hours for your expert. The News Filter EA also includes risk management  and equity protection features. MT4 Version KEY
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilitários
The Expert Advisor is a comprehensive risk manager helping users to control their trading activities. With this tool being a safeguard you can easily configure various risk parameters. When any limit is exceeded, the risk manager can force close opened positions, close other EAs, and even close the terminal to prevent emotional trading that doesn't correspond to your trading strategy. Risk Manager Settings Account Protection Check min equity limit to close all (account currency) - check the min
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitários
Custom Alerts AIO: Monitoramento inteligente de múltiplos mercados – pronto para uso, sem configuração Visão geral Custom Alerts AIO é uma ferramenta avançada de varredura de mercado que funciona imediatamente após a instalação — sem necessidade de configurar indicadores adicionais. Inclui internamente todos os principais indicadores da Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), permitindo que você monitore facilmente todas as principais classes de ativos: Forex
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Utilitários
Este é um painel de negociação visual que ajuda você a realizar e gerenciar operações facilmente, evitando erros humanos e aprimorando sua atividade comercial. Ele combina uma interface visual fácil de usar com uma abordagem sólida de gerenciamento de riscos e posições. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Surpreendentemente fácil de usar Negocie facilmente a partir do gráfico Negocie com gerenciamento preciso de riscos, sem complicações
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilitários
Auto Trade Copier é projetado para copiar comércios entre contas MT5 / terminais múltiplos com uma precisão absoluta. Com esta ferramenta , você pode agir como quer provedor ( fonte ) ou receptor (destino). Cada ações negociadas será clonado a partir de provedor para o receptor sem demora. A seguir são características de destaque :     Alternar entre Provider ou papel Receiver dentro de uma ferramenta.     Um provedor pode copiar comércios de contas da multi- receptor.     Absoluto compatível
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitários
Atenção: A versão demo para revisão e teste está aqui . YuClusters é um sistema profissional de análise de mercado. O trader tem oportunidades únicas para analisar o fluxo de pedidos, volumes de negociação, movimentos de preços usando vários gráficos, perfis, indicadores e objetos gráficos. O YuClusters opera com base em dados de Tempos e Negócios ou informações de ticks, dependendo do que está disponível nas cotações de um instrumento financeiro. O YuClusters permite que você crie gráficos com
Mais do autor
Fixed Moving Average MTF
Juan Pablo Sanchez Correa
Indicadores
Visualize qualquer média móvel em sua temporalidade original, independentemente do timeframe do gráfico. O que você faz? Este indicador permite que você veja uma média móvel de qualquer temporalidade (M5, H1, H4, D1, etc.) diretamente em seu gráfico atual, mantendo seus valores originais da temporalidade que você escolheu. Exemplo prático: Você está operando em M5 Você ativa a média móvel de H1 com este indicador. Vê exatamente a mesma linha que verias se mudasses para H1 Sem mudar o timeframe
FREE
TrendScan
Juan Pablo Sanchez Correa
Indicadores
TrendScan é um scanner visual que detecta tendências de alta, baixa ou neutras em múltiplos símbolos e temporalidades. Analisa a estrutura do mercado, o alinhamento das EMAs e a faixa de preço para mostrar sinais claros e confiáveis. Ideal para traders que buscam clareza e velocidade em sua análise. Compatível com até 25 símbolos. Suporte para 8 temporalidades. Filtros avançados de tendência. Interface visual compacta e personalizável.
Timer Pro
Juan Pablo Sanchez Correa
Indicadores
Temporizador PRO Temporizador de velas com display de ganho/perda em tempo real. FUNÇÕES: - Contagem regressiva exata para o fechamento da vela - Exibição de lucro/prejuízo flutuante atualizada a cada segundo - Verde para ganhos, vermelho para perdas - Soma automática de todas as posições do símbolo - Funciona em todos os prazos (M1 a MN) - Posição e cores personalizáveis IDEAL PARA: - Scalping e day trading - Negociação com tempo preciso - Gestão visual de posições - Controle instantâneo de
FREE
Timer Candle F
Juan Pablo Sanchez Correa
Indicadores
Countdown timer for candle close. FUNCTIONS: - Exact countdown to candle close - It works on all timeframes (M1 to MN) - 2 display formats - Customizable font color and size - Adjustable position on the chart - Real-time update every second IDEAL FOR: - Scalping and day trading - Trading with precise timing - Practice time management in operations - All traders who need timing control Do you want more? Upgrade to Timer PRO and get: - Real-time Profit/Loss display
FREE
Fixed Moving Average
Juan Pablo Sanchez Correa
Indicadores
Display any moving average in its original timeframe, regardless of the chart’s timeframe. What does it do? This indicator allows you to view a moving average from any timeframe (M5, H1, H4, D1, etc.) directly on your current chart, preserving its original values from the timeframe you selected. Practical example: You are trading on the M5 timeframe. You activate the H1 MA with this indicator. You see exactly the same line you would see if you switched to H1. Without changing the timeframe Chara
FREE
Timer F
Juan Pablo Sanchez Correa
Indicadores
Temporizador temporizador de contagem regressiva para o fechamento da vela. FUNÇÕES: - Contagem regressiva exata para o fechamento da vela - Funciona em todos os prazos (M1 a MN) - 2 formatos de visualização - Cor e tamanho da fonte personalizáveis - Posição ajustável no gráfico - Atualização em tempo real a cada segundo IDEAL PARA: - Scalping e day trading - Negociação com tempo preciso - Praticar gestão do tempo em operações - Todos os traders que precisam de controle de tempo Q
FREE
Full TrendScan PRO
Juan Pablo Sanchez Correa
Indicadores
TrendScan   é um scanner visual que detecta tendências de alta, baixa ou neutras em múltiplos símbolos e temporalidades. Analisa a estrutura do mercado, o alinhamento das EMAs e a faixa de preço para mostrar sinais claros e confiáveis. Ideal para traders que buscam clareza e velocidade em sua análise. Compatível com até 25 símbolos. Suporte para 8 temporalidades. Filtros avançados de tendência. Interface visual compacta e personalizável.
HotKey Trade
Juan Pablo Sanchez Correa
Utilitários
HotKey Trade é um painel de execução rápida que permite operar com apenas um toque de tecla. Abre ordens de COMPRA (C), VENDA (V) ou fecha todas (X) instantaneamente, sem menus nem cliques. Além disso, você pode ajustar o lote com as setas ↑↓ e visualizar P&L, margem e tamanho do lote em tempo real. Ideal para scalpers, traders manuais e quem valoriza a velocidade. Operacional com teclas, Visualização de P&L e margem, Controle dinâmico do lote, Compatível com qualquer símbolo e temporalidade Te
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário