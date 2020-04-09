Risk Manager Best
- Utilidades
- Pavel Malyshko
- Versión: 2.70
- Activaciones: 20
Risk Manager Best: La referencia para la gestión profesional del dinero
¿Por qué considero que esta utilidad es la mejor solución del mercado? La respuesta es sencilla: fue creada por un trader para traders que valoran su tiempo y su dinero. A diferencia de otras alternativas sobrecargadas, no tiene ni una sola función innecesaria que pueda distraerle del análisis de gráficos. Se trata de una herramienta que convierte los cálculos rutinarios de riesgo en acciones instantáneas.
Aquí están las ventajas clave, desglosadas en secciones:
1. Interfaz intuitiva
El principal problema de la mayoría de los paneles de trading es la complejidad. Un montón de pestañas, botones diminutos y configuraciones confusas. Risk Manager Best ofrece un diseño limpio y minimalista. Todos los controles se concentran en un panel compacto. Usted ve sólo lo que es realmente importante para tomar decisiones en este momento.
2. Cálculo automático del lote en función del riesgo
Olvídese de calculadoras y cálculos manuales. Sólo tiene que establecer el riesgo como un porcentaje de su depósito o elegir un lote fijo. La utilidad calcula automáticamente el tamaño ideal de la posición en función de dónde haya movido la línea de Stop Loss. Esto elimina el error humano y los errores de cálculo.
3. Visualización completa de la operación
No está operando a ciegas. Cuando activa las líneas, aparecen zonas de colores claros en el gráfico. Usted ve inmediatamente la distancia de stop loss, el beneficio potencial y las cantidades exactas en la divisa de su depósito. Esto le ayuda a evaluar la situación una fracción de segundo antes de pulsar el botón.
4. Control de la relación riesgo/recompensa
El trading profesional es imposible sin mantener una expectativa matemática. La utilidad muestra la relación Riesgo/Recompensa en tiempo real. Puede ver inmediatamente si la operación merece la vela o si el beneficio potencial es demasiado pequeño en comparación con el riesgo.
Resumen
Risk Manager Best no es sólo un botón de compra o venta. Es su disciplina de trading, automatizada en código. La mejor solución para aquellos que quieren operar profesionalmente, gestionar sus riesgos, y evitar perder el tiempo estudiando instrucciones complejas.
Las instrucciones son muy sencillas; puede ver el vídeo GIF a continuación: Arrastre la utilidad Risk Manager Best desde la ventana Navigator (sección Mercado) hasta el gráfico del instrumento que desee.
En la ventana de configuración que aparece, vaya a la pestaña "General" y asegúrese de marcar "Activar negociación algorítmica". Sin esto, el panel no podrá abrir operaciones. Haga clic en "Aceptar".
Asegúrese de que el botón "Algo Trading" en el panel superior de la terminal está activado (es de color verde).
El panel de control aparecerá entonces en el gráfico.
CÓMO FUNCIONA EL PANEL:
El panel tiene dos modos, que se conmutan mediante el botón azul de la parte superior. El modo "% DEPÓSITO" le permite establecer el riesgo como un porcentaje de su depósito, mientras que el modo "LOTE FIJO" le permite trabajar con un tamaño de lote fijo.
La línea "Riesgo" (o "Lote") muestra el riesgo actual o el tamaño del lote. Los botones "-" y "+" situados junto a ella le permiten modificar este valor.
La línea "TP (RR)" muestra la relación riesgo-recompensa. Un valor de "2,0" significa que su objetivo de beneficios será el doble de la pérdida potencial. Este valor también se puede ajustar con los botones "-" y "+".
CÓMO ABRIR UNA OPERACIÓN:
En primer lugar, configure los parámetros en el panel. Seleccione el modo, establezca el riesgo deseado (por ejemplo, 1,0%) y el ratio RR (por ejemplo, 2,0).
A continuación, pulse el botón naranja"ACTIVAR LÍNEA SL". Este botón activa la línea roja de Stop Loss en el gráfico. También aparecerá una línea verde de Take Profit.
Ahora, haga clic con el botón izquierdo del ratón en la línea roja y sitúela en el nivel de precios en el que desea establecer su stop loss.
En cuanto empiece a mover la línea, aparecerán zonas de color (una zona de pérdidas roja y una zona de beneficios verde) en el gráfico, y a la derecha aparecerá una etiqueta informativa. Mostrará en tiempo real el tamaño del lote que se utilizará para la operación y la pérdida monetaria en la que incurrirá si se activa el stop.
La línea verde de Take Profit se moverá automáticamente, manteniendo la relación riesgo-recompensa que haya establecido.
Una vez que haya fijado el stop loss en el nivel deseado y esté satisfecho con todos los parámetros calculados (tamaño del lote, riesgo), simplemente haga clic en el botón "COMPRAR" para comprar o en "VENDER" para vender.
La operación se abrirá con el tamaño de lote ideal, y los niveles de Stop Loss y Take Profit se aplicarán automáticamente. A continuación, las líneas y zonas desaparecerán del gráfico.