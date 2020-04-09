Risk Manager Best: La referencia para la gestión profesional del dinero





¿Por qué considero que esta utilidad es la mejor solución del mercado? La respuesta es sencilla: fue creada por un trader para traders que valoran su tiempo y su dinero. A diferencia de otras alternativas sobrecargadas, no tiene ni una sola función innecesaria que pueda distraerle del análisis de gráficos. Se trata de una herramienta que convierte los cálculos rutinarios de riesgo en acciones instantáneas.





Aquí están las ventajas clave, desglosadas en secciones:





1. Interfaz intuitiva

El principal problema de la mayoría de los paneles de trading es la complejidad. Un montón de pestañas, botones diminutos y configuraciones confusas. Risk Manager Best ofrece un diseño limpio y minimalista. Todos los controles se concentran en un panel compacto. Usted ve sólo lo que es realmente importante para tomar decisiones en este momento.





2. Cálculo automático del lote en función del riesgo

Olvídese de calculadoras y cálculos manuales. Sólo tiene que establecer el riesgo como un porcentaje de su depósito o elegir un lote fijo. La utilidad calcula automáticamente el tamaño ideal de la posición en función de dónde haya movido la línea de Stop Loss. Esto elimina el error humano y los errores de cálculo.





3. Visualización completa de la operación

No está operando a ciegas. Cuando activa las líneas, aparecen zonas de colores claros en el gráfico. Usted ve inmediatamente la distancia de stop loss, el beneficio potencial y las cantidades exactas en la divisa de su depósito. Esto le ayuda a evaluar la situación una fracción de segundo antes de pulsar el botón.





4. Control de la relación riesgo/recompensa

El trading profesional es imposible sin mantener una expectativa matemática. La utilidad muestra la relación Riesgo/Recompensa en tiempo real. Puede ver inmediatamente si la operación merece la vela o si el beneficio potencial es demasiado pequeño en comparación con el riesgo.









Resumen