Squid Grid EA

Lass den Tintenfisch...





Kontrolliere dein Grid!





Squid Grid ist ein benutzerfreundliches Grid-Trading-System. Klicke einfach auf „Start“ und lehn dich zurück, während Mr. Squid den Rest erledigt!





Die Strategie basiert auf einem benutzerdefinierten Punktabstandssystem. Sobald sich der Kurs um X Punkte bewegt, wird eine Position eröffnet.





Solange die Bedingung erfüllt ist, werden fortlaufend mehrere Positionen eröffnet. Die Positionsanzahl ist anpassbar.





Inklusive Gewinnabsicherungssystem basierend auf einem ebenfalls benutzerdefinierten Retracement-Prozentsatz.





Sieh dir die zugehörigen Videos und Screenshots zur Performance an.





Bisher die besten Ergebnisse im EUR/USD M1-Chart.





Sharpe-Ratio: 21,43!





Profitfaktor: 1,66





Drawdown: 1,45 %!