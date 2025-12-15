Squid Grid EA
- Experten
- Robert James Poulin
- Version: 2.6
- Aktualisiert: 15 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Lass den Tintenfisch...
Kontrolliere dein Grid!
Squid Grid ist ein benutzerfreundliches Grid-Trading-System. Klicke einfach auf „Start“ und lehn dich zurück, während Mr. Squid den Rest erledigt!
Die Strategie basiert auf einem benutzerdefinierten Punktabstandssystem. Sobald sich der Kurs um X Punkte bewegt, wird eine Position eröffnet.
Solange die Bedingung erfüllt ist, werden fortlaufend mehrere Positionen eröffnet. Die Positionsanzahl ist anpassbar.
Inklusive Gewinnabsicherungssystem basierend auf einem ebenfalls benutzerdefinierten Retracement-Prozentsatz.
Sieh dir die zugehörigen Videos und Screenshots zur Performance an.
Bisher die besten Ergebnisse im EUR/USD M1-Chart.
Sharpe-Ratio: 21,43!
Profitfaktor: 1,66
Drawdown: 1,45 %!