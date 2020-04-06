Adam SigmoidX AI

Intelligenter Handel mit neuronalen Netzwerken für MetaTrader 5

Adam SigmoidX AI ist ein hochmoderner, adaptiver Expert Advisor (EA), der modernstes maschinelles Lernen und Handelserfahrung auf Ihre MetaTrader 5-Plattform bringt. Unter Verwendung eines dynamischen neuronalen Netzwerkmodells analysiert Adam SigmoidX AI nahtlos die sich entwickelnden Marktbedingungen und passt sich diesen an, um optimale Handelsentscheidungen auf der Grundlage von Volumen, Preisbewegungen und Trends zu gewährleisten.

Hauptmerkmale:

  • Neuronales Netzwerk Präzision: Angetrieben von einem Deep-Learning-Modell wird Adam SigmoidX AI auf historischen Daten trainiert, um Markttrends vorherzusagen und sich an neue Bedingungen anzupassen.

  • Volumen-Delta-Oszillator-Integration: Nutzt die Volumenanalyse, um die Preisdynamik zu identifizieren, was Adam SigmoidX einen einzigartigen Vorteil bei der Erkennung der zugrunde liegenden Marktstärke verschafft.

  • Fortschrittliches Risikomanagement: Automatische Anpassung der Handelsgröße mit integrierten Risikomanagement-Algorithmen, die sicherstellen, dass jeder Handel auf die von Ihnen gewählten Risikopräferenzen zugeschnitten ist.

  • Dynamische Hysterese: Adam SigmoidX verfügt über einen Hysterese-Mechanismus, der ein Überhandeln verhindert, indem er nach kleinen Kursbewegungen auf bedeutendere Marktsignale wartet. Diese Funktion stellt sicher, dass Trades nur dann ausgeführt werden, wenn der Markt eine echte Richtungsänderung zeigt, wodurch falsche Signale reduziert und die Qualität der Einstiege verbessert werden.

  • Flexible Handelseinstellungen: Passen Sie Stop-Loss, Take-Profit und Trailing-Stops an Ihre Handelspräferenzen an und haben Sie so die volle Kontrolle über Ihre Strategie.

  • Adaptives Lernen: Adam SigmoidX lernt und entwickelt sich mit jedem Marktzyklus weiter und verbessert kontinuierlich seine Leistung auf der Grundlage der neuesten Marktdaten.

  • Vollständige Automatisierung: Kein manuelles Eingreifen erforderlich. Adam SigmoidX läuft rund um die Uhr und trifft Entscheidungen auf der Grundlage ausgefeilter Analysen ohne emotionale Voreingenommenheit.

Warum Adam SigmoidX AI wählen?

Adam SigmoidX AI ist nicht nur ein typischer Trading-Bot. Mit seiner hysteresebasierten Filterung stellt er sicher, dass der EA nicht auf unbedeutende Kursbewegungen reagiert, was ihn besonders nützlich für Händler macht, die Marktgeräusche vermeiden wollen. Diese Funktion verbessert den Entscheidungsprozess erheblich, indem sie sich auf zuverlässigere Signale konzentriert und unnötige Trades reduziert.

Wie es funktioniert:

  1. Datenanalyse: Adam SigmoidX AI verwendet Echtzeit-Marktdaten, um Entscheidungen auf der Grundlage historischer Muster und Vorhersagen des neuronalen Netzwerks zu treffen.

  2. Anpassung an die Marktbedingungen: Der EA passt sich an volatile Bedingungen und Veränderungen der Marktstruktur an und stellt so sicher, dass die Strategie robust und effektiv bleibt.

  3. Hysterese-basierte Eingänge: Durch die Hysterese wird der EA nur dann aktiv, wenn eine größere Marktbewegung die Trendumkehr bestätigt, wodurch verfrühte oder falsche Einstiege verhindert werden.

  4. Automatisierte Risikokontrolle: Der EA passt die Positionen gemäß Ihren vordefinierten Risikoeinstellungen an und stellt so sicher, dass Sie den Marktschwankungen nie zu stark ausgesetzt sind.

Perfekt für:

  • Intraday-Händler: Adam SigmoidX AI eignet sich hervorragend für den kurzfristigen Handel und nutzt die schnelle Datenanalyse, um schnell in Märkte ein- und auszusteigen.

  • Scalper: Mit seiner hohen Frequenz und präzisen Ausführung ist er ein großartiges Werkzeug für Scalping-Strategien, mit denen sich im Laufe des Tages mehrere kleine Gewinne erzielen lassen.

  • Trendverfolger: Er eignet sich auch für längerfristige Trendfolgestrategien und passt sich im Laufe der Zeit an größere Marktbewegungen an.


Wichtige Hinweise: Käufer müssen Adam auf ihrem bevorzugten Symbol und Zeitrahmen trainieren, BEVOR sie auf Live-Konten handeln. Außerdem ist ein erneutes Training erforderlich, wenn sie zu einem anderen Symbol und/oder Zeitrahmen wechseln.

