Risk Manager Best: Эталон профессионального управления капиталом

Почему я считаю эту утилиту лучшим решением на рынке? Ответ прост: она создана трейдером для трейдеров, которые ценят свое время и деньги. В отличие от перегруженных аналогов, здесь нет ни одной лишней функции, которая могла бы отвлечь вас от анализа графика. Это инструмент, который превращает рутинный расчет рисков в мгновенное действие.

Вот главные преимущества, разложенные по полочкам:

1. Интуитивно понятный интерфейс
Главная проблема большинства торговых панелей это сложность. Куча вкладок, мелких кнопок и непонятных настроек. Risk Manager Best предлагает чистый, минималистичный дизайн. Все управление сосредоточено на одной компактной панели. Вы видите только то, что действительно важно для принятия решения здесь и сейчас.

2. Автоматический расчет лота от риска
Забудьте о калькуляторах и ручных вычислениях. Вы просто задаете риск в процентах от депозита или выбираете фиксированный лот. Утилита сама рассчитывает идеальный объем позиции в зависимости от того, куда вы передвинули линию Stop Loss. Это исключает человеческий фактор и ошибки в расчетах.

3. Полная визуализация сделки
Вы не торгуете вслепую. При активации линий на графике появляются четкие цветные зоны. Вы сразу видите дистанцию стопа, потенциальную прибыль и точные суммы в валюте депозита. Это помогает оценить ситуацию за долю секунды до нажатия кнопки.

4. Контроль соотношения Риск и Прибыль
Профессиональный трейдинг невозможен без соблюдения математического ожидания. Утилита в реальном времени показывает коэффициент Risk Reward. Вы сразу видите, стоит ли сделка свеч, или потенциальная прибыль слишком мала по сравнению с риском.


Итог
Risk Manager Best это не просто кнопка купить или продать. Это ваша торговая дисциплина, автоматизированная в коде. Лучшее решение для тех, кто хочет торговать профессионально, соблюдать риски и не тратить время на изучение сложных инструкций.

Инструкция очень проста можете посмотреть гиф видео ниже:

Перетащите утилиту Risk Manager Best из окна Навигатор (раздел Market) на график нужного вам инструмента.

В появившемся окне настроек перейдите на вкладку “Общие” и обязательно поставьте галочку “Разрешить алгоритмическую торговлю”. Без этого панель не сможет открывать сделки. Нажмите “OK”.

Убедитесь, что в верхней панели терминала кнопка “Алго Торговля” включена (горит зеленым цветом).

После этого на графике появится панель управления.

КАК РАБОТАЕТ ПАНЕЛЬ

Панель имеет два режима работы, которые переключаются синей кнопкой вверху. Режим “% DEPOSIT” позволяет задавать риск в процентах от депозита, а режим “ФИКС. ЛОТ” позволяет работать с фиксированным размером лота.

Строка “Risk” (или “Lot”) показывает текущее значение риска или лота. Кнопки “-” и “+” рядом с ней позволяют изменять это значение.

Строка “TP (RR)” показывает соотношение риска к прибыли. Значение “2.0” означает, что ваша цель по прибыли будет в 2 раза больше возможного убытка. Это значение также настраивается кнопками “-” и “+”.

КАК ОТКРЫТЬ СДЕЛКУ:

Сначала настройте параметры на панели. Выберите режим, установите желаемый риск (например, 1.0 %) и соотношение RR (например, 2.0).

Затем нажмите оранжевую кнопку «ACTIVATE SL LINE». Эта кнопка активирует на графике красную линию Стоп Лосса. Вместе с ней появится и зеленая линия Тейк Профита.

Теперь зажмите левой кнопкой мыши именно красную линию и установите ее на тот ценовой уровень, где должен быть ваш стоп.

Как только вы начнете двигать линию, на графике появятся цветные зоны (красная зона убытка и зеленая зона прибыли), а справа появится информационная метка. Она в реальном времени покажет, какой лот будет использован для сделки и какой денежный убыток вы получите, если сработает стоп.

Зеленая линия Тейк Профита будет двигаться автоматически, сохраняя заданное вами соотношение риска к прибыли.

Когда вы выставили стоп-лосс на нужный уровень и вас устраивают все рассчитанные параметры (лот, риск), просто нажмите кнопку “BUY” для покупки или “SELL” для продажи.

Сделка будет открыта с идеальным лотом, и к ней автоматически приставятся Stop Loss и Take Profit. После этого линии и зоны с графика исчезнут.


