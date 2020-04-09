Risk Manager Best
- Утилиты
- Pavel Malyshko
- Версия: 2.70
- Активации: 20
Инструкция очень проста можете посмотреть гиф видео ниже:
Перетащите утилиту Risk Manager Best из окна Навигатор (раздел Market) на график нужного вам инструмента.
В появившемся окне настроек перейдите на вкладку “Общие” и обязательно поставьте галочку “Разрешить алгоритмическую торговлю”. Без этого панель не сможет открывать сделки. Нажмите “OK”.
Убедитесь, что в верхней панели терминала кнопка “Алго Торговля” включена (горит зеленым цветом).
После этого на графике появится панель управления.
КАК РАБОТАЕТ ПАНЕЛЬ
Панель имеет два режима работы, которые переключаются синей кнопкой вверху. Режим “% DEPOSIT” позволяет задавать риск в процентах от депозита, а режим “ФИКС. ЛОТ” позволяет работать с фиксированным размером лота.
Строка “Risk” (или “Lot”) показывает текущее значение риска или лота. Кнопки “-” и “+” рядом с ней позволяют изменять это значение.
Строка “TP (RR)” показывает соотношение риска к прибыли. Значение “2.0” означает, что ваша цель по прибыли будет в 2 раза больше возможного убытка. Это значение также настраивается кнопками “-” и “+”.
КАК ОТКРЫТЬ СДЕЛКУ:
Сначала настройте параметры на панели. Выберите режим, установите желаемый риск (например, 1.0 %) и соотношение RR (например, 2.0).
Затем нажмите оранжевую кнопку «ACTIVATE SL LINE». Эта кнопка активирует на графике красную линию Стоп Лосса. Вместе с ней появится и зеленая линия Тейк Профита.
Теперь зажмите левой кнопкой мыши именно красную линию и установите ее на тот ценовой уровень, где должен быть ваш стоп.
Как только вы начнете двигать линию, на графике появятся цветные зоны (красная зона убытка и зеленая зона прибыли), а справа появится информационная метка. Она в реальном времени покажет, какой лот будет использован для сделки и какой денежный убыток вы получите, если сработает стоп.
Зеленая линия Тейк Профита будет двигаться автоматически, сохраняя заданное вами соотношение риска к прибыли.
Когда вы выставили стоп-лосс на нужный уровень и вас устраивают все рассчитанные параметры (лот, риск), просто нажмите кнопку “BUY” для покупки или “SELL” для продажи.
Сделка будет открыта с идеальным лотом, и к ней автоматически приставятся Stop Loss и Take Profit. После этого линии и зоны с графика исчезнут.