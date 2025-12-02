Panel Trade Basic é um painel compacto e funcional para operar rapidamente a partir do gráfico. Execute ordens de COMPRA, VENDA, LIMIT e feche posições com um único clique ou tecla. Controle o lote, SL e TP instantaneamente, sem menus nem complicações.



Painel flutuante e rebocável. Ordens de mercado e pendentes. Teclas de atalho para operar. Visualização de P&L e margem em tempo real.



Ideal para traders manuais que valorizam velocidade e controle.

Tecla COMPRAR (C)Tecla VENDER (V)Tecla FECHAR TUDO (X)Tecla DELETE PENDING (Z)Tecla SUBIR LOTE (Seta para cima)Tecla BAIXAR LOTE (Seta para baixo)Tecla MOSTRAR/OCULTAR (P)